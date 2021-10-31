Руководство Punk Fiction опровергло возможное закрытие

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Обновление
Руководство Punk Fiction опровергло сведения о полицейском рейде и возможном закрытии, выяснил The Village.
«Мы не работаем до 8 ноября. Вчера в лофт рядом с нами приходили с проверкой, там действительно была вечеринка. Но причем тут Punk Fiction — не знаю», — пояснили в клубе.
Московскому клубу Punk Fiction грозит штраф или временное закрытие из-за нарушения коронавирусных мер.
Сотрудники полиции в ходе проверки установили, что в Punk Fiction проводились массовые мероприятия — «дискотеки и шоу», пишет оперштаб. «Не были соблюдены меры социального дистанцирования, зрители находились в заведениях без средств индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.
Владельцам клуба грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью человека сумма штрафа может увеличиться до миллиона рублей (также бар могут закрыть на срок до 90 суток).
Источник: оперштаб Москвы
Фотографии: Punk Fiction