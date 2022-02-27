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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В России впервые с 11 марта выявили более 49,7 тысячи случаев коронавируса за сутки

В России впервые с 11 марта выявили более 49,7 тысячи случаев коронавируса за сутки

Не опять, а снова: Оперштаб рекомендовал москвичам носить маски в закрытых помещениях

Не опять, а снова: Оперштаб рекомендовал москвичам носить маски в закрытых помещениях

COVID DAILY
27 февраля 2022

В России выявлено 116 093 новых случая COVID-19

20 января 2022

В Москве впервые с начала пандемии выявили больше 10 тысяч зараженных коронавирусом в сутки

17 ноября 2021

С 2023 года всех новорожденных в России будут обследовать на СМА

14 ноября 2021

В Москве выявили минимум заболевших коронавирусом с начала октября

Исследование
18 октября 2021

Треть обращений по раку груди приходится на женщин моложе 50 лет

Регионы с наибольшим количеством жителей, страдающих от алкоголизма

В Москве на 100 тысяч горожан приходится 25 алкоголиков

Регионы с наибольшим количеством жителей, страдающих от алкоголизма

Москвичи смогут бесплатно провериться на коронавирус в городских поликлиниках

Массовое тестирование стартует 16 июля

Москвичи смогут бесплатно провериться на коронавирус в городских поликлиниках

Регионы, где больше всего людей с психическими заболеваниями

Москвы среди них пока нет

Регионы, где больше всего людей с психическими заболеваниями

Сколько врачей не доверяют официальной коронавирусной статистике

И как медики оценивают действия властей

Сколько врачей не доверяют официальной коронавирусной статистике

Коронавирус начал распространяться между россиянами

Первый случай локальной передачи

Коронавирус начал распространяться между россиянами

Не тереть памятники на удачу из-за коронавируса

Так тоже можно заразиться

Не тереть памятники на удачу из-за коронавируса

Не ездить в транспорте в час пик и дезинфицировать гаджеты, чтобы не заразиться коронавирусом

А еще не ходить в торговые центры и не обниматься

Не ездить в транспорте в час пик и дезинфицировать гаджеты, чтобы не заразиться коронавирусом

В Москве выявили три новых случая коронавируса

Все заболевшие недавно прилетели из Италии

В Москве выявили три новых случая коронавируса

В метро будут выборочно измерять температуру для борьбы с коронавирусом

В худшем случае вас отправят в санаторий

В метро будут выборочно измерять температуру для борьбы с коронавирусом

Россия прекратила железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР из-за коронавируса (обновлено)

Эвакуация россиян из Китая продолжается

Россия прекратила железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР из-за коронавируса (обновлено)

В «Сокольниках» пройдет пикник, посвященный проблеме стигматизации хронических заболеваний

Дерматологи расскажут, как заботиться о здоровье и почему не стоит бояться людей с псориазом

В «Сокольниках» пройдет пикник, посвященный проблеме стигматизации хронических заболеваний

ВОЗ перестала считать трансгендерность психическим расстройством

Ее связывают с сексуальным здоровьем

ВОЗ перестала считать трансгендерность психическим расстройством

Российских туристов предупредили о распространении опасных комаров во Франции

Насекомые переносят лихорадки Зика, денге и чикунгунья

Российских туристов предупредили о распространении опасных комаров во Франции

Сколько россиян верят, что ВИЧ можно заразиться от комара

Статистика Росстата подтверждает низкий уровень осведомленности о ВИЧ

Сколько россиян верят, что ВИЧ можно заразиться от комара

Самые распространенные психические расстройства в России

Минздрав привел статистику по заболеваемости

Самые распространенные психические расстройства в России

В марте московские больницы приглашают на бесплатные лекции и консультации

В частности, пациентам расскажут, как справиться с неразделенной любовью

В марте московские больницы приглашают на бесплатные лекции и консультации

Прокуратура проверит сбор подписей против заселения онкобольных детей в московскую многоэтажку

Жители дома жаловались, что рак — это вирусное заболевание

Прокуратура проверит сбор подписей против заселения онкобольных детей в московскую многоэтажку

Россиян предупредили о распространении холеры в мире

Хуже всего ситуация обстоит в Африке и Южной Америке

Россиян предупредили о распространении холеры в мире

Россиянам рекомендуют пройти вакцинацию перед посещением Латинской Америки

В ряде стран наблюдается рост заболеваемости дифтерией

Россиянам рекомендуют пройти вакцинацию перед посещением Латинской Америки

Россиян предупредили о вспышках сальмонеллеза в США

Причиной заражений считается мясо птиц и скота

Россиян предупредили о вспышках сальмонеллеза в США

Россиян предупредили о случае заражения птичьим гриппом в Китае

Мужчина скончался спустя 9 дней после появления первых симптомов

Россиян предупредили о случае заражения птичьим гриппом в Китае

Россиян предупредили о продолжающейся вспышке кори на Украине

Не привитым туристам советуют пройти вакцинацию перед посещением страны

Россиян предупредили о продолжающейся вспышке кори на Украине

Россиян предупредили о лихорадке Западного Нила в Германии и других странах Европы

Число летальных исходов увеличилось до 142

Россиян предупредили о лихорадке Западного Нила в Германии и других странах Европы

ВОЗ сообщила о рекордной вспышке кори в европейском регионе

Больше всего случаев зарегистрировали на Украине

ВОЗ сообщила о рекордной вспышке кори в европейском регионе

Выявляемость ВИЧ в Москве выросла за год на 20 %

В 2017 году число пациентов, которым впервые диагностировали заболевание, превысило 2 900 человек

Выявляемость ВИЧ в Москве выросла за год на 20 %

Российских туристов предупредили о вспышке гепатита А в США

Распространение инфекции зарегистрировано на территории одного штата

Российских туристов предупредили о вспышке гепатита А в США

Россиян предупредили о продолжающейся эпидемии кори в Европе и Америке

В этом году наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеванию

Россиян предупредили о продолжающейся эпидемии кори в Европе и Америке

Россиян предупредили о вспышке инфекций в Европе, Африке и на Ближнем Востоке

Роспотребнадзор советует соблюдать меры профилактики заболеваний

Россиян предупредили о вспышке инфекций в Европе, Африке и на Ближнем Востоке

Туристов предупредили о вспышке сальмонеллеза в Бельгии

Заболевание подтвердилось у детей в возрасте от 4 до 11 лет

Туристов предупредили о вспышке сальмонеллеза в Бельгии

Туристов предупредили о вспышке лихорадки во Вьетнаме, Индии и Сингапуре

Россиянам советуют учитывать эпидемиологическую ситуацию при планировании поездок

Туристов предупредили о вспышке лихорадки во Вьетнаме, Индии и Сингапуре

Священнослужитель РПЦ — о ненадобности профилактики ВИЧ

Информирование о заболевании в России в церкви объясняют деятельностью Запада

Священнослужитель РПЦ — о ненадобности профилактики ВИЧ

Экс-директор «Гоголь-центра» Малобродский перенес инфаркт во время суда (обновлено)

Кардиолог Малобродского настаивает на срочной госпитализации

Экс-директор «Гоголь-центра» Малобродский перенес инфаркт во время суда (обновлено)

Названа дата всплеска аллергии на пыльцу в Москве

Неблагоприятный для аллергиков сезон начнется во второй половине апреля при сохранении теплой погоды

Названа дата всплеска аллергии на пыльцу в Москве

Москвичи смогут бесплатно проверить сердце на ВДНХ

Акция продлится до конца месяца

Москвичи смогут бесплатно проверить сердце на ВДНХ

Милонов потребовал закрыть «СПИД.Центр» за гей-пропаганду

Фонд занимается профилактикой распространения ВИЧ-инфекции в России

Милонов потребовал закрыть «СПИД.Центр» за гей-пропаганду

Россиян предупредили об эпидемии холеры в Йемене

С апреля 2017 года по конец февраля 2018 года в стране заболели холерой более миллиона человек

Россиян предупредили об эпидемии холеры в Йемене

Россиянам напомнили меры против птичьего гриппа из-за новых вспышек болезни

Роспотребнадзор советует привиться и не контактировать с птицей

Россиянам напомнили меры против птичьего гриппа из-за новых вспышек болезни

Российских туристов предупредили о вспышках сальмонеллеза в США

Случаи заражения зарегистрированы почти в половине штатов

Российских туристов предупредили о вспышках сальмонеллеза в США

Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе

Рост заболеваемости вирусом отмечен в Англии, Германии, Италии и других странах

Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе

Туристов предупредили о вспышке скарлатины в Англии и Уэльсе

За выходные там зарегистрировано 735 случаев заболевания

Туристов предупредили о вспышке скарлатины в Англии и Уэльсе

Россиян предупредили о росте заболеваемости коклюшем в Германии

Проблема связана с отказом многих жителей от вакцинации

Россиян предупредили о росте заболеваемости коклюшем в Германии

Чем россияне лечат простуду

Три главных лекарства от простудных заболеваний в России — это «Амоксиклав», «Парацетамол» и «Мирамистин»

Чем россияне лечат простуду

Россиян предупредили о вспышке гепатита А на Украине

В пунктах пропуска через госграницу усилен санитарно-карантинный контроль

Россиян предупредили о вспышке гепатита А на Украине

СК проверяет медиков из-за лечения несуществующих болезней по кредитам

О нарушениях в частной клинике сообщили СМИ

СК проверяет медиков из-за лечения несуществующих болезней по кредитам

Россиян предупредили о вспышке кишечной инфекции на круизных лайнерах США

Причиной заболевания могли стать норовирусы

Россиян предупредили о вспышке кишечной инфекции на круизных лайнерах США

Регионы с наибольшим уровнем депрессии

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано на Северном Кавказе

Регионы с наибольшим уровнем депрессии

Россиян предупредили о вспышке легионеллеза вблизи Диснейленда в Калифорнии

Первые случаи заболевания зарегистрированы в сентябре

Россиян предупредили о вспышке легионеллеза вблизи Диснейленда в Калифорнии

Россиян предупредили о вспышке желтой лихорадки в Бразилии

Случаи заболевания зафиксированы в штате Сан-Паулу

Россиян предупредили о вспышке желтой лихорадки в Бразилии

Москвичи смогут пройти обследование в День борьбы с инсультом

Мероприятия пройдут 27 октября

Москвичи смогут пройти обследование в День борьбы с инсультом

Россиян предупредили о продолжающейся вспышке чумы на Мадагаскаре

Эпидемия затронула крупные города республики

Россиян предупредили о продолжающейся вспышке чумы на Мадагаскаре

Минздрав не будет штрафовать родителей, отказавшихся от вакцинации детей

Ведомство планирует вести разъяснительную работу с родителями

Минздрав не будет штрафовать родителей, отказавшихся от вакцинации детей

Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии холеры в Нигерии

В результате заболевания в государстве погиб 21 человек

Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии холеры в Нигерии

Фасады зданий в Москве подсветят красным в День борьбы со СПИДом

Помимо этого, на медиафасадах на Новом Арбате появится красная ленточка

Фасады зданий в Москве подсветят красным в День борьбы со СПИДом

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ