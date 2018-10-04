Американский мамблкор, Чехов и Хон Сан-Су: «Случайность и догадка» Рюсукэ Хамагути От обладателя Гран-при на Берлинале
В сети «Каро» стартовал марафон национального кино
Можно оценить киноискусство сразу пяти стран
В сети «Каро» стартовал марафон национального кино Можно оценить киноискусство сразу пяти стран
JIS Asian Bistro & Wine 2.0: Реинкарнация винного бара с азиатской кухней
Разрушение западного мифа о восточно-винной несочетаемости
JIS Asian Bistro & Wine 2.0: Реинкарнация винного бара с азиатской кухней Разрушение западного мифа о восточно-винной несочетаемости
В культурном центре «ЗИЛ» пройдет фестиваль традиционных японских искусств
На нем состоятся мастер-классы по икебане и чайная церемония
В культурном центре «ЗИЛ» пройдет фестиваль традиционных японских искусств На нем состоятся мастер-классы по икебане и чайная церемония
Сколько стоит жизнь в Киото Ярмарка еды при храме, вечер в караоке и малогабаритная квартира в аренду
В парке Горького пройдет японский фестиваль J-Fest
Гостей ждет ярмарка уличной еды, дизайн-маркет, мастер-классы, танцы и лекции
В парке Горького пройдет японский фестиваль J-Fest Гостей ждет ярмарка уличной еды, дизайн-маркет, мастер-классы, танцы и лекции
Япония упростит визовый режим для российских студентов и бизнесменов
Визы станет проще получать учащимся 465 российских вузов
Япония упростит визовый режим для российских студентов и бизнесменов Визы станет проще получать учащимся 465 российских вузов
В Москве впервые выступит японская экспериментальная группа Koenji Hyakkei
Ансамбль барабанщика Тацуи Ёсиды сыграет в клубе «Дом» по случаю 20-летия заведения
В Москве впервые выступит японская экспериментальная группа Koenji Hyakkei Ансамбль барабанщика Тацуи Ёсиды сыграет в клубе «Дом» по случаю 20-летия заведения
В Музее Востока пройдет выставка японских кукол Там представят работы художницы Оно Хацуко
Как разобраться в японской музыке: Инструкция Japan Blues Один из главных знатоков японской музыки в Европе — о культурной апроприации, джазе и восточном фольклоре
Фестиваль Hinode Power Japan анонсировал детскую и аниме-программы
В зоне энничи представят традиционные игры, а косплееры научат посетителей танцам
Фестиваль Hinode Power Japan анонсировал детскую и аниме-программы В зоне энничи представят традиционные игры, а косплееры научат посетителей танцам
В Москве впервые даст сольный концерт японский джазовый трубач Тосинори Кондо
Мероприятие пройдет 29 марта в культурном центре «Дом»
В Москве впервые даст сольный концерт японский джазовый трубач Тосинори Кондо Мероприятие пройдет 29 марта в культурном центре «Дом»
На ВДНХ пройдет крупнейший в России фестиваль японской культуры Hinode Power
В программе мастер-класс по игре на барабанах вадайко и отбор на международный фестиваль косплея
На ВДНХ пройдет крупнейший в России фестиваль японской культуры Hinode Power В программе мастер-класс по игре на барабанах вадайко и отбор на международный фестиваль косплея
Сколько россиян выступают за передачу Курильских островов Японии
Каждый десятый опрошенный уверен, что Россия отвоевала острова
Сколько россиян выступают за передачу Курильских островов Японии Каждый десятый опрошенный уверен, что Россия отвоевала острова
Как проходит митинг против передачи Курильских островов Японии
Протестующие собрались на Суворовской площади в Москве
Как проходит митинг против передачи Курильских островов Японии Протестующие собрались на Суворовской площади в Москве
В библиотеке Достоевского пройдут японские елки с кулинарными мастер-классами
Посетители смогут сделать новогоднюю открытку и расписать японскую матрешку
В библиотеке Достоевского пройдут японские елки с кулинарными мастер-классами Посетители смогут сделать новогоднюю открытку и расписать японскую матрешку
Гигантская волна на жилом доме в Южном Бутове
Панно повторяет гравюру «Большая волна в Канагаве» японского художника Кацусики Хокусая
Гигантская волна на жилом доме в Южном Бутове Панно повторяет гравюру «Большая волна в Канагаве» японского художника Кацусики Хокусая
В Москве пройдет фестиваль японского кино
Почетным гостем фестиваля станет японский режиссер Киёси Куросава