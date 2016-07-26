На презентации новой коллекции ZDDZ в «Цветном» выступит Mujuice
В линейку британского бренда войдут унисекс-изделия в черно-белой гамме
«Перо в шляпе, кольцо в носу, мех в сандалиях»: Участники Pitti Uomo — о главных европейских трендах И о том, что российские марки сами привезли на экспорт в рамках авторитетной флорентийской выставки
«Перо в шляпе, кольцо в носу, мех в сандалиях»: Участники Pitti Uomo — о главных европейских трендах И о том, что российские марки сами привезли на экспорт в рамках авторитетной флорентийской выставки
Converse за полцены, Sneaker Sale в KM20 и скидки на зимние вещи ZDDZ А еще поп-ап Leform и новый Kixbox в «Атриуме»
Converse за полцены, Sneaker Sale в KM20 и скидки на зимние вещи ZDDZ А еще поп-ап Leform и новый Kixbox в «Атриуме»
Новый магазин «Секция» в ГУМе Как устроен поп-ап с российскими дизайнерами на Красной площади и что в нем покупать
Новый магазин «Секция» в ГУМе Как устроен поп-ап с российскими дизайнерами на Красной площади и что в нем покупать
Бренд ZDDZ запустил онлайн-магазин
Сейчас там представлена весенне-летняя коллекция со скидкой 30 %