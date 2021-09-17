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МЫ В СОЦСЕТЯХ

обновлено17 сентября 2021

Wildberries опровергли сообщения о забастовке сотрудников

30 октября 2020

В Москве курьеры Delivery Club снова устроили забастовку

«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за забастовки в Италии

Изменится время вылета для рейсов в Рим и Милан

«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за забастовки в Италии

«Аэрофлот» скорректировал расписание из-за забастовок в Греции

Два рейса в Афины 30 мая отправятся в полет позже, чем планировалось

«Аэрофлот» скорректировал расписание из-за забастовок в Греции

Brussels Airlines отменила большую часть рейсов из-за бастующих пилотов

Некоторые рейсы компании, в том числе российские, не состоятся 14 и 16 мая

Brussels Airlines отменила большую часть рейсов из-за бастующих пилотов

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов 10 апреля из-за забастовок в Германии

Пассажиры смогут вылететь следующими рейсами

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов 10 апреля из-за забастовок в Германии

Пассажиров предупредили о возможной отмене рейсов Air France

Завтра в парижском аэропорту Шарль-де-Голль пройдет забастовка пилотов

Пассажиров предупредили о возможной отмене рейсов Air France

Директора ФБК арестовали на 10 суток

Его признали виновным в организации всероссийской забастовки избирателей

Директора ФБК арестовали на 10 суток

Ведущих трансляции «Навальный Live» отправили под арест

Их признали виновными в организации забастовки избирателей без подачи уведомления

Ведущих трансляции «Навальный Live» отправили под арест

«ОВД-Инфо»: на акциях Навального задержали почти 260 человек

СПЧ насчитал 5 тысяч протестующих только за пределами Москвы и Петербурга

«ОВД-Инфо»: на акциях Навального задержали почти 260 человек

Цветы для ОМОНа: Как прошла всероссийская забастовка избирателей
Цветы для ОМОНа: Как прошла всероссийская забастовка избирателей Собрали лучшие снимки с акции Алексея Навального
Цветы для ОМОНа: Как прошла всероссийская забастовка избирателей

Цветы для ОМОНа: Как прошла всероссийская забастовка избирателей
Собрали лучшие снимки с акции Алексея Навального

Власти не согласовали Навальному забастовку избирателей в центре Москвы

Проводить акцию в Щукино политик отказался

Власти не согласовали Навальному забастовку избирателей в центре Москвы

«Аэрофлот» предупредил об изменении расписания полетов в Италию из-за забастовки

Предупреждение касается рейсов 19 января

«Аэрофлот» предупредил об изменении расписания полетов в Италию из-за забастовки

«Аэрофлот» отменит шесть парных рейсов в Италию

Причиной такого решения стала национальная забастовка местного авиаперсонала

«Аэрофлот» отменит шесть парных рейсов в Италию

Российских туристов предупредили о забастовках в Греции

Акции протеста проведут работники общественного транспорта, морских портов, медицинских учреждений и авиадиспетчеры

Российских туристов предупредили о забастовках в Греции

Забастовка в «черную пятницу», работающий от дождя роутер и персональные стикеры

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Забастовка в «черную пятницу», работающий от дождя роутер и персональные стикеры

Россиян предупредили о транспортных проблемах из-за забастовок в Европе

Забастовки профсоюзов состоятся во Франции, Бельгии и Италии

Россиян предупредили о транспортных проблемах из-за забастовок в Европе

Lufthansa отменила больше 10 рейсов через Москву

В авиакомпании продолжается забастовка пилотов

Lufthansa отменила больше 10 рейсов через Москву

«Яндекс.Такси» — о готовящейся забастовке столичных таксистов

Представители сервиса утверждают, что всех водителей заранее уведомили об изменении тарифов

«Яндекс.Такси» — о готовящейся забастовке столичных таксистов

Прокуратура занялась ситуацией с зарплатами строителей метро

Гендиректору субподрядчика метростроек вынесли представление

Прокуратура занялась ситуацией с зарплатами строителей метро

В Москве проходит забастовка строителей метро (обновлено)

Строители жалуются на то, что им не выплачивают зарплату целиком

В Москве проходит забастовка строителей метро (обновлено)

Беспорядки из-за Uber, налог на «болванки» и заказ вертолётов в Москве

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Беспорядки из-за Uber, налог на «болванки» и заказ вертолётов в Москве

Засыпанный снегом за плохую уборку офис управкомпании в Домодедове

Жители жилого комплекса в Домодедове закопали снегом вход в помещение, где сидят директор и инженер управляющей компании

Засыпанный снегом за плохую уборку офис управкомпании в Домодедове

Сотрудники «Сбарро» снова бастуют из-за задержки зарплат (обновлено)

Некоторым работникам ресторана должны по 200 тысяч рублей

Сотрудники «Сбарро» снова бастуют из-за задержки зарплат (обновлено)

Сотрудники «Сбарро» бастуют на «Савёловской» (обновлено)

Участники акции требуют выплатить им задержанные зарплаты

Сотрудники «Сбарро» бастуют на «Савёловской» (обновлено)

Сотрудники Sbarro бастуют из-за задержки зарплат

Работникам заведения не платят зарплату почти полгода

Сотрудники Sbarro бастуют из-за задержки зарплат

Lufthansa отменила несколько рейсов в Россию из-за забастовки

В субботу, 14 ноября, компания обещает возобновить работу в штатном режиме

Lufthansa отменила несколько рейсов в Россию из-за забастовки

Lufthansa отменила несколько рейсов в Россию на 11 ноября

Всего по миру отменён 931 рейс перевозчика

Lufthansa отменила несколько рейсов в Россию на 11 ноября

Группа преподавателей РГГУ устроила забастовку (обновлено)

Причиной волнений стала невыплата зарплаты сотрудникам университета

Группа преподавателей РГГУ устроила забастовку (обновлено)

Московские строители устроили забастовку из-за долгов по зарплате

Строители жалуются, что им не платят зарплату с апреля

Московские строители устроили забастовку из-за долгов по зарплате

Строители московского метрополитена устроили забастовку

По словам работников, им в течение двух лет не вовремя платят зарплату

Строители московского метрополитена устроили забастовку

Новая стратегия «Макдоналдс», последствия забастовок и кокаиновые бананы

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новая стратегия «Макдоналдс», последствия забастовок и кокаиновые бананы

Несколько рейсов Lufthansa в Россию отменены из-за забастовки пилотов

Всего немецкая авиакомпания отменила более 400 внутренних и международных рейсов

Несколько рейсов Lufthansa в Россию отменены из-за забастовки пилотов

Рабочие Ford продолжили забастовку

16 марта на заводе компании во Всеволжске уже наблюдались сбои в производстве Ford Focus и Ford Mondeo

Рабочие Ford продолжили забастовку

Профсоюз Ford во Всеволжске объявил забастовку

Сотрудники требуют улучшить финансовые условия их работы

Профсоюз Ford во Всеволжске объявил забастовку

Московские таксисты начали трёхдневную забастовку (обновлено)

В течение трёх дней таксисты России не будут принимать заказы через онлайн-сервисы «Яндекс.Такси», Uber и GetTaxi

Московские таксисты начали трёхдневную забастовку (обновлено)

GetTaxi, профсоюз таксистов и департамент транспорта — о забастовке водителей
GetTaxi, профсоюз таксистов и департамент транспорта — о забастовке водителей Представители профсоюза таксистов и компании GetTaxi рассказали The Village о своем видении причин грядущей забастовки
GetTaxi, профсоюз таксистов и департамент транспорта — о забастовке водителей

GetTaxi, профсоюз таксистов и департамент транспорта — о забастовке водителей
Представители профсоюза таксистов и компании GetTaxi рассказали The Village о своем видении причин грядущей забастовки

«Аэрофлот» отменяет рейсы между Москвой, Римом и Миланом 16 января

Изменения связаны с проведением забастовок работниками авиационной отрасли Италии

«Аэрофлот» отменяет рейсы между Москвой, Римом и Миланом 16 января

Водитель паркона — о забастовке в ЦОДД Один из участников утренней забастовки в Центре организации дорожного движения рассказал The Village о её причинах

Водитель паркона — о забастовке в ЦОДД

Air France отменила 70 % рейсов в Россию из-за забастовки

Пилоты угрожают, что продолжат забастовку до 22 сентября

Air France отменила 70 % рейсов в Россию из-за забастовки

В Африке выпустят дрона для разгона забастовок

Им уже заинтересовались владельцы местных рудников

В Африке выпустят дрона для разгона забастовок

Отлучение от подземки: Александр Кокшаров о забастовке в лондонском метро
Отлучение от подземки: Александр Кокшаров о забастовке в лондонском метро По просьбе The Village житель Лондона Александр Кокшаров рассказал о причинах забастовки работников метрополитена британской столицы и о том, как жители города справляются с транспортными проблемами.
Отлучение от подземки: Александр Кокшаров о забастовке в лондонском метро

Отлучение от подземки: Александр Кокшаров о забастовке в лондонском метро
По просьбе The Village житель Лондона Александр Кокшаров рассказал о причинах забастовки работников метрополитена британской столицы и о том, как жители города справляются с транспортными проблемами.

Сотрудники Amazon в Германии угрожают сорвать доставку рождественских заказов

Представители компании не воспринимают эти угрозы всерьёз, отмечая, что не намерены идти на уступки профсоюзам и пересматривать условия договоров

Сотрудники Amazon в Германии угрожают сорвать доставку рождественских заказов

Автоконцерн Hyundai потерял $39 млн за день из-за протеста рабочих

Сотрудники требуют повышения заработной платы, предоставления социальных выплат, а также участия в распределении 30-процентной чистой годовой выручки компании

Автоконцерн Hyundai потерял $39 млн за день из-за протеста рабочих

Московские таксисты устроили «итальянскую забастовку»

Более двухсот московских таксистов устроили «итальянскую забастовку» и сегодня курсируют по городу, соблюдая все правила дорожного движения.

Московские таксисты устроили «итальянскую забастовку»

В блогах появилась информация о забастовке сотрудников «Аэрофлота» Сотрудники «Аэрофлота» объявили забастовку. Информация об этом появилась 29 декабря в ряде блогов

В блогах появилась информация о забастовке сотрудников «Аэрофлота»

Блогеры о ситуации вокруг вырубки Химкинского леса
Блогеры о ситуации вокруг вырубки Химкинского леса Трасса «Москва — Санкт-Петербург» пройдет через Химкинский лес.
Блогеры о ситуации вокруг вырубки Химкинского леса

Блогеры о ситуации вокруг вырубки Химкинского леса
Трасса «Москва — Санкт-Петербург» пройдет через Химкинский лес.