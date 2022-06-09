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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Музыка и звук: В Переделкине пройдет вторая книжная ярмарка
9 июня 2022

Музыка и звук: В Переделкине пройдет вторая книжная ярмарка

Ярмарка non/fiction будет проходить два раза в год
18 февраля 2022

Ярмарка non/fiction будет проходить два раза в год

Тишинка на несколько дней превратится в блошиный рынок
16 января 2022

Тишинка на несколько дней превратится в блошиный рынок

21 декабря 2021

На «Флаконе» состоится новогодний маркет локальных брендов

10 декабря 2021

В ДК «Рассвет» состоится благотворительная рождественская ярмарка

На Трехгорной мануфактуре пройдет очередной «Ламбада-маркет»
15 ноября 2021

На Трехгорной мануфактуре пройдет очередной «Ламбада-маркет»

Ресторан Found Record проведет музыкальный фестиваль и ярмарку винила
14 сентября 2021

Ресторан Found Record проведет музыкальный фестиваль и ярмарку винила

В Доме творчества писателей пройдет ярмарка и аукцион от группы «Шар и крест»
обновлено7 сентября 2021

В Доме творчества писателей пройдет ярмарка и аукцион от группы «Шар и крест»

«Ламбада-маркет» 30 мая впервые пройдет на территории Еврейского музея. В этот день там откроется летняя веранда
19 мая 2021

«Ламбада-маркет» 30 мая впервые пройдет на территории Еврейского музея. В этот день там откроется летняя веранда

На Трехгорной мануфактуре пройдет апрельский «Ламбада-маркет»
31 марта 2021

На Трехгорной мануфактуре пройдет апрельский «Ламбада-маркет»

Встречи с писателями и семинар о гендерных исследованиях: Non/fiction объявила программу этого года
16 марта 2021

Встречи с писателями и семинар о гендерных исследованиях: Non/fiction объявила программу этого года

Seasons Project проведет в Москве «Птичий базар» с экокосметикой и керамикой
2 марта 2021

Seasons Project проведет в Москве «Птичий базар» с экокосметикой и керамикой

В Artplay открылся маркет «4 сезона». До 23 февраля там можно купить подарки и поучаствовать в мастер-классах
21 февраля 2021

В Artplay открылся маркет «4 сезона». До 23 февраля там можно купить подарки и поучаствовать в мастер-классах

Книжная ярмарка Non/fiction пройдет в формате онлайн-встреч
1 декабря 2020

Книжная ярмарка Non/fiction пройдет в формате онлайн-встреч

7 октября 2020

В Москве пройдет очередной «Ламбада-маркет»

Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила полную программу

Из-за пандемии часть работ покажут в онлайн-формате

Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила полную программу

В Гостином дворе пройдет ярмарка современного искусства Cosmoscow
6 сентября 2020

В Гостином дворе пройдет ярмарка современного искусства Cosmoscow

11 августа 2020

Ярмарка современного искусства Cosmoscow открыла продажу билетов

В Москве пройдет «Ленинградский Гараж Сейл»
8 августа 2020

В Москве пройдет «Ленинградский Гараж Сейл»

В Музее Москвы пройдет городской блошиный рынок
5 августа 2020

В Музее Москвы пройдет городской блошиный рынок

Весь июль в «Цветном» будет идти «Ламбада-маркет»

Ярмарка откроется 4 июля

Весь июль в «Цветном» будет идти «Ламбада-маркет»

Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения
Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения Концерт Lindemann, фестиваль ирландского кино и маркет комнатных растений
Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения

Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения
Концерт Lindemann, фестиваль ирландского кино и маркет комнатных растений

На крафт-фестиваль ArtFlection привезут изделия ручной работы из разных стран

Любителей хенд-мейда ждет московская ярмарка

На крафт-фестиваль ArtFlection привезут изделия ручной работы из разных стран

В Москве пройдет ярмарка современного искусства Art Russia

Стул из денег, гиперреализм и виртуальная реальность

В Москве пройдет ярмарка современного искусства Art Russia

В Москве пройдет арт-ярмарка All You Need Is Art, посвященная Дню всех влюбленных

В программе выставки, лекции и перформанс

В Москве пройдет арт-ярмарка All You Need Is Art, посвященная Дню всех влюбленных

Целая площадь искусственного снега на ярмарке в «Зарядье»

Хоть где-то теперь можно поиграть в снежки

Целая площадь искусственного снега на ярмарке в «Зарядье»

В Музее Москвы пройдет настоящее итальянское Рождество

С традиционной едой, подарками и музыкой

В Музее Москвы пройдет настоящее итальянское Рождество

«Ламбада-маркет» проведет мини-фестиваль в «Цветном»

Гостей ждут товары, выпущенные ограниченным тиражом

«Ламбада-маркет» проведет мини-фестиваль в «Цветном»

На «Флаконе» три дня продлится итальянская ярмарка

Гости смогут купить подарки и продукты к Новому году

На «Флаконе» три дня продлится итальянская ярмарка

InLiberty организует благотворительную ярмарку с елочным базаром

Если не хотите выбирать подарки, приходите на образовательную программу

InLiberty организует благотворительную ярмарку с елочным базаром

Ханука, ярмарка винила, фильм «Нотр-Дам» и другие планы на неделю
Ханука, ярмарка винила, фильм «Нотр-Дам» и другие планы на неделю А также вечеринка «Жизнь после женения» — в понедельник!
Ханука, ярмарка винила, фильм «Нотр-Дам» и другие планы на неделю

Ханука, ярмарка винила, фильм «Нотр-Дам» и другие планы на неделю
А также вечеринка «Жизнь после женения» — в понедельник!

На Трехгорной мануфактуре пройдет новогодний «Ламбада-маркет»

Он продлится три дня

На Трехгорной мануфактуре пройдет новогодний «Ламбада-маркет»

Оркестр Снеговиков и «Добрая елка»: Зачем идти на ярмарку в ЦДМ
ПРОМО
Оркестр Снеговиков и «Добрая елка»: Зачем идти на ярмарку в ЦДМ И когда ждать приезда Деда Мороза из Великого Устюга
Оркестр Снеговиков и «Добрая елка»: Зачем идти на ярмарку в ЦДМ
ПРОМО

Оркестр Снеговиков и «Добрая елка»: Зачем идти на ярмарку в ЦДМ
И когда ждать приезда Деда Мороза из Великого Устюга

Italian week проведет серию дворовых ярмарок в районах Москвы

Первая состоится в районе Хорошево-Мневники

Italian week проведет серию дворовых ярмарок в районах Москвы

На «Флаконе» пройдет День Финляндии

На мероприятии научат танцевать финское танго и покажут документальные фильмы

На «Флаконе» пройдет День Финляндии

Какими будут первые выходные осени
Какими будут первые выходные осени «Морфей» в «Мутаборе», «Ламбада-маркет» и куча свопов
Какими будут первые выходные осени

Какими будут первые выходные осени
«Морфей» в «Мутаборе», «Ламбада-маркет» и куча свопов

Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила полную программу

На ярмарке представят работы более 300 современных художников

Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила полную программу

На ВДНХ пройдет Московская международная книжная ярмарка

Часть выставки посвятят редкой детской литературе

На ВДНХ пройдет Московская международная книжная ярмарка

В Музее Москвы пройдет «Маркет местной еды» без одноразовых стаканчиков

На ярмарке приготовят гватемальский стритфуд, том-ям и британские пироги

В Музее Москвы пройдет «Маркет местной еды» без одноразовых стаканчиков

«Ламбада-маркет» проведет на Даниловском рынке поп-ап

На мини-версии ярмарки можно будет купить одежду, украшения и экокосметику

«Ламбада-маркет» проведет на Даниловском рынке поп-ап

В саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль греческой культуры с ярмаркой

Гости смогут попробовать блюда средиземноморской кухни от приглашенных шеф-поваров

В саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль греческой культуры с ярмаркой

InLiberty проведет книжную ярмарку и фестиваль коротких лекций

Свои книги представят 60 изданий, а на вопросы об устройстве мира ответят ведущие российские ученые

InLiberty проведет книжную ярмарку и фестиваль коротких лекций

В «Стрелке» пройдет вторая часть юбилейной ярмарки «Ламбада-маркет»

В программе около 250 участников и три музыкальные точки с диджеями

В «Стрелке» пройдет вторая часть юбилейной ярмарки «Ламбада-маркет»

Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила программу

В Cosmoscow 2019 примут участие более 60 галерей со всего мира

Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила программу

В выходные на «Флаконе» пройдут индийский базар и Happy Market

Вход на оба мероприятия бесплатный

В выходные на «Флаконе» пройдут индийский базар и Happy Market

На воскресном антикварном маркете в Музее Москвы пройдет выставка ретроавтомобилей

Российские и зарубежые коллекционеры распродадут винтажные вещи

На воскресном антикварном маркете в Музее Москвы пройдет выставка ретроавтомобилей

В Гостином дворе откроется арт-квартал с галереями ЦДХ

Первая Московская художественная ярмарка начнет работать 11 июля

В Гостином дворе откроется арт-квартал с галереями ЦДХ

На открытии пространства «Басманный двор» выступят столичные диджеи

А 13 и 14 июля гостей ждет маркет «Интелиегентная барахолка»

На открытии пространства «Басманный двор» выступят столичные диджеи

В выходные на «Флаконе» пройдет Happy Market с консультациями стилистов

Участие в лекциях и мастер-классах бесплатное

В выходные на «Флаконе» пройдет Happy Market с консультациями стилистов

Во дворе Музея Москвы пройдет винтажная ярмарка

Ее участники смогут бесплатно посетить выставку «РайON.0»

Во дворе Музея Москвы пройдет винтажная ярмарка

Юбилейный «Ламбада-маркет» пройдет в «Cтрелке»

250 участников приедут 16 июня

Юбилейный «Ламбада-маркет» пройдет в «Cтрелке»

The Village представит на фестивале «Красная площадь» свои книги об архитектуре

Паблик-ток о современном облике городов пройдет 1 июня

The Village представит на фестивале «Красная площадь» свои книги об архитектуре

На «Флаконе» пройдет книжная ярмарка Deficit

На нее приедут издательства со всего мира

На «Флаконе» пройдет книжная ярмарка Deficit

На «Флаконе» пройдет весенняя ярмарка Italian Week

На маркете можно будет купить традиционные итальянские продукты и поучить итальянский язык

На «Флаконе» пройдет весенняя ярмарка Italian Week

Завтра в «Манеже» откроется ярмарка Russian Art & Antique Fair

Гостям покажут антиквариат, драгоценности и редкие работы Малевича, Рериха, Кустодиева и Кандинского

Завтра в «Манеже» откроется ярмарка Russian Art & Antique Fair

Ярмарки выходного дня готовы принимать гостей

Горожан порадуют товарами, с любовью выращенными фермерами

Ярмарки выходного дня готовы принимать гостей

В эти выходные на «Трехгорке» пройдет первый весенний «Ламбада-маркет»

В ярмарке примут участие почти 200 магазинов, молодых марок и мастерских

В эти выходные на «Трехгорке» пройдет первый весенний «Ламбада-маркет»

Ярмарку «Москва» в Люблине перестроят в торговый центр

Сейчас на ней пустует около 30 % предназначенных для аренды площадей

Ярмарку «Москва» в Люблине перестроят в торговый центр

На «Флаконе» пройдет арт-ярмарка Happy Market с консультациями стилистов

Также специалисты примут участие в лекциях и проведут мастер-классы

На «Флаконе» пройдет арт-ярмарка Happy Market с консультациями стилистов

В книжном клубе «Депо» пройдут своп и ярмарка антиквариата

Также здесь будут продавать книги по ценам издательств

В книжном клубе «Депо» пройдут своп и ярмарка антиквариата

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