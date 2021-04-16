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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Юрий Сапрыкин запустил проект «Слова России» о важных событиях и людях последних двадцати лет
16 апреля 2021

Юрий Сапрыкин запустил проект «Слова России» о важных событиях и людях последних двадцати лет

Юрий Сапрыкин уйдет с должности главреда образовательного проекта «Полка»
15 апреля 2021

Юрий Сапрыкин уйдет с должности главреда образовательного проекта «Полка»

30 октября 2020

Трое журналистов ушли с телеканала RTVi после выхода интервью с Турчаком

Лягушонок Пепе и Грета Тунберг: Beat Film Festival представил фильмы кураторских программ

Программу составляли Юрий Сапрыкин и Александр Горбачев

Лягушонок Пепе и Грета Тунберг: Beat Film Festival представил фильмы кураторских программ

Киноцентр «Соловей», который не жалко

Киноцентр «Соловей», который не жалкоТарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы

Киноцентр «Соловей», который не жалко

Киноцентр «Соловей», который не жалко
Тарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы

В Электротеатре «Станиславский» расскажут о позднесоветском андеграунде

Цикл лекций продлится до июня

В Электротеатре «Станиславский» расскажут о позднесоветском андеграунде

InLiberty проведет спиддейтинг и бесплатные лекции о медиа и власти

Первая встреча состоится 28 мая

InLiberty проведет спиддейтинг и бесплатные лекции о медиа и власти

В Третьяковской галерее пройдет конференция TEDxMoscow

Она посвящена новым правилам поведения в постоянно меняющемся мире

В Третьяковской галерее пройдет конференция TEDxMoscow

InLiberty и Юрий Сапрыкин откроют цикл лекций о главных русских вопросах

Занятия посвятят счастью, любви, войне, смерти и свободе

InLiberty и Юрий Сапрыкин откроют цикл лекций о главных русских вопросах

«Дождь»: Треть министров в Москве могут заменить активистами и журналистами

Предполагаемые кандидаты на места в мэрии пока не получали предложений

«Дождь»: Треть министров в Москве могут заменить активистами и журналистами

Встреча с Сапрыкиным, презентация альбома «Супер Сизый Кинг» и вечер японского нойза
Встреча с Сапрыкиным, презентация альбома «Супер Сизый Кинг» и вечер японского нойза Самые интересные мероприятия этого уик-энда
Встреча с Сапрыкиным, презентация альбома «Супер Сизый Кинг» и вечер японского нойза

Встреча с Сапрыкиным, презентация альбома «Супер Сизый Кинг» и вечер японского нойза
Самые интересные мероприятия этого уик-энда

Образовательный проект о русской литературе «Полка»

На сайте можно найти информацию о 108 главных книгах отечественной литературы

Образовательный проект о русской литературе «Полка»

«Умеем бить своих»: Журналисты, спортсмены и чиновники — об Олимпиаде без России
«Умеем бить своих»: Журналисты, спортсмены и чиновники — об Олимпиаде без России Самые интересные комментарии о решении МОК и возможном бойкоте соревнований
«Умеем бить своих»: Журналисты, спортсмены и чиновники — об Олимпиаде без России

«Умеем бить своих»: Журналисты, спортсмены и чиновники — об Олимпиаде без России
Самые интересные комментарии о решении МОК и возможном бойкоте соревнований

В Москве организуют лекторий о состоянии русской поп-музыки

Лекции будут проходить в летнем кинотеатре «Музеона»

В Москве организуют лекторий о состоянии русской поп-музыки

Inliberty и МАРШ проведут воркшоп «Новые памятники для новой истории»

Он пройдет с 24 по 28 июля

Inliberty и МАРШ проведут воркшоп «Новые памятники для новой истории»

Юрий Сапрыкин, Лев Ганкин и другие выбирают плейлисты для весенних прогулок
Юрий Сапрыкин, Лев Ганкин и другие выбирают плейлисты для весенних прогулок «Это стремительное путешествие верхом на опознанных и неопознанных объектах»
Юрий Сапрыкин, Лев Ганкин и другие выбирают плейлисты для весенних прогулок

Юрий Сапрыкин, Лев Ганкин и другие выбирают плейлисты для весенних прогулок
«Это стремительное путешествие верхом на опознанных и неопознанных объектах»

Михаил Зыгарь запустил проект «1917. Свободная история»

Над проектом работали более 100 журналистов и историков

Михаил Зыгарь запустил проект «1917. Свободная история»

«Открытая Россия» учредила премию для журналистов

Премия присуждается в семи номинациях за материалы, опубликованные в СМИ в период с 1 января по 1 ноября 2016 года

«Открытая Россия» учредила премию для журналистов

Торгово-культурный центр: Каким будет «Охта Молл»
Торгово-культурный центр: Каким будет «Охта Молл» В Петербурге открывается «Охта Молл» — ТРЦ с обширной культурной программой. The Village посмотрел, как он выглядит за несколько дней до открытия
Торгово-культурный центр: Каким будет «Охта Молл»

Торгово-культурный центр: Каким будет «Охта Молл»
В Петербурге открывается «Охта Молл» — ТРЦ с обширной культурной программой. The Village посмотрел, как он выглядит за несколько дней до открытия

«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми»

«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми»Александр Горбачёв, Юрий Сапрыкин и Артём Макарский рассуждают, кто стал бы лауреатом важнейшей музыкальной премии, если бы у неё был аналог в России

«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми»

«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми»
Александр Горбачёв, Юрий Сапрыкин и Артём Макарский рассуждают, кто стал бы лауреатом важнейшей музыкальной премии, если бы у неё был аналог в России

Возвращение «Секретных материалов», «Лобстер» в кинотеатрах и новый альбом Рианны

Возвращение «Секретных материалов», «Лобстер» в кинотеатрах и новый альбом РианныСобытия, сериалы, книги и музыка на выходные

Возвращение «Секретных материалов», «Лобстер» в кинотеатрах и новый альбом Рианны

Возвращение «Секретных материалов», «Лобстер» в кинотеатрах и новый альбом Рианны
События, сериалы, книги и музыка на выходные

Герои публикаций The Village поздравляют редакцию с пятилетием
Герои публикаций The Village поздравляют редакцию с пятилетием Сергей Капков, Максим Ликсутов, Юрий Сапрыкин, Илья Осколков-Ценципер, Борис Акимов, Иван Шишкин, Данила Антоновский и Алексей Зимин делают нам комплименты
Герои публикаций The Village поздравляют редакцию с пятилетием

Герои публикаций The Village поздравляют редакцию с пятилетием
Сергей Капков, Максим Ликсутов, Юрий Сапрыкин, Илья Осколков-Ценципер, Борис Акимов, Иван Шишкин, Данила Антоновский и Алексей Зимин делают нам комплименты

Юрий Сапрыкин уволился из агентства «Ценципер», работавшего над концепцией ВДНХ

Об этом журналист рассказал в своём Facebook

Юрий Сапрыкин уволился из агентства «Ценципер», работавшего над концепцией ВДНХ

Демонолог, православный активист, депутат и другие — о том, что произойдёт в 2015 году

Демонолог, православный активист, депутат и другие — о том, что произойдёт в 2015 годуThe Village спросил у 15 экспертов, что год грядущий нам готовит

Демонолог, православный активист, депутат и другие — о том, что произойдёт в 2015 году

Демонолог, православный активист, депутат и другие — о том, что произойдёт в 2015 году
The Village спросил у 15 экспертов, что год грядущий нам готовит

The Village откроет Школу городской журналистики

Лекции пройдут 11 и 12 декабря в «Манеже», с 19:00 до 22:00

The Village откроет Школу городской журналистики

Юрий Сапрыкин займётся развитием ВДНХ

Бывший шеф-редактор «Афиши» займётся развитием ВДНХ вместе со своим коллегой — создателем «Афиши» Ильёй Осколковым-Ценципером

Юрий Сапрыкин займётся развитием ВДНХ

Юрий Сапрыкин о своём уходе из «Афиши»

Журналист покидает должность шеф-редактора компании «Афиша-Рамблер»

Юрий Сапрыкин о своём уходе из «Афиши»

Увольнение Дурова, законопроект о приравнивании блогеров к СМИ и конфликт Матвиенко и Капкова

Конфликт Матвиенко и Капкова, отмена концертов The National в России, приравнивание блогеров к СМИ и другие важные новости прошедшей недели

Увольнение Дурова, законопроект о приравнивании блогеров к СМИ и конфликт Матвиенко и Капкова

Комментарий: Илья Красильщик о трёх новых изданиях «Афиши» Директор по продуктам журнала «Афиша» Илья Красильщик рассказал о трёх новых изданиях, которые появились на месте закрытой «Афиши Daily», а также о том, как поддерживать читательский интерес.

Комментарий: Илья Красильщик о трёх новых изданиях «Афиши»

Запрещённую на «Винзаводе» выставку о Сочи покажут в Fotodoc

Выставка The Sochi Project Роба Хорнстры и Арнольда ван Брюггена пройдёт в Центре документальной фотографии Fotodoc.

Запрещённую на «Винзаводе» выставку о Сочи покажут в Fotodoc

Комментарий: Юрий Сапрыкин об удалении музыки из «ВКонтакте» Юрий Сапрыкин поделился соображениями о будущем сети «ВКонтакте» после того, как из неё уберут весь нелегальный контент.

Комментарий: Юрий Сапрыкин об удалении музыки из «ВКонтакте»

Любимое место: Юрий Сапрыкин о ресторане «Академия»
Любимое место: Юрий Сапрыкин о ресторане «Академия» Шеф-редактор компании «Афиша-Рамблер» рассказал, чем ресторан «Академия» на Волхонке лучше «Красного Октября» и почему «котлеты на пару» здесь не рождают ощущения советской столовки.
Любимое место: Юрий Сапрыкин о ресторане «Академия»

Любимое место: Юрий Сапрыкин о ресторане «Академия»
Шеф-редактор компании «Афиша-Рамблер» рассказал, чем ресторан «Академия» на Волхонке лучше «Красного Октября» и почему «котлеты на пару» здесь не рождают ощущения советской столовки.

Кто такие випстеры?
Кто такие випстеры? Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.
Кто такие випстеры?

Кто такие випстеры?
Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.