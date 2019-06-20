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«Утренняя передача»: Юмористическое шоу с Александром Палем и Никитой Кукушкиным

Выпуски пародируют классические утренние шоу

«Утренняя передача»: Юмористическое шоу с Александром Палем и Никитой Кукушкиным
Выпуски пародируют классические утренние шоу

Суд может навсегда заблокировать YouTube

Все из-за закона, который обязывает блокировать весь сайт, а не отдельную ссылку

Суд может навсегда заблокировать YouTube
Все из-за закона, который обязывает блокировать весь сайт, а не отдельную ссылку

Первый эпизод шоу Straight Talk With Gay People про известных представителей ЛГБТ

«Я прощаю тебе, что ты натурал. А ты, твою мать, прости мне, что я гей»

Первый эпизод шоу Straight Talk With Gay People про известных представителей ЛГБТ
«Я прощаю тебе, что ты натурал. А ты, твою мать, прости мне, что я гей»

YouTube и «Яндекс.Видео» пригрозили вечной блокировкой из-за аудиокниги

Иск в суд подало издательство «Эксмо»

YouTube и «Яндекс.Видео» пригрозили вечной блокировкой из-за аудиокниги
Иск в суд подало издательство «Эксмо»

Самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Вы точно знаете эти песни

Самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Вы точно знаете эти песни

Самые популярные видео YouTube в 2019 году

В России и в мире

Самые популярные видео YouTube в 2019 году
В России и в мире

Пластическая постановка «Болит.Балет», посвященная «московскому делу»

Она стала первым выпуском нового театрального YouTube-проекта

Пластическая постановка «Болит.Балет», посвященная «московскому делу»
Она стала первым выпуском нового театрального YouTube-проекта

Google запустил на YouTube научно-популярный канал «Отвечает Менделеев»

В видеороликах о химии участвуют популярные блогеры

Google запустил на YouTube научно-популярный канал «Отвечает Менделеев»
В видеороликах о химии участвуют популярные блогеры

Участник ролика, который отвечал на вопросы детей о гомосексуальности, пожаловался на угрозы

Ранее СК возбудил уголовное дело против создателей видео

Участник ролика, который отвечал на вопросы детей о гомосексуальности, пожаловался на угрозы
Ранее СК возбудил уголовное дело против создателей видео

СК завел уголовное дело о сексуальном насилии из-за ролика, где дети задают вопросы гею

Следствие считает, что шоу было направлено на «вызывание сексуального возбуждения»

СК завел уголовное дело о сексуальном насилии из-за ролика, где дети задают вопросы гею
Следствие считает, что шоу было направлено на «вызывание сексуального возбуждения»

На YouTube теперь можно виртуально примерять макияж

Чтобы оценить оттенок помады, не придется идти в магазин

На YouTube теперь можно виртуально примерять макияж
Чтобы оценить оттенок помады, не придется идти в магазин

Google добавила в «Карты» режим инкогнито

Также компания запустила автоматическое удаление истории поиска в YouTube

Google добавила в «Карты» режим инкогнито
Также компания запустила автоматическое удаление истории поиска в YouTube

12 самых перспективных блогеров, по версии YouTube

Каналы об осознанном потреблении, деревенском хозяйстве и косметике для зрелых женщин

12 самых перспективных блогеров, по версии YouTube
Каналы об осознанном потреблении, деревенском хозяйстве и косметике для зрелых женщин

YouTube начал округлять число подписчиков, чтобы избавить пользователей от стресса

Сокращенный счетчик в течение сентября получат все каналы, у которых более тысячи подписчиков

YouTube начал округлять число подписчиков, чтобы избавить пользователей от стресса
Сокращенный счетчик в течение сентября получат все каналы, у которых более тысячи подписчиков

Google оштрафовали на 200 миллионов долларов за сбор данных о детях

Компания использовала информацию YouTube для таргетинга рекламы

Google оштрафовали на 200 миллионов долларов за сбор данных о детях
Компания использовала информацию YouTube для таргетинга рекламы

YouTube откроет некоторые видео из премиальной подписки для всех пользователей

Компания пообещала сделать это после 24 сентября

YouTube откроет некоторые видео из премиальной подписки для всех пользователей
Компания пообещала сделать это после 24 сентября

Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить рекламу несогласованных митингов

Ведомство расценивает это как вмешательство в дела государства

Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить рекламу несогласованных митингов
Ведомство расценивает это как вмешательство в дела государства

YouTube создал образовательные плейлисты. Чтобы зрители не отвлекались, из них удалили рекомендации

Плейлисты нового формата появились на канале YouTube Learning

YouTube создал образовательные плейлисты. Чтобы зрители не отвлекались, из них удалили рекомендации
Плейлисты нового формата появились на канале YouTube Learning

YouTube-проект, посвященный выдающимся женщинам-ученым

В нем приняли участие ВШЭ, Arzamas и «ПостНаука»

YouTube-проект, посвященный выдающимся женщинам-ученым
В нем приняли участие ВШЭ, Arzamas и «ПостНаука»

YouTube перевыпустит тысячу знаковых клипов в HD-качестве

Обновление завершат к концу 2020 года

YouTube перевыпустит тысячу знаковых клипов в HD-качестве
Обновление завершат к концу 2020 года

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