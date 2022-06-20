YouTube удалил выступления экс-лидера «Агаты Кристи» Вадима Самойлова с концертов «За Победу»
Миллиардные инвестиции, «лояльные» блогеры и регистрация через «Госуслуги»: Как устроен Rutube, который взломали хакеры
На YouTube-канале Земфиры осталось только два видео: «Не стреляйте» и кавер на «Океан Ельзи»
Как российские власти пытаются придумать свой YouTube. Материал «Важных историй» и «Агентства»
YouTube приглашает креаторов, которые говорят и поют на языках народов России, спеть «Песню друзей»
YouTube потребовал удалить ролик с анонсом акции за Навального. Роскомнадзор внес видео в список запрещенных материалов
Фильм Дудя о проекте «Кружок», создатели которого учат деревенских детей веб-разработке
YouTube пометил документальный фильм «Крым. Путь на Родину» с интервью Путина как потенциально неприемлемый
YouTube заблокировал видео разговора Навального с его возможным отравителем. Через несколько часов его разблокировали
YouTube заблокировал видео суда из Петербурга. На заседании смотрели аниме, чтобы его запретить
Активист «Левого фронта» спрашивал у прохожих на Арбате про их ожидания от 2021 года. Его задержала полиция
В сервисах Google произошел массовый сбой. Перестали работать YouTube и почта
YouTube ограничил показ фильма «России 1» о Беслане из-за сцен жестокости. Роскомнадзор назвал это цензурой
«Утренняя передача»: Юмористическое шоу с Александром Палем и Никитой Кукушкиным
Выпуски пародируют классические утренние шоу
Суд может навсегда заблокировать YouTube
Все из-за закона, который обязывает блокировать весь сайт, а не отдельную ссылку
Первый эпизод шоу Straight Talk With Gay People про известных представителей ЛГБТ
«Я прощаю тебе, что ты натурал. А ты, твою мать, прости мне, что я гей»
YouTube и «Яндекс.Видео» пригрозили вечной блокировкой из-за аудиокниги
Иск в суд подало издательство «Эксмо»
Пластическая постановка «Болит.Балет», посвященная «московскому делу»
Она стала первым выпуском нового театрального YouTube-проекта
Google запустил на YouTube научно-популярный канал «Отвечает Менделеев»
В видеороликах о химии участвуют популярные блогеры
Участник ролика, который отвечал на вопросы детей о гомосексуальности, пожаловался на угрозы
Ранее СК возбудил уголовное дело против создателей видео
СК завел уголовное дело о сексуальном насилии из-за ролика, где дети задают вопросы гею
Следствие считает, что шоу было направлено на «вызывание сексуального возбуждения»
На YouTube теперь можно виртуально примерять макияж
Чтобы оценить оттенок помады, не придется идти в магазин
Google добавила в «Карты» режим инкогнито
Также компания запустила автоматическое удаление истории поиска в YouTube