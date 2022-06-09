В Доме творчества писателей пройдет ярмарка и аукцион от группы «Шар и крест»
«Ламбада-маркет» 30 мая впервые пройдет на территории Еврейского музея. В этот день там откроется летняя веранда
Встречи с писателями и семинар о гендерных исследованиях: Non/fiction объявила программу этого года
В Artplay открылся маркет «4 сезона». До 23 февраля там можно купить подарки и поучаствовать в мастер-классах
Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила полную программу
Из-за пандемии часть работ покажут в онлайн-формате
Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения Концерт Lindemann, фестиваль ирландского кино и маркет комнатных растений
На крафт-фестиваль ArtFlection привезут изделия ручной работы из разных стран
Любителей хенд-мейда ждет московская ярмарка
В Москве пройдет ярмарка современного искусства Art Russia
Стул из денег, гиперреализм и виртуальная реальность
В Москве пройдет арт-ярмарка All You Need Is Art, посвященная Дню всех влюбленных
В программе выставки, лекции и перформанс
Целая площадь искусственного снега на ярмарке в «Зарядье»
Хоть где-то теперь можно поиграть в снежки
В Музее Москвы пройдет настоящее итальянское Рождество
С традиционной едой, подарками и музыкой
«Ламбада-маркет» проведет мини-фестиваль в «Цветном»
Гостей ждут товары, выпущенные ограниченным тиражом
На «Флаконе» три дня продлится итальянская ярмарка
Гости смогут купить подарки и продукты к Новому году
InLiberty организует благотворительную ярмарку с елочным базаром
Если не хотите выбирать подарки, приходите на образовательную программу
Ханука, ярмарка винила, фильм «Нотр-Дам» и другие планы на неделю А также вечеринка «Жизнь после женения» — в понедельник!
Italian week проведет серию дворовых ярмарок в районах Москвы
Первая состоится в районе Хорошево-Мневники
На «Флаконе» пройдет День Финляндии
На мероприятии научат танцевать финское танго и покажут документальные фильмы
Какими будут первые выходные осени «Морфей» в «Мутаборе», «Ламбада-маркет» и куча свопов
Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила полную программу
На ярмарке представят работы более 300 современных художников
На ВДНХ пройдет Московская международная книжная ярмарка
Часть выставки посвятят редкой детской литературе
В Музее Москвы пройдет «Маркет местной еды» без одноразовых стаканчиков
На ярмарке приготовят гватемальский стритфуд, том-ям и британские пироги
«Ламбада-маркет» проведет на Даниловском рынке поп-ап
На мини-версии ярмарки можно будет купить одежду, украшения и экокосметику
В саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль греческой культуры с ярмаркой
Гости смогут попробовать блюда средиземноморской кухни от приглашенных шеф-поваров
InLiberty проведет книжную ярмарку и фестиваль коротких лекций
Свои книги представят 60 изданий, а на вопросы об устройстве мира ответят ведущие российские ученые
В «Стрелке» пройдет вторая часть юбилейной ярмарки «Ламбада-маркет»
В программе около 250 участников и три музыкальные точки с диджеями
Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила программу
В Cosmoscow 2019 примут участие более 60 галерей со всего мира
В выходные на «Флаконе» пройдут индийский базар и Happy Market
Вход на оба мероприятия бесплатный
На воскресном антикварном маркете в Музее Москвы пройдет выставка ретроавтомобилей
Российские и зарубежые коллекционеры распродадут винтажные вещи
В Гостином дворе откроется арт-квартал с галереями ЦДХ
Первая Московская художественная ярмарка начнет работать 11 июля
На открытии пространства «Басманный двор» выступят столичные диджеи
А 13 и 14 июля гостей ждет маркет «Интелиегентная барахолка»
В выходные на «Флаконе» пройдет Happy Market с консультациями стилистов
Участие в лекциях и мастер-классах бесплатное
Во дворе Музея Москвы пройдет винтажная ярмарка
Ее участники смогут бесплатно посетить выставку «РайON.0»
The Village представит на фестивале «Красная площадь» свои книги об архитектуре
Паблик-ток о современном облике городов пройдет 1 июня
На «Флаконе» пройдет весенняя ярмарка Italian Week
На маркете можно будет купить традиционные итальянские продукты и поучить итальянский язык
Завтра в «Манеже» откроется ярмарка Russian Art & Antique Fair
Гостям покажут антиквариат, драгоценности и редкие работы Малевича, Рериха, Кустодиева и Кандинского
Ярмарки выходного дня готовы принимать гостей
Горожан порадуют товарами, с любовью выращенными фермерами
В эти выходные на «Трехгорке» пройдет первый весенний «Ламбада-маркет»
В ярмарке примут участие почти 200 магазинов, молодых марок и мастерских
Ярмарку «Москва» в Люблине перестроят в торговый центр
Сейчас на ней пустует около 30 % предназначенных для аренды площадей
На «Флаконе» пройдет арт-ярмарка Happy Market с консультациями стилистов
Также специалисты примут участие в лекциях и проведут мастер-классы
В книжном клубе «Депо» пройдут своп и ярмарка антиквариата
Также здесь будут продавать книги по ценам издательств