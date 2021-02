Концерт Рошин Мёрфи, выставка примитива и встреча с Серебренниковым

:Of the Wand & the Moon:, живущие на небольшом острове в Балтийском море датские исполнители потустороннего неофолка с богатым инструментарием и сентиментальной мелодикой, здесь были уже не раз, но впервые приедут в полном составе о пяти головах. Одна из последних записей :Of the Wand & the Moon: — впечатляющий живой альбом, целиком сыгранный в глухой избушке; это неплохо описывает методы и воззрения коллектива.

Когда: 18 марта в 19:00

Где: «Шаги»

Сколько: 1 500 рублей