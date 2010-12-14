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«Яндекс» приглашает на оплачиваемую летнюю стажировку для начинающих айтишников

Она пройдет в Москве, Петербурге и еще восьми городах

«Яндекс» приглашает на оплачиваемую летнюю стажировку для начинающих айтишников
Она пройдет в Москве, Петербурге и еще восьми городах

«Яндекс» даст государству больше контроля над компанией, чтобы избежать давления

В ответ власти согласились смягчить закон о «значимых сайтах»

«Яндекс» даст государству больше контроля над компанией, чтобы избежать давления
В ответ власти согласились смягчить закон о «значимых сайтах»

Почему вам не нужна инструкция «Как вести себя рядом с беспилотниками»
Почему вам не нужна инструкция «Как вести себя рядом с беспилотниками» Объясняет глава по развитию бизнеса беспилотных автомобилей «Яндекса»
Почему вам не нужна инструкция «Как вести себя рядом с беспилотниками»

Почему вам не нужна инструкция «Как вести себя рядом с беспилотниками»
Объясняет глава по развитию бизнеса беспилотных автомобилей «Яндекса»

Онлайн-кинотеатры обвинили «Яндекс» в содействии пиратам

В компании открещиваются от обвинений в нарушении авторских прав

Онлайн-кинотеатры обвинили «Яндекс» в содействии пиратам
В компании открещиваются от обвинений в нарушении авторских прав

Голосовой помощник «Алиса» научился гадать и угадывать песни

Всего с ней теперь можно сыграть в пять игр

Голосовой помощник «Алиса» научился гадать и угадывать песни
Всего с ней теперь можно сыграть в пять игр

На Украине заблокировали доступ к Mail.ru и «Яндекс» (обновлено)

Также заблокировано несколько телеканалов

На Украине заблокировали доступ к Mail.ru и «Яндекс» (обновлено)
Также заблокировано несколько телеканалов

Я устал, я ухожу: Тест на готовность отказаться от машины
СПЕЦПРОЕКТ
Я устал, я ухожу: Тест на готовность отказаться от машины Выясняем, дошли ли вы до точки кипения
Я устал, я ухожу: Тест на готовность отказаться от машины
СПЕЦПРОЕКТ

Я устал, я ухожу: Тест на готовность отказаться от машины
Выясняем, дошли ли вы до точки кипения

Эксперимент: разыгрываем сцены из кино в настоящем такси
Эксперимент: разыгрываем сцены из кино в настоящем такси Сцены из известных фильмов в московском такси
Эксперимент: разыгрываем сцены из кино в настоящем такси

Эксперимент: разыгрываем сцены из кино в настоящем такси
Сцены из известных фильмов в московском такси

Google предупредил российских журналистов о попытках спецслужб взломать их почту

По словам источников, уведомления получили как минимум 16 человек

Google предупредил российских журналистов о попытках спецслужб взломать их почту
По словам источников, уведомления получили как минимум 16 человек

«Яндекс» будет измерять аудиторию рекламных экранов в Москве

Новая система будет работать на данных, получаемых с сервисов «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты»

«Яндекс» будет измерять аудиторию рекламных экранов в Москве
Новая система будет работать на данных, получаемых с сервисов «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты»

«Яндекс» будет подменять номера в объявлениях для защиты от мошенников

Такая функция уже доступна пользователям сервиса объявлений о продаже автомобилей «Авто.ру»

«Яндекс» будет подменять номера в объявлениях для защиты от мошенников
Такая функция уже доступна пользователям сервиса объявлений о продаже автомобилей «Авто.ру»

От «Яндекса» через суд потребовали удалить ссылки на пиратские сайты (Обновлено)

Причиной иска стали ссылки «Яндекса» на торрент-ресурс RuTracker

От «Яндекса» через суд потребовали удалить ссылки на пиратские сайты (Обновлено)
Причиной иска стали ссылки «Яндекса» на торрент-ресурс RuTracker

Роскомнадзор пригрозил заблокировать TheRunet за отказ удалять скриншоты из статьи (обновлено)

Претензии ведомства относятся к материалу «Хочешь самоубиться? Спроси как»

Роскомнадзор пригрозил заблокировать TheRunet за отказ удалять скриншоты из статьи (обновлено)
Претензии ведомства относятся к материалу «Хочешь самоубиться? Спроси как»

Цитаты 2013 года: Выдающиеся речи и мемы, повлиявшие на развитие бизнеса
Цитаты 2013 года: Выдающиеся речи и мемы, повлиявшие на развитие бизнеса H&F вспоминает главные события и действующих лиц 2013-го. Год выдался сложным, богатым на утраты, но место веселью всё же было.
Цитаты 2013 года: Выдающиеся речи и мемы, повлиявшие на развитие бизнеса

Цитаты 2013 года: Выдающиеся речи и мемы, повлиявшие на развитие бизнеса
H&F вспоминает главные события и действующих лиц 2013-го. Год выдался сложным, богатым на утраты, но место веселью всё же было.

Это интернет, детка: Кто зарабатывает на слежке за пользователями Сети
Это интернет, детка: Кто зарабатывает на слежке за пользователями Сети Компания Phorm занималась перехватом и анализом данных пользователей, но ушла из США из-за проблем с законами. Её российский аналог iMarker процветает. Что происходит на рынке личной информации?
Это интернет, детка: Кто зарабатывает на слежке за пользователями Сети

Это интернет, детка: Кто зарабатывает на слежке за пользователями Сети
Компания Phorm занималась перехватом и анализом данных пользователей, но ушла из США из-за проблем с законами. Её российский аналог iMarker процветает. Что происходит на рынке личной информации?

Офис недели (Петербург): «Яндекс»
Офис недели (Петербург): «Яндекс» Новый офис компании на двух этажах бизнес-центра с яркой отделкой, элементами интерфейса поисковика на стенах, часами в человеческий рост и массажным кабинетом.
Офис недели (Петербург): «Яндекс»

Офис недели (Петербург): «Яндекс»
Новый офис компании на двух этажах бизнес-центра с яркой отделкой, элементами интерфейса поисковика на стенах, часами в человеческий рост и массажным кабинетом.

Офис недели (Киев): Яндекс
Офис недели (Киев): Яндекс Киевский офис Яндекса в бизнес-центре «Леонардо».
Офис недели (Киев): Яндекс

Офис недели (Киев): Яндекс
Киевский офис Яндекса в бизнес-центре «Леонардо».

6 офисов интернет–компаний: Rambler, Yota, Mail.ru, «Яндекс», Google The Village сделал подборку офисов интернет-компаний, в которых побывал за последние два года

6 офисов интернет–компаний: Rambler, Yota, Mail.ru, «Яндекс», Google
The Village сделал подборку офисов интернет-компаний, в которых побывал за последние два года

10 лучших офисов The Village собрал лучшие офисы, опубликованные в 2010 году

10 лучших офисов
The Village собрал лучшие офисы, опубликованные в 2010 году

Яндекс запустил собственный сервис поиска недвижимости Посетители портала realty.yandex.ru, созданного компанией Яндекс, смогут искать объявления о продаже и аренде квартир

Яндекс запустил собственный сервис поиска недвижимости
Посетители портала realty.yandex.ru, созданного компанией Яндекс, смогут искать объявления о продаже и аренде квартир

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