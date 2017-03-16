Концерт Рошин Мёрфи, выставка примитива и встреча с Серебренниковым Вечеринки, выставки, кинопоказы и другие события выходных
Вечеринки
«Ритм»: Sneaker
Когда: 18 марта в 23:59
Где: «Рабица»
Сколько: 600 рублей
Имеющий несколько псевдонимов (самые известные — Sneaker и Dunkeltier) немец Томас Сморек делает эдиты и собственную музыку в широком диапазоне жанров: от колючего постпанка и EBM через итало-диско и нью-бит до богатого на перкуссию хауса, электро и хладнокровное техно. Поддержат неумолимого властителя танцполов лучшие здешние силы в лице Simple Symmetry, Гриши Нелюбина под моникером Odopt, Тимура Омара, Art Crime, Димы Ковязина и многих других.
«Мир»: Project Pablo
Под псевдонимом Project Pablo орудует молодой канадский продюсер Патрик Холланд, чьи пластинки выходят на 1080p, Church, Royal Oak и других лейблах с названиями, ласкающими ухо любого поклонника современной танцевальной музыки. Пишет Патрик, как правило, классический по звуку и духу теплокровный хаус с большим вниманием к деталям и басовой линии.
Когда: 17 марта в 23:00
Где: «Наука и искусство», 17 марта, 23:00
Сколько: 500 рублей
Tornado Wallace
Промоутеры «Симачева» продолжают втихаря привозить любопытнейших диджеев со всего света, чьи пластинки всегда стоят на видном месте в самых передовых рекорд-шопах планеты. В эту пятницу в Москву пожалует австралиец Льюи Дэй, более известный как Tornado Wallace, — не меньше десяти лет он сочиняет заразительные диско и дип-хаус, а также обладающие терапевтическим эффектом даунтемпо и эмбиент; в нарядном и одном из самых стабильных (в хорошем смысле) баров столицы ожидаются, конечно, бурные танцы.
Когда: 17 марта в 23:00
Где: Denis Simachev Shop & Bar
Сколько: бесплатно (но будет фейс-контроль)
Hysteric
Все вышесказанное почти буквально можно повторить про субботнего гостя «Стрелки»: тоже превосходный диджей, тоже из Мельбурна, автор хаус- и диско-эдитов, под которые невозможно устоять на месте, подписант остромодных лейблов, среди которых немецкий Public Possession, французский Edits Du Plaisir, португальский Ostra Discos и голландский Bordello A Parigi. Австралиец Hysteriс также выступит в нарядном баре, где привыкли к веселым танцам, но на сей раз по другому адресу; главное — не перепутать.
Когда: 18 марта в 23:00
Где: Strelka
Сколько: бесплатно (но будет фейс-контроль)
«Hardcore vs Jungle»
Немного отвлечемся от модных танцев — перед нами история сугубо ностальгическая: в самом центре столицы спустя 20 лет после того, как похожие события проходили регулярно и повсеместно, состоится битва хардкора (того, который «габба» и «хэппи») и джангла! Ночь явно выдастся жаркой, ведь участвует почти вся старая гвардия: диджеи Грув, Дэн, Орбит, Диггер, Гормон из Da Boogie Crew, MC Паштет и другие артисты, чьи имена давно уже отлиты в граните российского рейв-движения 90-х. К слову, многие люди, для кого вышеназванная эстетика теперь интересна и актуальна, но которые родились сильно позже времен ее расцвета, эту ночь, скорее всего, проведут на трехлетии Witchout, где, помимо обычных подозреваемых, выступит почти сроднившийся в свое время с Россией американец Pictureplane.
Когда: 18 марта в 23:00
Где: «Известия Hall»
Сколько: 1 200 рублей
«Jameson IrishHood 2017»
Традиционные сезонные гулянья с частично бесплатным баром, уличной едой (увы, не бесплатной) и самой разной музыкой состоятся в полюбившемся публике после прошлогоднего Jagermeister Indie Awards и последнего мероприятия от Burning Man пространстве Bereg District. Среди приглашенных музыкантов — американский хаус-классик Кенни Доуп, канадский битмейкер Lunice, отличный молодой британский техно-музыкант Fotomachine и множество московских диджеев и музыкантов, знакомых еще по «Солянке». Приглашение на IrishHood получить не так сложно — для этого нужно внимательно следить за страницами мероприятия в соцсетях. Дерзайте.
Когда: 18 марта в 20:00
Где: Bereg District
Сколько: бесплатно (по приглашениям)
Концерты
Рошин Мёрфи
Когда: 18 марта в 20:00
Где: Yotaspace
Сколько: 2 200 рублей
Молчавшая аж восемь лет до выхода своего третьего сольника «Hairless Toys» Рошин Мёрфи уже год спустя презентовала четвертую пластинку «Take Her Up to Monto!». Оба альбома лишь утверждают экс-вокалистку Moloko как одну из самых интересно мыслящих и непредсказуемых певиц двух последних десятилетий. Для последних туров Рошин собрала расширенный состав музыкантов, с которым зазвучала еще краше; нынешний визит певицы уж точно будет не менее запоминающимся, чем концерт двухлетней давности на той же площадке.
Презентация альбома Sonic Death
Группа под предводительством неутомимого Арсения Морозова презентует свой новейший, вышедший буквально на днях 12-й (кажется) по счету альбом «Space Goth». На записи звучит примерно все, за что мы любим Sonic Death: лукавые интонации и юношеский задор вкупе с увесистыми — под такие и в слэме отхватить не грех — риффами. На концертах энергетика SD обычно производится в двойном размере, так что берегите руки-ноги-головы.
Следящим за молодой российской музыкой рекомендуем также небольшой шоукейс объявившего недавно лайнап летнего фестиваля «Боль» — в «Шагах» (бывший «Актовый зал») выступят «ГШ», «БЦХ» и «Спасибо».
Когда: 17 марта в 23:00
Где: «16 тонн»
Сколько: 400 рублей
:Of the Wand & the Moon:
:Of the Wand & the Moon:, живущие на небольшом острове в Балтийском море датские исполнители потустороннего неофолка с богатым инструментарием и сентиментальной мелодикой, здесь были уже не раз, но впервые приедут в полном составе о пяти головах. Одна из последних записей :Of the Wand & the Moon: — впечатляющий живой альбом, целиком сыгранный в глухой избушке; это неплохо описывает методы и воззрения коллектива.
Когда: 18 марта в 19:00
Где: «Шаги»
Сколько: 1 500 рублей
Выставки
«НАИВ...НО Исторические и стилистические параллели в искусстве наива и профессиональном искусстве примитивизма XX–XXI веков» в ММСИ
Когда: до 1 мая
Где: ММСИ на Петровке
Сколько: 350 рублей
В самом первом здании ММСИ, на Петровке, 25, показывают огромную выставку, посвященную примитиву и неопримитиву. Московский музей современного искусства, в принципе, довольно давно и искренне любит эти направления в искусстве. В их коллекции есть и Пиросмани, и Пурыгин, и другие значительные имена художников наива. В историко-культурном контексте эта выставка очень логично делается и показывается именно здесь — что в Москве бывает совсем не часто. Проект разделен на две части: «НАИВ…НО» и «Сотворение мира», давая зрителю представление не только о величайших мастерах направления (таких, как Нико Пиросмани, Павел Леонов, Катя Медведева, Владимир Зазнобин, Елена Волкова), но и о том, где место наивного искусства в истории искусства вообще и как оно переосмысляется художниками из разных стран сегодня. На эту выставку стоит идти прежде всего для того, чтобы понять важность того влияния, который примитивисты, начиная от Анри Руссо по кличке Таможенник, оказали на современность и насколько на самом деле это искусство близко или далеко от некоего абстрактного понятия «народ», о котором заявляют авторы этого проекта.
«Жизнь живых» в ГЦСИ
В пандан к Гаражной триеннале Российского современного искусства ГЦСИ открывает площадку для лучших региональных выставок проектом «Жизнь живых». Это проект о Нижнем Новгороде — не только и не столько смотр нижегородских художников, сколько целостное высказывание о чем-то неоромантическом, непроявленном, ускользающем от описания, да и в целом несколько невнятном, то есть о том, как по-разному все представляют себе город и отношения художника с ним. А представляют они его очень художественно: в основном опять же, как в «Гараже» (где ощущение такое, что большинство участников выставки не пользуются интернетом или им забыли раздать Wi-Fi), из традиционных материалов, но с попытками нетрадиционных подходов. Кстати, на выставке присутствуют и такие важные имена, как Яннис Кунеллис, Стефан Балкенхол, Игорь Шелковский. Важно и то, что дорогу сюда (на Зоологическую, 13) нужно будет снова вспомнить, так как в течение года нам так же обещают выставки из Калининграда, Самары и Екатеринбурга.
Когда: с 10 марта
Где: ГЦСИ
Сколько: 200 рублей
Кинопоказы
«Out 1» Жака Риветта
Когда: до 18 марта
Где: Электротеатр «Станиславский»
Сколько: 300 рублей
Всю неделю в Электротеатре «Станиславский» показывали один из самых длинных фильмов в истории — 13-часовой «Out 1» авторства Жака Риветта, классика французской «новой волны». Известная театральными экспериментами площадка выбрана неслучайно: активная работа Риветта пришлась на время, когда не только кинематограф, но и театр находился в состоянии поиска; авангардный театр 60-х — один из важнейших героев его фильмов, в том числе
«Out 1». Куратору проекта кинокритику Борису Нелепо удалось привезти в Москву знаменитого французского актера Жан-Пьера Лео, исполнителя главной роли. Встреча с Лео пройдет в пятницу, но билеты на нее, к сожалению, уже раскуплены. Зато в субботу можно посмотреть альтернативную, сокращенную до четырех часов версию «Out 1».
Документальные фильмы оттепели
Центр документального кино подготовил для фестиваля «Оттепель: лицом к будущему» небольшую программу документальных фильмов советских 60-х. Неигровое кино, отражающее непричесанную реальность, — важный жанр эпохи, освободившейся от канонов имперского сталинского стиля: кинорежиссеры того времени (прежде всего нужно вспомнить Марлена Хуциева) нередко совмещали документальное с художественным в одной картине. В субботу Центр документального кино покажет три фильма: десятиминутные зарисовки Павла Когана и Василия Катаняна «Взгляните на лицо» (о реакции посетителей на «Мадонну» Леонардо) и «Огни кинофестиваля» (о третьем ММКФ, где приз достался «8 ½» Феллини), а также 50-минутная «Улица Горького» Романа Григорьева (о буднях главной улицы Союза).
Когда: 18 марта в 17:00
Где: Центр документального кино в Музее Москвы
Сколько: бесплатно
Встречи
«Театр про меня»: Дмитрий Быков беседует с Кириллом Серебренниковым
Когда: 19 марта в 19:30
Где: Центральный дом литераторов
Сколько: от 1 000 рублей
Вчера, публикуя ссылку на мероприятие в фейсбуке, руководитель «Гоголь-центра» заметил: «Я представлен как “спорный режиссер”… Это как?». С эпитетом «спорный» организаторы, конечно, опоздали лет на десять: сейчас заслуги Серебренникова перед отечественным театром оспаривают только совсем уж одиозные консерваторы. Сначала он придумал, как ставить новую русскоязычную драматургию, потом — как реанимировать на сцене русскую классику, потом вырастил едва ли не самую сильную молодую труппу в городе и создал первую в своем роде мультидисциплинарную московскую площадку. В лектории «Прямая речь» поэт и публицист Дмитрий Быков возьмет у режиссера публичное интервью.
В течение прошлого года в интернете каждый день появлялись короткие мультфильмы с закадровым голосом поэта-концептуалиста Льва Рубинштейна, рассказывавшего об очень личных ассоциациях, которые вызывает у него эта дата, — здесь, например, можно посмотреть архив за январь. Команду мультипликаторов возглавлял друг поэта режиссер Илья Эпельбаум, руководитель лучшего в городе театра кукол «Тень». Для творческого вечера «Круглый год» Рубинштейн каждый раз выбирает разные тексты из использовавшихся в проекте и читает их под видеоиллюстрации.
Когда: 18 марта в 20:00
Где: кафе «Март»
Сколько: 1 000 рублей
Михаил Местецкий в первом выпуске кинолектория «От первого лица»
Режиссер Роман Либеров открывает в Dewar’s Powerhouse лекторий «От первого лица»: каждый месяц он будет приглашать коллег, авторов известных фильмов, и расспрашивать их, как картина сделана и почему она сделана именно так. Первым гостем станет режиссер и сценарист Михаил Местецкий, а первым разбираемым фильмом — его полнометражный дебют «Тряпичный союз», молодежная трагикомедия о четверых новых мушкетерах, участниках радикальной арт-группы (актеры, сыгравшие главных героев, разделили приз за лучшую мужскую роль на «Кинотавре-2015»).
Когда: 19 марта в 18:00
Где: Dewar’s Powerhouse
Сколько: 500 рублей
Текст: Тагир Вагапов, Андрей Паршиков, Антон Хитров
фотографии: обложка, 2 – Nicole Nodland/Play It Again Sam, 1 – Frigio Records, 3 – ММСИ, 4 – Sunshine Productions, 5 – «Гоголь-центр»