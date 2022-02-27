В Москве впервые с начала пандемии выявили больше 10 тысяч зараженных коронавирусом в сутки
Регионы с наибольшим количеством жителей, страдающих от алкоголизма
В Москве на 100 тысяч горожан приходится 25 алкоголиков
Москвичи смогут бесплатно провериться на коронавирус в городских поликлиниках
Массовое тестирование стартует 16 июля
Сколько врачей не доверяют официальной коронавирусной статистике
И как медики оценивают действия властей
Не ездить в транспорте в час пик и дезинфицировать гаджеты, чтобы не заразиться коронавирусом
А еще не ходить в торговые центры и не обниматься
В метро будут выборочно измерять температуру для борьбы с коронавирусом
В худшем случае вас отправят в санаторий
Россия прекратила железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР из-за коронавируса (обновлено)
Эвакуация россиян из Китая продолжается
В «Сокольниках» пройдет пикник, посвященный проблеме стигматизации хронических заболеваний
Дерматологи расскажут, как заботиться о здоровье и почему не стоит бояться людей с псориазом
ВОЗ перестала считать трансгендерность психическим расстройством
Ее связывают с сексуальным здоровьем
Российских туристов предупредили о распространении опасных комаров во Франции
Насекомые переносят лихорадки Зика, денге и чикунгунья
Сколько россиян верят, что ВИЧ можно заразиться от комара
Статистика Росстата подтверждает низкий уровень осведомленности о ВИЧ
Самые распространенные психические расстройства в России
Минздрав привел статистику по заболеваемости
В марте московские больницы приглашают на бесплатные лекции и консультации
В частности, пациентам расскажут, как справиться с неразделенной любовью
Прокуратура проверит сбор подписей против заселения онкобольных детей в московскую многоэтажку
Жители дома жаловались, что рак — это вирусное заболевание
Россиян предупредили о распространении холеры в мире
Хуже всего ситуация обстоит в Африке и Южной Америке
Россиянам рекомендуют пройти вакцинацию перед посещением Латинской Америки
В ряде стран наблюдается рост заболеваемости дифтерией
Россиян предупредили о вспышках сальмонеллеза в США
Причиной заражений считается мясо птиц и скота
Россиян предупредили о случае заражения птичьим гриппом в Китае
Мужчина скончался спустя 9 дней после появления первых симптомов
Россиян предупредили о продолжающейся вспышке кори на Украине
Не привитым туристам советуют пройти вакцинацию перед посещением страны
Россиян предупредили о лихорадке Западного Нила в Германии и других странах Европы
Число летальных исходов увеличилось до 142
ВОЗ сообщила о рекордной вспышке кори в европейском регионе
Больше всего случаев зарегистрировали на Украине
Выявляемость ВИЧ в Москве выросла за год на 20 %
В 2017 году число пациентов, которым впервые диагностировали заболевание, превысило 2 900 человек
Российских туристов предупредили о вспышке гепатита А в США
Распространение инфекции зарегистрировано на территории одного штата
Россиян предупредили о продолжающейся эпидемии кори в Европе и Америке
В этом году наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеванию
Россиян предупредили о вспышке инфекций в Европе, Африке и на Ближнем Востоке
Роспотребнадзор советует соблюдать меры профилактики заболеваний
Туристов предупредили о вспышке сальмонеллеза в Бельгии
Заболевание подтвердилось у детей в возрасте от 4 до 11 лет
Туристов предупредили о вспышке лихорадки во Вьетнаме, Индии и Сингапуре
Россиянам советуют учитывать эпидемиологическую ситуацию при планировании поездок
Священнослужитель РПЦ — о ненадобности профилактики ВИЧ
Информирование о заболевании в России в церкви объясняют деятельностью Запада
Экс-директор «Гоголь-центра» Малобродский перенес инфаркт во время суда (обновлено)
Кардиолог Малобродского настаивает на срочной госпитализации
Названа дата всплеска аллергии на пыльцу в Москве
Неблагоприятный для аллергиков сезон начнется во второй половине апреля при сохранении теплой погоды
Милонов потребовал закрыть «СПИД.Центр» за гей-пропаганду
Фонд занимается профилактикой распространения ВИЧ-инфекции в России
Россиян предупредили об эпидемии холеры в Йемене
С апреля 2017 года по конец февраля 2018 года в стране заболели холерой более миллиона человек
Россиянам напомнили меры против птичьего гриппа из-за новых вспышек болезни
Роспотребнадзор советует привиться и не контактировать с птицей
Российских туристов предупредили о вспышках сальмонеллеза в США
Случаи заражения зарегистрированы почти в половине штатов
Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе
Рост заболеваемости вирусом отмечен в Англии, Германии, Италии и других странах
Туристов предупредили о вспышке скарлатины в Англии и Уэльсе
За выходные там зарегистрировано 735 случаев заболевания
Россиян предупредили о росте заболеваемости коклюшем в Германии
Проблема связана с отказом многих жителей от вакцинации
Чем россияне лечат простуду
Три главных лекарства от простудных заболеваний в России — это «Амоксиклав», «Парацетамол» и «Мирамистин»
Россиян предупредили о вспышке гепатита А на Украине
В пунктах пропуска через госграницу усилен санитарно-карантинный контроль
СК проверяет медиков из-за лечения несуществующих болезней по кредитам
О нарушениях в частной клинике сообщили СМИ
Россиян предупредили о вспышке кишечной инфекции на круизных лайнерах США
Причиной заболевания могли стать норовирусы
Регионы с наибольшим уровнем депрессии
Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано на Северном Кавказе
Россиян предупредили о вспышке легионеллеза вблизи Диснейленда в Калифорнии
Первые случаи заболевания зарегистрированы в сентябре
Россиян предупредили о вспышке желтой лихорадки в Бразилии
Случаи заболевания зафиксированы в штате Сан-Паулу
Россиян предупредили о продолжающейся вспышке чумы на Мадагаскаре
Эпидемия затронула крупные города республики
Минздрав не будет штрафовать родителей, отказавшихся от вакцинации детей
Ведомство планирует вести разъяснительную работу с родителями
Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии холеры в Нигерии
В результате заболевания в государстве погиб 21 человек
Фасады зданий в Москве подсветят красным в День борьбы со СПИДом
Помимо этого, на медиафасадах на Новом Арбате появится красная ленточка