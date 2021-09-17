«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за забастовки в Италии
Изменится время вылета для рейсов в Рим и Милан
«Аэрофлот» скорректировал расписание из-за забастовок в Греции
Два рейса в Афины 30 мая отправятся в полет позже, чем планировалось
Brussels Airlines отменила большую часть рейсов из-за бастующих пилотов
Некоторые рейсы компании, в том числе российские, не состоятся 14 и 16 мая
«Аэрофлот» отменил несколько рейсов 10 апреля из-за забастовок в Германии
Пассажиры смогут вылететь следующими рейсами
Пассажиров предупредили о возможной отмене рейсов Air France
Завтра в парижском аэропорту Шарль-де-Голль пройдет забастовка пилотов
Директора ФБК арестовали на 10 суток
Его признали виновным в организации всероссийской забастовки избирателей
Ведущих трансляции «Навальный Live» отправили под арест
Их признали виновными в организации забастовки избирателей без подачи уведомления
«ОВД-Инфо»: на акциях Навального задержали почти 260 человек
СПЧ насчитал 5 тысяч протестующих только за пределами Москвы и Петербурга
Цветы для ОМОНа: Как прошла всероссийская забастовка избирателей Собрали лучшие снимки с акции Алексея Навального
Власти не согласовали Навальному забастовку избирателей в центре Москвы
Проводить акцию в Щукино политик отказался
«Аэрофлот» предупредил об изменении расписания полетов в Италию из-за забастовки
Предупреждение касается рейсов 19 января
«Аэрофлот» отменит шесть парных рейсов в Италию
Причиной такого решения стала национальная забастовка местного авиаперсонала
Российских туристов предупредили о забастовках в Греции
Акции протеста проведут работники общественного транспорта, морских портов, медицинских учреждений и авиадиспетчеры
Забастовка в «черную пятницу», работающий от дождя роутер и персональные стикеры
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Россиян предупредили о транспортных проблемах из-за забастовок в Европе
Забастовки профсоюзов состоятся во Франции, Бельгии и Италии
Lufthansa отменила больше 10 рейсов через Москву
В авиакомпании продолжается забастовка пилотов
«Яндекс.Такси» — о готовящейся забастовке столичных таксистов
Представители сервиса утверждают, что всех водителей заранее уведомили об изменении тарифов
Прокуратура занялась ситуацией с зарплатами строителей метро
Гендиректору субподрядчика метростроек вынесли представление
В Москве проходит забастовка строителей метро (обновлено)
Строители жалуются на то, что им не выплачивают зарплату целиком
Беспорядки из-за Uber, налог на «болванки» и заказ вертолётов в Москве
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Засыпанный снегом за плохую уборку офис управкомпании в Домодедове
Жители жилого комплекса в Домодедове закопали снегом вход в помещение, где сидят директор и инженер управляющей компании
Сотрудники «Сбарро» снова бастуют из-за задержки зарплат (обновлено)
Некоторым работникам ресторана должны по 200 тысяч рублей
Сотрудники «Сбарро» бастуют на «Савёловской» (обновлено)
Участники акции требуют выплатить им задержанные зарплаты
Сотрудники Sbarro бастуют из-за задержки зарплат
Работникам заведения не платят зарплату почти полгода
Lufthansa отменила несколько рейсов в Россию из-за забастовки
В субботу, 14 ноября, компания обещает возобновить работу в штатном режиме
Lufthansa отменила несколько рейсов в Россию на 11 ноября
Всего по миру отменён 931 рейс перевозчика
Группа преподавателей РГГУ устроила забастовку (обновлено)
Причиной волнений стала невыплата зарплаты сотрудникам университета
Московские строители устроили забастовку из-за долгов по зарплате
Строители жалуются, что им не платят зарплату с апреля
Строители московского метрополитена устроили забастовку
По словам работников, им в течение двух лет не вовремя платят зарплату
Новая стратегия «Макдоналдс», последствия забастовок и кокаиновые бананы
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Несколько рейсов Lufthansa в Россию отменены из-за забастовки пилотов
Всего немецкая авиакомпания отменила более 400 внутренних и международных рейсов
Рабочие Ford продолжили забастовку
16 марта на заводе компании во Всеволжске уже наблюдались сбои в производстве Ford Focus и Ford Mondeo
Профсоюз Ford во Всеволжске объявил забастовку
Сотрудники требуют улучшить финансовые условия их работы
Московские таксисты начали трёхдневную забастовку (обновлено)
В течение трёх дней таксисты России не будут принимать заказы через онлайн-сервисы «Яндекс.Такси», Uber и GetTaxi
GetTaxi, профсоюз таксистов и департамент транспорта — о забастовке водителей Представители профсоюза таксистов и компании GetTaxi рассказали The Village о своем видении причин грядущей забастовки
«Аэрофлот» отменяет рейсы между Москвой, Римом и Миланом 16 января
Изменения связаны с проведением забастовок работниками авиационной отрасли Италии
Air France отменила 70 % рейсов в Россию из-за забастовки
Пилоты угрожают, что продолжат забастовку до 22 сентября
В Африке выпустят дрона для разгона забастовок
Им уже заинтересовались владельцы местных рудников
Отлучение от подземки: Александр Кокшаров о забастовке в лондонском метро По просьбе The Village житель Лондона Александр Кокшаров рассказал о причинах забастовки работников метрополитена британской столицы и о том, как жители города справляются с транспортными проблемами.
Сотрудники Amazon в Германии угрожают сорвать доставку рождественских заказов
Представители компании не воспринимают эти угрозы всерьёз, отмечая, что не намерены идти на уступки профсоюзам и пересматривать условия договоров
Автоконцерн Hyundai потерял $39 млн за день из-за протеста рабочих
Сотрудники требуют повышения заработной платы, предоставления социальных выплат, а также участия в распределении 30-процентной чистой годовой выручки компании
Московские таксисты устроили «итальянскую забастовку»
Более двухсот московских таксистов устроили «итальянскую забастовку» и сегодня курсируют по городу, соблюдая все правила дорожного движения.