Жюри конкурса World Press Photo присудило главную премию снимку датского фотографа Мадса Ниссена. На лучшей фотографии 2014 года изображён интимный момент из жизни петербургской гей-пары.

Снимок называется Jon and Alex. Фотография была сделана 18 мая 2014 года в Петербурге. Автор снимка является штатным сотрудником датской газеты Politiken.

Призёрами World Press Photo в этом году стали и российские фотографы Сергей Ильницкий и Сергей Пономарев, сообщает Colta.ru. Сергей Ильницкий победил в категории «Новости» (одиночная фотография) и занял второе место в категории «Спорт» (серия). Сергей Пономарев получил третий приз в категории «Новости» (серия).

Всего в конкурсе приняли участие более 5 600 фотографов из 131 страны, приславших почти 98 тысяч фотографий.