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МЫ В СОЦСЕТЯХ

YouTube заблокировал канал «Ростеха»

YouTube заблокировал канал «Ростеха»

YouTube удалил канал блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова за «нарушение правил сообщества»

YouTube удалил канал блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова за «нарушение правил сообщества»

YouTube заблокировал каналы «Модного приговора» и «Давай поженимся»
20 июня 2022

YouTube заблокировал каналы «Модного приговора» и «Давай поженимся»

YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса
9 июня 2022

YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса

⁠⁠«Вырастешь — поймешь!» — новое YouTube-шоу о подростках от издания «Холод»
Ссылка дня
24 мая 2022

⁠⁠«Вырастешь — поймешь!» — новое YouTube-шоу о подростках от издания «Холод»

YouTube заблокировал канал Антона Красовского
24 мая 2022

YouTube заблокировал канал Антона Красовского

YouTube удалил выступления экс-лидера «Агаты Кристи» Вадима Самойлова с концертов «За Победу»
16 мая 2022

YouTube удалил выступления экс-лидера «Агаты Кристи» Вадима Самойлова с концертов «За Победу»

Миллиардные инвестиции, «лояльные» блогеры и регистрация через «Госуслуги»: Как устроен Rutube, который взломали хакеры
Миллиардные инвестиции, «лояльные» блогеры и регистрация через «Госуслуги»: Как устроен Rutube, который взломали хакеры
Миллиардные инвестиции, «лояльные» блогеры и регистрация через «Госуслуги»: Как устроен Rutube, который взломали хакеры

Миллиардные инвестиции, «лояльные» блогеры и регистрация через «Госуслуги»: Как устроен Rutube, который взломали хакеры

Цифра дня
25 апреля 2022

Сколько штрафов должен заплатить YouTube из-за запрещенного контента

«Союзмультфильм» отрицает, что удалил мультфильм с символом Z
обновлено18 апреля 2022

«Союзмультфильм» отрицает, что удалил мультфильм с символом Z

обновлено29 апреля 2022

YouTube заблокировал каналы «Вести Воронеж» и ГТРК «Владивосток»

7 апреля 2022

YouTube заблокировал видео с песней «Хотят ли русские войны» Марка Бернеса

обновлено8 апреля 2022

РКН заставил «Яндекс» маркировать сервисы Google

Минобрнауки: вузам необязательно переносить видео на RuTube и VK.Video
обновлено2 апреля 2022

Минобрнауки: вузам необязательно переносить видео на RuTube и VK.Video

Телеканал «Царьград» получил от Google миллиард рублей неустойки
1 апреля 2022

Телеканал «Царьград» получил от Google миллиард рублей неустойки

На YouTube-канале Земфиры осталось только два видео: «Не стреляйте» и кавер на «Океан Ельзи»
18 марта 2022

На YouTube-канале Земфиры осталось только два видео: «Не стреляйте» и кавер на «Океан Ельзи»

YouTube заблокировал трансляции православного радио «Радонеж»
обновлено5 мая 2022

YouTube заблокировал трансляции православного радио «Радонеж»

обновлено18 марта 2022

РКН может заблокировать YouTube в России до конца следующей недели

Глава The Bell Елизавета Осетинская приостановила проект «Русские норм»
1 марта 2022

Глава The Bell Елизавета Осетинская приостановила проект «Русские норм»

11 февраля 2022

YouTube создаст метавселенную и позволит авторам видео зарабатывать на NFT

Расследование
10 февраля 2022

Как российские власти пытаются придумать свой YouTube. Материал «Важных историй» и «Агентства»

ФАС признала Google виновной в нарушении антимонопольного закона
10 февраля 2022

ФАС признала Google виновной в нарушении антимонопольного закона

Предложение дня
3 февраля 2022

Обязать YouTube публично объяснять причины удаления роликов

3 декабря 2021

«Холод» запустил YouTube-шоу «Легко сказать»

11 ноября 2021

YouTube скрыл счетчик дизлайков

обновлено16 декабря 2021

YouTube заблокировал новый канал немецкой редакции RT

YouTube разблокировал обзор BadComedian на фильм «Чернобыль»
обновлено27 сентября 2021

YouTube разблокировал обзор BadComedian на фильм «Чернобыль»

11 августа 2021

YouTube сделает приватными ролики пользователей младше 18 лет

12 июля 2021

В России появился сервис коротких видео YouTube Shorts. Он очень похож на TikTok

YouTube приглашает креаторов, которые говорят и поют на языках народов России, спеть «Песню друзей»
Конкурс
11 июля 2021

YouTube приглашает креаторов, которые говорят и поют на языках народов России, спеть «Песню друзей»

Глава Readymag запустила шоу про современных женщин и их карьеру
8 июля 2021

Глава Readymag запустила шоу про современных женщин и их карьеру

24 апреля 2021

Роскомнадзор пожаловался на постоянную цензуру YouTube в отношении российских СМИ

YouTube-шоу «Подруги» закроется
19 апреля 2021

YouTube-шоу «Подруги» закроется

19 апреля 2021

YouTube потребовал удалить ролик с анонсом акции за Навального. Роскомнадзор внес видео в список запрещенных материалов

Фильм Дудя о проекте «Кружок», создатели которого учат деревенских детей веб-разработке
Видео дня
31 марта 2021

Фильм Дудя о проекте «Кружок», создатели которого учат деревенских детей веб-разработке

12 марта 2021

YouTube пометил документальный фильм «Крым. Путь на Родину» с интервью Путина как потенциально неприемлемый

10 марта 2021

Вслед за госсайтами сбои случились в работе Google, YouTube, «Яндексе» и МТС

обновлено8 февраля 2021

YouTube заблокировал видео разговора Навального с его возможным отравителем. Через несколько часов его разблокировали

21 января 2021

YouTube заблокировал видео суда из Петербурга. На заседании смотрели аниме, чтобы его запретить

7 января 2021

Активист «Левого фронта» спрашивал у прохожих на Арбате про их ожидания от 2021 года. Его задержала полиция

обновлено14 декабря 2020

В сервисах Google произошел массовый сбой. Перестали работать YouTube и почта

Рейтинг
7 декабря 2020

Самые популярные видео на YouTube в 2020 году

13 ноября 2020

Роскомнадзор порекомендовал СМИ отказаться от YouTube из-за цензуры

Рейтинг
27 октября 2020

Какие блогеры больше всех зарабатывают на рекламе в YouTube

10 октября 2020

Пользователи YouTube смогут покупать товары прямо из видео

29 сентября 2020

Роскомнадзор попросил Госдуму защитить россиян от цензуры на иностранных платформах

9 сентября 2020

YouTube ограничил показ фильма «России 1» о Беслане из-за сцен жестокости. Роскомнадзор назвал это цензурой

«Утренняя передача»: Юмористическое шоу с Александром Палем и Никитой Кукушкиным

Выпуски пародируют классические утренние шоу

«Утренняя передача»: Юмористическое шоу с Александром Палем и Никитой Кукушкиным

«Оранжевые тигры»: Экскурсии на КамАЗах дезинфекции
«Оранжевые тигры»: Экскурсии на КамАЗах дезинфекции От комплекса городского хозяйства
«Оранжевые тигры»: Экскурсии на КамАЗах дезинфекции

«Оранжевые тигры»: Экскурсии на КамАЗах дезинфекции
От комплекса городского хозяйства

Суд может навсегда заблокировать YouTube

Все из-за закона, который обязывает блокировать весь сайт, а не отдельную ссылку

Суд может навсегда заблокировать YouTube

Первый эпизод шоу Straight Talk With Gay People про известных представителей ЛГБТ

«Я прощаю тебе, что ты натурал. А ты, твою мать, прости мне, что я гей»

Первый эпизод шоу Straight Talk With Gay People про известных представителей ЛГБТ

YouTube и «Яндекс.Видео» пригрозили вечной блокировкой из-за аудиокниги

Иск в суд подало издательство «Эксмо»

YouTube и «Яндекс.Видео» пригрозили вечной блокировкой из-за аудиокниги

Самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Вы точно знаете эти песни

Самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самые популярные видео YouTube в 2019 году

В России и в мире

Самые популярные видео YouTube в 2019 году

Пластическая постановка «Болит.Балет», посвященная «московскому делу»

Она стала первым выпуском нового театрального YouTube-проекта

Пластическая постановка «Болит.Балет», посвященная «московскому делу»

Google запустил на YouTube научно-популярный канал «Отвечает Менделеев»

В видеороликах о химии участвуют популярные блогеры

Google запустил на YouTube научно-популярный канал «Отвечает Менделеев»

Участник ролика, который отвечал на вопросы детей о гомосексуальности, пожаловался на угрозы

Ранее СК возбудил уголовное дело против создателей видео

Участник ролика, который отвечал на вопросы детей о гомосексуальности, пожаловался на угрозы

СК завел уголовное дело о сексуальном насилии из-за ролика, где дети задают вопросы гею

Следствие считает, что шоу было направлено на «вызывание сексуального возбуждения»

СК завел уголовное дело о сексуальном насилии из-за ролика, где дети задают вопросы гею

На YouTube теперь можно виртуально примерять макияж

Чтобы оценить оттенок помады, не придется идти в магазин

На YouTube теперь можно виртуально примерять макияж

Google добавила в «Карты» режим инкогнито

Также компания запустила автоматическое удаление истории поиска в YouTube

Google добавила в «Карты» режим инкогнито

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