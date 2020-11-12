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МЫ В СОЦСЕТЯХ

12 ноября 2020

«ПостНаука» запустила онлайн-энциклопедию языков России

В творческом квартале Vernissage отпразднуют День святого Патрика

Посетители узнают об ирландском сленге и смогут поиграть в ирландский футбол

В творческом квартале Vernissage отпразднуют День святого Патрика

На ВДНХ пройдут бесплатные уроки скандинавских языков с кинопоказами

Также в программе участвуют финский и эстонский языки

На ВДНХ пройдут бесплатные уроки скандинавских языков с кинопоказами

Криптовалюта Putin, курсы клингонского языка и 32 новые песни Snoop Dogg
Криптовалюта Putin, курсы клингонского языка и 32 новые песни Snoop Dogg Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Криптовалюта Putin, курсы клингонского языка и 32 новые песни Snoop Dogg

Криптовалюта Putin, курсы клингонского языка и 32 новые песни Snoop Dogg
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

«Яндекс» научился переводить эмодзи

Понимание смысла позволяет сервису подбирать эмодзи-эквиваленты практически для любых понятий

«Яндекс» научился переводить эмодзи

В «Иностранке» пройдет фестиваль американской и иберийской культур

Здесь состоятся занятия испанским и английским языками для новичков и продолжающих

В «Иностранке» пройдет фестиваль американской и иберийской культур

Как выучить язык и переехать в другую страну
СПЕЦПРОЕКТ
Как выучить язык и переехать в другую страну Личный опыт студентов и советы преподавателя по немецкому
Как выучить язык и переехать в другую страну
СПЕЦПРОЕКТ

Как выучить язык и переехать в другую страну
Личный опыт студентов и советы преподавателя по немецкому

В «Музеоне» запустят бесплатные курсы иврита

Занятия будут проходить каждую субботу с 16 июля по 27 августа

В «Музеоне» запустят бесплатные курсы иврита

В Москве закрылся российско-турецкий научный центр

Предполагается, что это связано с разрывом отношений между Россией и Турцией

В Москве закрылся российско-турецкий научный центр

Закрытие «Маши и Медведя», дроны Yota и стипендия от Pornhub

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Закрытие «Маши и Медведя», дроны Yota и стипендия от Pornhub

Sony Pictures будет выпускать фильмы на русском языке

Также в список приоритетных направлений для нового подразделения студии попали Индия, Китай и Бразилия

Sony Pictures будет выпускать фильмы на русском языке

На уроках: Как заработать на обучении иностранным языкам
На уроках: Как заработать на обучении иностранным языкам Несмотря на обилие языковых школ, иностранные языки остаются перспективным для бизнеса направлением. H&F выяснил, какие возможности есть на этом рынке.
На уроках: Как заработать на обучении иностранным языкам

На уроках: Как заработать на обучении иностранным языкам
Несмотря на обилие языковых школ, иностранные языки остаются перспективным для бизнеса направлением. H&F выяснил, какие возможности есть на этом рынке.

ABBYY научит компьютеры компаний понимать тексты

Представленными технологиями смогут воспользоваться и сторонние разработчики

ABBYY научит компьютеры компаний понимать тексты

Pinterest перевели на русский язык

Это подтверждает планы основателей соцсервиса по проведению активной международной экспансии

Pinterest перевели на русский язык

CatAcademy позволит учить иностранные языки, любуясь кошками

По словам создателей приложения, смех и умиление стимулируют познавательные способности человека

CatAcademy позволит учить иностранные языки, любуясь кошками

Век учись: Как языковая школа Rondine привлекает учеников
Век учись: Как языковая школа Rondine привлекает учеников Раскрыть в себе предпринимательский талант Бэлле Ужаховой помогли ошибки руководства на предыдущей работе и таланты мужа.
Век учись: Как языковая школа Rondine привлекает учеников

Век учись: Как языковая школа Rondine привлекает учеников
Раскрыть в себе предпринимательский талант Бэлле Ужаховой помогли ошибки руководства на предыдущей работе и таланты мужа.

Онлайн-сервис Twitterast переведёт твиты компаний на иностранные языки

Перевод тысячи знаков текста в сервисе оценивается почти в 930 рублей

Онлайн-сервис Twitterast переведёт твиты компаний на иностранные языки

Соцсеть Facebook приобрела компанию-разработчика технологий распознавания и перевода речи

Пока что не уточняется, в какие именно продукты планируется внедрять технологию, но спектр их возможного применения довольно широк: от голосового поиска до моментального перевода чатов

Соцсеть Facebook приобрела компанию-разработчика технологий распознавания и перевода речи

Запустился российский сервис для запоминания иностранных слов Dctio

В дальнейшем планируется разработать iOS-приложение с карточками для заучивания слов и чтением отложенных статей

Запустился российский сервис для запоминания иностранных слов Dctio