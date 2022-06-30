«Логики для существования проекта в его нынешней форме не осталось» TJournal — все. Почему издание решили закрыть
«Логики для существования проекта в его нынешней форме не осталось» TJournal — все. Почему издание решили закрыть
«С точки зрения искусства это убийство» Реакция режиссеров, актеров и критиков на закрытие «Гоголь-центра»
«С точки зрения искусства это убийство» Реакция режиссеров, актеров и критиков на закрытие «Гоголь-центра»
«Мы уверены, что откроемся»: Сотрудники закрывшихся магазинов — о том, вернутся ли крупные бренды в Россию
«Мы уверены, что откроемся»: Сотрудники закрывшихся магазинов — о том, вернутся ли крупные бренды в Россию
обновлено5 августа 2021
«Открытые медиа», «Правозащита Открытки» и «МБХ медиа» объявили о закрытии после блокировки сайтов
обновлено16 июля 2021
Ресторан «Соль» снова работает с четверга по воскресенье. Его хотели закрыть до сентября
обновлено4 февраля 2021
Суд на 90 суток закрыл клуб Михаила Светова. В декабре там был корпоратив «Открытой России»
обновлено29 декабря 2020
Суд на восемь суток закрыл «ГлавClub» из-за нарушений на концерте «Кровостока». Но уже 30 декабря клуб заработает
«Люди не успели понять, что это классное место»: Сооснователь «Сверстника» Саша Мартынов — о закрытии кафе
«Люди не успели понять, что это классное место»: Сооснователь «Сверстника» Саша Мартынов — о закрытии кафе
8 сентября 2020
Государственный поисковик «Спутник» закрылся. Его создали для борьбы с «антироссийской позицией»
28 августа 2020
ФАС начала проверку Sunlight. Бренд регулярно говорит, что закрывается, но не закрывается
ЦБ отозвал лицензии у московского и петербургского банков
Прекращают работу Народный банк и «Невастройинвест»