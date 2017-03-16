Концерт Рошин Мёрфи, выставка примитива и встреча с Серебренниковым

Промоутеры «Симачева» продолжают втихаря привозить любопытнейших диджеев со всего света, чьи пластинки всегда стоят на видном месте в самых передовых рекорд-шопах планеты. В эту пятницу в Москву пожалует австралиец Льюи Дэй, более известный как Tornado Wallace, — не меньше десяти лет он сочиняет заразительные диско и дип-хаус, а также обладающие терапевтическим эффектом даунтемпо и эмбиент; в нарядном и одном из самых стабильных (в хорошем смысле) баров столицы ожидаются, конечно, бурные танцы.

Когда: 17 марта в 23:00

Где: Denis Simachev Shop & Bar

Сколько: бесплатно (но будет фейс-контроль)