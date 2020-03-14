«Люди не успели понять, что это классное место»: Сооснователь «Сверстника» Саша Мартынов — о закрытии кафе
Бренд сумок и аксессуаров Longchamp объявил о закрытии в России Модный дом не пережил кризис
ЦБ отозвал лицензии у московского и петербургского банков
Прекращают работу Народный банк и «Невастройинвест»
ЦБ отозвал лицензии у московского и петербургского банков Прекращают работу Народный банк и «Невастройинвест»
Владельцы Eat Market вынуждены закрыть четыре фудхолла Три из них не пережили карантин
Пригожин перевел «попавшему в беду» Навальному миллион. Беду принесла как раз компания бизнесмена
Также бизнесмен хочет стать совладельцем фонда оппозиционера
Пригожин перевел «попавшему в беду» Навальному миллион. Беду принесла как раз компания бизнесмена Также бизнесмен хочет стать совладельцем фонда оппозиционера
Алексей Навальный заявил о ликвидации ФБК и открытии новой организации
Решение было принято из-за проигранного иска на 88 миллионов рублей
Алексей Навальный заявил о ликвидации ФБК и открытии новой организации Решение было принято из-за проигранного иска на 88 миллионов рублей
«Русь сидящая» объявила о закрытии из-за суда с бывшим сотрудником Суд арестовал счета фонда
МАММ закроется на ремонт до осени Есть еще неделя, чтобы увидеть фотовыставки музея
Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы
Все не так страшно, как прогнозировали эксперты
Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы Все не так страшно, как прогнозировали эксперты
Каждый третий салон красоты может не открыться после карантина
Индустрия пострадает сильнее, чем общепит
Каждый третий салон красоты может не открыться после карантина Индустрия пострадает сильнее, чем общепит
«Горизонт» на «Фрунзенской» закрывается. Кинотеатр не выдержал повышения арендной платы
Один из первых кинотеатров «Формулы кино» не выйдет из самоизоляции
«Горизонт» на «Фрунзенской» закрывается. Кинотеатр не выдержал повышения арендной платы Один из первых кинотеатров «Формулы кино» не выйдет из самоизоляции
«Рокетбанк» повысит стоимость обслуживания до тысячи рублей в месяц (обновлено)
Компания несет убытки и хочет вызывать отток клиентов
«Рокетбанк» повысит стоимость обслуживания до тысячи рублей в месяц (обновлено) Компания несет убытки и хочет вызывать отток клиентов
Бар «Лисица» закроется. Его место займет штаб Росгвардии
Владельцам не удалось договориться о снижении арендной платы в условиях кризиса
Бар «Лисица» закроется. Его место займет штаб Росгвардии Владельцам не удалось договориться о снижении арендной платы в условиях кризиса
В Москве закрыли крупные парки Рассказываем, на какие территории еще можно пробраться
В Москве временно закроют бары, магазины, парикмахерские и парки
Работать будут аптеки и продуктовые, а также доставки и еда навынос
В Москве временно закроют бары, магазины, парикмахерские и парки Работать будут аптеки и продуктовые, а также доставки и еда навынос
В Москве закрыли фитнес-центры, бассейны и бани Когда они откроются снова, неясно
Часть московских ресторанов закроется, но продолжит доставлять блюда
Сервисы доставки переживают пик успеха
Часть московских ресторанов закроется, но продолжит доставлять блюда Сервисы доставки переживают пик успеха
Минкультуры закрыло все подведомственные музеи и театры
Теперь самоизоляция не так грустна, потому что ходить все равно некуда