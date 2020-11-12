В творческом квартале Vernissage отпразднуют День святого Патрика
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На ВДНХ пройдут бесплатные уроки скандинавских языков с кинопоказами
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В Москве закрылся российско-турецкий научный центр
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