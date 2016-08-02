Концерт Тома Оделла, вечеринка с Тимом Суини, выставки «ЗИП» и «Синего супа» Концерты, вечеринки, выставки и другие развлечения наступающих выходных
Концерт Тома Оделла, вечеринка с Тимом Суини, выставки «ЗИП» и «Синего супа» Концерты, вечеринки, выставки и другие развлечения наступающих выходных
Концерт Рошин Мёрфи, выставка примитива и встреча с Серебренниковым Вечеринки, выставки, кинопоказы и другие события выходных
Концерт Рошин Мёрфи, выставка примитива и встреча с Серебренниковым Вечеринки, выставки, кинопоказы и другие события выходных
Феминистский фестиваль, концерт Skullflower и триеннале «Гаража» Главные городские события выходных
Феминистский фестиваль, концерт Skullflower и триеннале «Гаража» Главные городские события выходных
Mano Le Tough на вечеринке Kinetika, юбилей «Винзавода» и фестиваль «Послание к человеку» Вечеринки, выставки, кинопоказы — главные события наступающих выходных
Mano Le Tough на вечеринке Kinetika, юбилей «Винзавода» и фестиваль «Послание к человеку» Вечеринки, выставки, кинопоказы — главные события наступающих выходных
Чем заняться в Москве вечером 2 августа
The Village собирает интересные лекции, выставки, кинопоказы и другие городские мероприятия