Юрий Сапрыкин запустил проект «Слова России» о важных событиях и людях последних двадцати лет
Лягушонок Пепе и Грета Тунберг: Beat Film Festival представил фильмы кураторских программ
Программу составляли Юрий Сапрыкин и Александр Горбачев
Киноцентр «Соловей», который не жалкоТарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы
Киноцентр «Соловей», который не жалко Тарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы
В Электротеатре «Станиславский» расскажут о позднесоветском андеграунде
Цикл лекций продлится до июня
InLiberty проведет спиддейтинг и бесплатные лекции о медиа и власти
Первая встреча состоится 28 мая
В Третьяковской галерее пройдет конференция TEDxMoscow
Она посвящена новым правилам поведения в постоянно меняющемся мире
InLiberty и Юрий Сапрыкин откроют цикл лекций о главных русских вопросах
Занятия посвятят счастью, любви, войне, смерти и свободе
«Дождь»: Треть министров в Москве могут заменить активистами и журналистами
Предполагаемые кандидаты на места в мэрии пока не получали предложений
Встреча с Сапрыкиным, презентация альбома «Супер Сизый Кинг» и вечер японского нойза Самые интересные мероприятия этого уик-энда
Образовательный проект о русской литературе «Полка»
На сайте можно найти информацию о 108 главных книгах отечественной литературы
«Умеем бить своих»: Журналисты, спортсмены и чиновники — об Олимпиаде без России Самые интересные комментарии о решении МОК и возможном бойкоте соревнований
В Москве организуют лекторий о состоянии русской поп-музыки
Лекции будут проходить в летнем кинотеатре «Музеона»
Inliberty и МАРШ проведут воркшоп «Новые памятники для новой истории»
Он пройдет с 24 по 28 июля
Юрий Сапрыкин, Лев Ганкин и другие выбирают плейлисты для весенних прогулок «Это стремительное путешествие верхом на опознанных и неопознанных объектах»
Михаил Зыгарь запустил проект «1917. Свободная история»
Над проектом работали более 100 журналистов и историков
«Открытая Россия» учредила премию для журналистов
Премия присуждается в семи номинациях за материалы, опубликованные в СМИ в период с 1 января по 1 ноября 2016 года
Торгово-культурный центр: Каким будет «Охта Молл» В Петербурге открывается «Охта Молл» — ТРЦ с обширной культурной программой. The Village посмотрел, как он выглядит за несколько дней до открытия
«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми»Александр Горбачёв, Юрий Сапрыкин и Артём Макарский рассуждают, кто стал бы лауреатом важнейшей музыкальной премии, если бы у неё был аналог в России
«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми» Александр Горбачёв, Юрий Сапрыкин и Артём Макарский рассуждают, кто стал бы лауреатом важнейшей музыкальной премии, если бы у неё был аналог в России
Возвращение «Секретных материалов», «Лобстер» в кинотеатрах и новый альбом РианныСобытия, сериалы, книги и музыка на выходные
Возвращение «Секретных материалов», «Лобстер» в кинотеатрах и новый альбом Рианны События, сериалы, книги и музыка на выходные
Герои публикаций The Village поздравляют редакцию с пятилетием Сергей Капков, Максим Ликсутов, Юрий Сапрыкин, Илья Осколков-Ценципер, Борис Акимов, Иван Шишкин, Данила Антоновский и Алексей Зимин делают нам комплименты
Юрий Сапрыкин уволился из агентства «Ценципер», работавшего над концепцией ВДНХ
Об этом журналист рассказал в своём Facebook
Демонолог, православный активист, депутат и другие — о том, что произойдёт в 2015 годуThe Village спросил у 15 экспертов, что год грядущий нам готовит
Демонолог, православный активист, депутат и другие — о том, что произойдёт в 2015 году The Village спросил у 15 экспертов, что год грядущий нам готовит
The Village откроет Школу городской журналистики
Лекции пройдут 11 и 12 декабря в «Манеже», с 19:00 до 22:00
Юрий Сапрыкин займётся развитием ВДНХ
Бывший шеф-редактор «Афиши» займётся развитием ВДНХ вместе со своим коллегой — создателем «Афиши» Ильёй Осколковым-Ценципером
Юрий Сапрыкин о своём уходе из «Афиши»
Журналист покидает должность шеф-редактора компании «Афиша-Рамблер»
Увольнение Дурова, законопроект о приравнивании блогеров к СМИ и конфликт Матвиенко и Капкова
Конфликт Матвиенко и Капкова, отмена концертов The National в России, приравнивание блогеров к СМИ и другие важные новости прошедшей недели
Запрещённую на «Винзаводе» выставку о Сочи покажут в Fotodoc
Выставка The Sochi Project Роба Хорнстры и Арнольда ван Брюггена пройдёт в Центре документальной фотографии Fotodoc.