«Яндекс» приглашает на оплачиваемую летнюю стажировку для начинающих айтишников
Она пройдет в Москве, Петербурге и еще восьми городах
«Яндекс» приглашает на оплачиваемую летнюю стажировку для начинающих айтишников Она пройдет в Москве, Петербурге и еще восьми городах
«Яндекс» даст государству больше контроля над компанией, чтобы избежать давления
В ответ власти согласились смягчить закон о «значимых сайтах»
«Яндекс» даст государству больше контроля над компанией, чтобы избежать давления В ответ власти согласились смягчить закон о «значимых сайтах»
Почему вам не нужна инструкция «Как вести себя рядом с беспилотниками» Объясняет глава по развитию бизнеса беспилотных автомобилей «Яндекса»
Онлайн-кинотеатры обвинили «Яндекс» в содействии пиратам
В компании открещиваются от обвинений в нарушении авторских прав
Онлайн-кинотеатры обвинили «Яндекс» в содействии пиратам В компании открещиваются от обвинений в нарушении авторских прав
Голосовой помощник «Алиса» научился гадать и угадывать песни
Всего с ней теперь можно сыграть в пять игр
Голосовой помощник «Алиса» научился гадать и угадывать песни Всего с ней теперь можно сыграть в пять игр
На Украине заблокировали доступ к Mail.ru и «Яндекс» (обновлено)
Также заблокировано несколько телеканалов
На Украине заблокировали доступ к Mail.ru и «Яндекс» (обновлено) Также заблокировано несколько телеканалов
Эксперимент: разыгрываем сцены из кино в настоящем такси Сцены из известных фильмов в московском такси
Google предупредил российских журналистов о попытках спецслужб взломать их почту
По словам источников, уведомления получили как минимум 16 человек
Google предупредил российских журналистов о попытках спецслужб взломать их почту По словам источников, уведомления получили как минимум 16 человек
«Яндекс» будет измерять аудиторию рекламных экранов в Москве
Новая система будет работать на данных, получаемых с сервисов «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты»
«Яндекс» будет измерять аудиторию рекламных экранов в Москве Новая система будет работать на данных, получаемых с сервисов «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты»
«Яндекс» будет подменять номера в объявлениях для защиты от мошенников
Такая функция уже доступна пользователям сервиса объявлений о продаже автомобилей «Авто.ру»
«Яндекс» будет подменять номера в объявлениях для защиты от мошенников Такая функция уже доступна пользователям сервиса объявлений о продаже автомобилей «Авто.ру»
От «Яндекса» через суд потребовали удалить ссылки на пиратские сайты (Обновлено)
Причиной иска стали ссылки «Яндекса» на торрент-ресурс RuTracker
От «Яндекса» через суд потребовали удалить ссылки на пиратские сайты (Обновлено) Причиной иска стали ссылки «Яндекса» на торрент-ресурс RuTracker
Роскомнадзор пригрозил заблокировать TheRunet за отказ удалять скриншоты из статьи (обновлено)
Претензии ведомства относятся к материалу «Хочешь самоубиться? Спроси как»