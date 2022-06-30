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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Не на сезон, а навсегда». Сегодня, 17 сентября, в K-30 пройдет последняя вечеринка

«Не на сезон, а навсегда». Сегодня, 17 сентября, в K-30 пройдет последняя вечеринка

«Логики для существования проекта в его нынешней форме не осталось»
«Логики для существования проекта в его нынешней форме не осталось» TJournal — все. Почему издание решили закрыть
«Логики для существования проекта в его нынешней форме не осталось»

«Логики для существования проекта в его нынешней форме не осталось»
TJournal — все. Почему издание решили закрыть

«Медиазона»: В Подмосковье закроют муниципальные газеты и уволят местных журналистов

«Медиазона»: В Подмосковье закроют муниципальные газеты и уволят местных журналистов

Парк Горького частично закроют с 22 по 26 июля

Парк Горького частично закроют с 22 по 26 июля

«С точки зрения искусства это убийство»
«С точки зрения искусства это убийство» Реакция режиссеров, актеров и критиков на закрытие «Гоголь-центра»
«С точки зрения искусства это убийство»

«С точки зрения искусства это убийство»
Реакция режиссеров, актеров и критиков на закрытие «Гоголь-центра»

30 июня 2022

Кирилл Серебренников: «Гоголь-центр» закрыли власти

Не можем опровергнуть слухи: «Гоголь-центр» высказался о закрытии
27 июня 2022

Не можем опровергнуть слухи: «Гоголь-центр» высказался о закрытии

Reuters: Nike уйдет из России
обновлено23 июня 2022

Reuters: Nike уйдет из России

Фармкомпания Bristol-Myers Squibb уйдет из России
19 мая 2022

Фармкомпания Bristol-Myers Squibb уйдет из России

Автозаправки Shell не продают топливо в России
16 мая 2022

Автозаправки Shell не продают топливо в России

Разработчик программного обеспечения TeamViewer покинет Россию и Беларусь
6 мая 2022

Разработчик программного обеспечения TeamViewer покинет Россию и Беларусь

Половина кинозалов в России может закрыться к июлю
28 апреля 2022

Половина кинозалов в России может закрыться к июлю

Сервис «Самокат» перестал работать в 15 городах
18 апреля 2022

Сервис «Самокат» перестал работать в 15 городах

Paramount на полгода закроет вещание телеканалов в России
обновлено18 апреля 2022

Paramount на полгода закроет вещание телеканалов в России

Сеть магазинов OBI снова начнет работать в России
обновлено26 апреля 2022

Сеть магазинов OBI снова начнет работать в России

Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay закрыли магазины в России
30 марта 2022

Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay закрыли магазины в России

Heineken и Carlsberg покинут Россию
обновлено28 марта 2022

Heineken и Carlsberg покинут Россию

Молочная компания Fonterra выйдет из российских проектов
21 марта 2022

Молочная компания Fonterra выйдет из российских проектов

Шереметьево закрыл терминалы E и D
16 марта 2022

Шереметьево закрыл терминалы E и D

ASUS ушел из России
14 марта 2022

ASUS ушел из России

Какие компании покинули Россию за сутки
Список
11 марта 2022

Какие компании покинули Россию за сутки

Владелец Lush в России закроет треть магазинов и уволит 200 сотрудников
обновлено9 апреля 2022

Владелец Lush в России закроет треть магазинов и уволит 200 сотрудников

Шереметьево временно закроет терминал D
10 марта 2022

Шереметьево временно закроет терминал D

Список
обновлено10 марта 2022

Какие компании покинули Россию за последние сутки

«Мы уверены, что откроемся»: Сотрудники закрывшихся магазинов — о том, вернутся ли крупные бренды в Россию
«Мы уверены, что откроемся»: Сотрудники закрывшихся магазинов — о том, вернутся ли крупные бренды в Россию
«Мы уверены, что откроемся»: Сотрудники закрывшихся магазинов — о том, вернутся ли крупные бренды в Россию

«Мы уверены, что откроемся»: Сотрудники закрывшихся магазинов — о том, вернутся ли крупные бренды в Россию

Список
обновлено9 марта 2022

Какие компании покинули Россию за ночь

McDonald’s возобновит работу под новым брендом
обновлено16 мая 2022

McDonald’s возобновит работу под новым брендом

7 марта 2022

Косметическая компания Sephora закрывает магазины в России

В российских магазинах IKEA заработали отделы обмена и возврата
обновлено1 июня 2022

В российских магазинах IKEA заработали отделы обмена и возврата

обновлено25 февраля 2022

Задержанную журналистку Ирину Щербакову отпустили

Мавзолей Ленина закроют для посетителей на февраль
31 января 2022

Мавзолей Ленина закроют для посетителей на февраль

Самиздат «Батенька, да вы трансформер» перестанет выходить 31 декабря
5 ноября 2021

Самиздат «Батенька, да вы трансформер» перестанет выходить 31 декабря

обновлено31 октября 2021

Руководство Punk Fiction опровергло возможное закрытие

Кремль закроется для посетителей 10 сентября
7 сентября 2021

Кремль закроется для посетителей 10 сентября

Летом на Патриарших прудах закрылось рекордное число кафе
3 сентября 2021

Летом на Патриарших прудах закрылось рекордное число кафе

обновлено5 августа 2021

«Открытые медиа», «Правозащита Открытки» и «МБХ медиа» объявили о закрытии после блокировки сайтов

Гастрономический лейбл Food Rec. закроет точку в «Доме Культур»
25 июля 2021

Гастрономический лейбл Food Rec. закроет точку в «Доме Культур»

Ресторан «Соль» снова работает с четверга по воскресенье. Его хотели закрыть до сентября
обновлено16 июля 2021

Ресторан «Соль» снова работает с четверга по воскресенье. Его хотели закрыть до сентября

3 февраля 2021

Центр Люмьер на Красном Октябре закроется 24 февраля. Навсегда

Цифра дня
20 января 2021

Сколько ресторанов в центре Москвы закрылись за прошлый год

19 января 2021

«Рокетбанк» объявил о закрытии

обновлено4 февраля 2021

Суд на 90 суток закрыл клуб Михаила Светова. В декабре там был корпоратив «Открытой России»

24 декабря 2020

«Mixmag Россия» закрылся. Почти пять лет он писал о клубной музыке

Суд на восемь суток закрыл «ГлавClub» из-за нарушений на концерте «Кровостока». Но уже 30 декабря клуб заработает
обновлено29 декабря 2020

Суд на восемь суток закрыл «ГлавClub» из-за нарушений на концерте «Кровостока». Но уже 30 декабря клуб заработает

19 декабря 2020

Бар «Квартира» работал после 23:00. Теперь ему грозит штраф или временное закрытие

Cуд на 30 суток закрыл Adrenaline Stadium за нарушения антиковидных мер
обновлено25 декабря 2020

Cуд на 30 суток закрыл Adrenaline Stadium за нарушения антиковидных мер

Кофейня LES на Покровке закрылась
3 декабря 2020

Кофейня LES на Покровке закрылась

2 декабря 2020

«Коммерсантъ»: сеть магазинов «Алые паруса» закрылась

25 ноября 2020

Клуб «Вермель» закроется после 27 ноября

Московский клуб «Дом 16» закрылся до конца января
20 ноября 2020

Московский клуб «Дом 16» закрылся до конца января

14 ноября 2020

В Москве закроется кафе Filial. Оно работало на Лубянке 11 лет

«Люди не успели понять, что это классное место»: Сооснователь «Сверстника» Саша Мартынов — о закрытии кафе
«Люди не успели понять, что это классное место»: Сооснователь «Сверстника» Саша Мартынов — о закрытии кафе
«Люди не успели понять, что это классное место»: Сооснователь «Сверстника» Саша Мартынов — о закрытии кафе

«Люди не успели понять, что это классное место»: Сооснователь «Сверстника» Саша Мартынов — о закрытии кафе

10 октября 2020

«Сверстник» на Палихе закрывается. Прощальный маркет проведут в начале ноября

8 сентября 2020

Государственный поисковик «Спутник» закрылся. Его создали для борьбы с «антироссийской позицией»

«Ашан» закрыл свой магазин на Тверской
2 сентября 2020

«Ашан» закрыл свой магазин на Тверской

28 августа 2020

ФАС начала проверку Sunlight. Бренд регулярно говорит, что закрывается, но не закрывается

Активисты проведут церемонию прощания с московским троллейбусом
24 августа 2020

Активисты проведут церемонию прощания с московским троллейбусом

Бренд сумок и аксессуаров Longchamp объявил о закрытии в России

Модный дом не пережил кризис

Бренд сумок и аксессуаров Longchamp объявил о закрытии в России

ЦБ отозвал лицензии у московского и петербургского банков

Прекращают работу Народный банк и «Невастройинвест»

ЦБ отозвал лицензии у московского и петербургского банков

Владельцы Eat Market вынуждены закрыть четыре фудхолла

Три из них не пережили карантин

Владельцы Eat Market вынуждены закрыть четыре фудхолла

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