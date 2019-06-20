«Утренняя передача»: Юмористическое шоу с Александром Палем и Никитой Кукушкиным
Выпуски пародируют классические утренние шоу
«Утренняя передача»: Юмористическое шоу с Александром Палем и Никитой Кукушкиным Выпуски пародируют классические утренние шоу
Суд может навсегда заблокировать YouTube
Все из-за закона, который обязывает блокировать весь сайт, а не отдельную ссылку
Суд может навсегда заблокировать YouTube Все из-за закона, который обязывает блокировать весь сайт, а не отдельную ссылку
Первый эпизод шоу Straight Talk With Gay People про известных представителей ЛГБТ
«Я прощаю тебе, что ты натурал. А ты, твою мать, прости мне, что я гей»
Первый эпизод шоу Straight Talk With Gay People про известных представителей ЛГБТ «Я прощаю тебе, что ты натурал. А ты, твою мать, прости мне, что я гей»
YouTube и «Яндекс.Видео» пригрозили вечной блокировкой из-за аудиокниги
Иск в суд подало издательство «Эксмо»
YouTube и «Яндекс.Видео» пригрозили вечной блокировкой из-за аудиокниги Иск в суд подало издательство «Эксмо»
Самые популярные клипы десятилетия на YouTube Вы точно знаете эти песни
Самые популярные видео YouTube в 2019 году В России и в мире
Пластическая постановка «Болит.Балет», посвященная «московскому делу»
Она стала первым выпуском нового театрального YouTube-проекта
Пластическая постановка «Болит.Балет», посвященная «московскому делу» Она стала первым выпуском нового театрального YouTube-проекта
Google запустил на YouTube научно-популярный канал «Отвечает Менделеев»
В видеороликах о химии участвуют популярные блогеры
Google запустил на YouTube научно-популярный канал «Отвечает Менделеев» В видеороликах о химии участвуют популярные блогеры
Участник ролика, который отвечал на вопросы детей о гомосексуальности, пожаловался на угрозы
Ранее СК возбудил уголовное дело против создателей видео
Участник ролика, который отвечал на вопросы детей о гомосексуальности, пожаловался на угрозы Ранее СК возбудил уголовное дело против создателей видео
СК завел уголовное дело о сексуальном насилии из-за ролика, где дети задают вопросы гею
Следствие считает, что шоу было направлено на «вызывание сексуального возбуждения»
СК завел уголовное дело о сексуальном насилии из-за ролика, где дети задают вопросы гею Следствие считает, что шоу было направлено на «вызывание сексуального возбуждения»
На YouTube теперь можно виртуально примерять макияж
Чтобы оценить оттенок помады, не придется идти в магазин
На YouTube теперь можно виртуально примерять макияж Чтобы оценить оттенок помады, не придется идти в магазин
Google добавила в «Карты» режим инкогнито
Также компания запустила автоматическое удаление истории поиска в YouTube
Google добавила в «Карты» режим инкогнито Также компания запустила автоматическое удаление истории поиска в YouTube
12 самых перспективных блогеров, по версии YouTube
Каналы об осознанном потреблении, деревенском хозяйстве и косметике для зрелых женщин
12 самых перспективных блогеров, по версии YouTube Каналы об осознанном потреблении, деревенском хозяйстве и косметике для зрелых женщин
YouTube начал округлять число подписчиков, чтобы избавить пользователей от стресса
Сокращенный счетчик в течение сентября получат все каналы, у которых более тысячи подписчиков
YouTube начал округлять число подписчиков, чтобы избавить пользователей от стресса Сокращенный счетчик в течение сентября получат все каналы, у которых более тысячи подписчиков
Google оштрафовали на 200 миллионов долларов за сбор данных о детях
Компания использовала информацию YouTube для таргетинга рекламы
Google оштрафовали на 200 миллионов долларов за сбор данных о детях Компания использовала информацию YouTube для таргетинга рекламы
YouTube откроет некоторые видео из премиальной подписки для всех пользователей
Компания пообещала сделать это после 24 сентября
YouTube откроет некоторые видео из премиальной подписки для всех пользователей
Компания пообещала сделать это после 24 сентября
Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить рекламу несогласованных митингов
Ведомство расценивает это как вмешательство в дела государства
Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить рекламу несогласованных митингов Ведомство расценивает это как вмешательство в дела государства
YouTube создал образовательные плейлисты. Чтобы зрители не отвлекались, из них удалили рекомендации
Плейлисты нового формата появились на канале YouTube Learning
YouTube создал образовательные плейлисты. Чтобы зрители не отвлекались, из них удалили рекомендации Плейлисты нового формата появились на канале YouTube Learning
YouTube-проект, посвященный выдающимся женщинам-ученым
В нем приняли участие ВШЭ, Arzamas и «ПостНаука»