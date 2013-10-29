Сколько стоит жизнь в Мирном Зарплаты в «Алросе», дома на краю карьера и якутский театр, который ничем не уступает якутскому кино
Первый канал сделал сюжет о праздновании принятия поправок в Конституцию. И показал видео 2018 года
Видимо, об очередном триумфе Путина россияне догадывались еще два года назад
Первый канал сделал сюжет о праздновании принятия поправок в Конституцию. И показал видео 2018 года Видимо, об очередном триумфе Путина россияне догадывались еще два года назад
Изгнание Путина: часть вторая. Якутский шаман опять собрался в поход
Габышев обратился к президенту с просьбой добровольно уйти в отставку
Изгнание Путина: часть вторая. Якутский шаман опять собрался в поход Габышев обратился к президенту с просьбой добровольно уйти в отставку
На якутском празднике в «Коломенском» появится стойбище с северными оленями
Там же покажут различные национальные обряды
На якутском празднике в «Коломенском» появится стойбище с северными оленями Там же покажут различные национальные обряды
Власти США ужесточили требования к трем российским авиакомпаниям
Изменения обосновали издержками американских перевозчиков из-за действий российских властей
Власти США ужесточили требования к трем российским авиакомпаниям Изменения обосновали издержками американских перевозчиков из-за действий российских властей
«Якутия», «ВИМ-Авиа» и «Уральские авиалинии» стали лидерами по задержкам чартеров
Это следует из документов, опубликованных на сайте Росавиации
«Якутия», «ВИМ-Авиа» и «Уральские авиалинии» стали лидерами по задержкам чартеров Это следует из документов, опубликованных на сайте Росавиации
В «Коломенском» пройдет якутский фестиваль «Ысыах»
На фестивале можно будет поесть якутские оладьи, жеребятину и якутскую рыбу
В «Коломенском» пройдет якутский фестиваль «Ысыах» На фестивале можно будет поесть якутские оладьи, жеребятину и якутскую рыбу
Авиакомпании подарят ветеранам билеты ко Дню Победы
Бесплатные перелёты ветеранам предлагают «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Якутия»