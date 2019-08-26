Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила полную программу
Из-за пандемии часть работ покажут в онлайн-формате
Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила полную программу Из-за пандемии часть работ покажут в онлайн-формате
Весь июль в «Цветном» будет идти «Ламбада-маркет» Ярмарка откроется 4 июля
На крафт-фестиваль ArtFlection привезут изделия ручной работы из разных стран
Любителей хенд-мейда ждет московская ярмарка
На крафт-фестиваль ArtFlection привезут изделия ручной работы из разных стран Любителей хенд-мейда ждет московская ярмарка
В Москве пройдет ярмарка современного искусства Art Russia
Стул из денег, гиперреализм и виртуальная реальность
В Москве пройдет ярмарка современного искусства Art Russia Стул из денег, гиперреализм и виртуальная реальность
В Москве пройдет арт-ярмарка All You Need Is Art, посвященная Дню всех влюбленных
В программе выставки, лекции и перформанс
В Москве пройдет арт-ярмарка All You Need Is Art, посвященная Дню всех влюбленных В программе выставки, лекции и перформанс
Целая площадь искусственного снега на ярмарке в «Зарядье»
Хоть где-то теперь можно поиграть в снежки
Целая площадь искусственного снега на ярмарке в «Зарядье» Хоть где-то теперь можно поиграть в снежки
В Музее Москвы пройдет настоящее итальянское Рождество
С традиционной едой, подарками и музыкой
В Музее Москвы пройдет настоящее итальянское Рождество С традиционной едой, подарками и музыкой
«Ламбада-маркет» проведет мини-фестиваль в «Цветном»
Гостей ждут товары, выпущенные ограниченным тиражом
«Ламбада-маркет» проведет мини-фестиваль в «Цветном» Гостей ждут товары, выпущенные ограниченным тиражом
На «Флаконе» три дня продлится итальянская ярмарка
Гости смогут купить подарки и продукты к Новому году
На «Флаконе» три дня продлится итальянская ярмарка Гости смогут купить подарки и продукты к Новому году
InLiberty организует благотворительную ярмарку с елочным базаром
Если не хотите выбирать подарки, приходите на образовательную программу
InLiberty организует благотворительную ярмарку с елочным базаром Если не хотите выбирать подарки, приходите на образовательную программу
Italian week проведет серию дворовых ярмарок в районах Москвы
Первая состоится в районе Хорошево-Мневники
Italian week проведет серию дворовых ярмарок в районах Москвы Первая состоится в районе Хорошево-Мневники
На «Флаконе» пройдет День Финляндии
На мероприятии научат танцевать финское танго и покажут документальные фильмы
На «Флаконе» пройдет День Финляндии На мероприятии научат танцевать финское танго и покажут документальные фильмы
Какими будут первые выходные осени «Морфей» в «Мутаборе», «Ламбада-маркет» и куча свопов
Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила полную программу
На ярмарке представят работы более 300 современных художников
Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила полную программу На ярмарке представят работы более 300 современных художников
На ВДНХ пройдет Московская международная книжная ярмарка
Часть выставки посвятят редкой детской литературе
На ВДНХ пройдет Московская международная книжная ярмарка Часть выставки посвятят редкой детской литературе
В Музее Москвы пройдет «Маркет местной еды» без одноразовых стаканчиков
На ярмарке приготовят гватемальский стритфуд, том-ям и британские пироги
В Музее Москвы пройдет «Маркет местной еды» без одноразовых стаканчиков На ярмарке приготовят гватемальский стритфуд, том-ям и британские пироги
«Ламбада-маркет» проведет на Даниловском рынке поп-ап
На мини-версии ярмарки можно будет купить одежду, украшения и экокосметику
«Ламбада-маркет» проведет на Даниловском рынке поп-ап На мини-версии ярмарки можно будет купить одежду, украшения и экокосметику
В саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль греческой культуры с ярмаркой
Гости смогут попробовать блюда средиземноморской кухни от приглашенных шеф-поваров