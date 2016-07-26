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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На презентации новой коллекции ZDDZ в «Цветном» выступит Mujuice

В линейку британского бренда войдут унисекс-изделия в черно-белой гамме

На презентации новой коллекции ZDDZ в «Цветном» выступит Mujuice

«Перо в шляпе, кольцо в носу, мех в сандалиях»: Участники Pitti Uomo — о главных европейских трендах
«Перо в шляпе, кольцо в носу, мех в сандалиях»: Участники Pitti Uomo — о главных европейских трендах И о том, что российские марки сами привезли на экспорт в рамках авторитетной флорентийской выставки
«Перо в шляпе, кольцо в носу, мех в сандалиях»: Участники Pitti Uomo — о главных европейских трендах

«Перо в шляпе, кольцо в носу, мех в сандалиях»: Участники Pitti Uomo — о главных европейских трендах
И о том, что российские марки сами привезли на экспорт в рамках авторитетной флорентийской выставки

Converse за полцены, Sneaker Sale в KM20 и скидки на зимние вещи ZDDZ
Converse за полцены, Sneaker Sale в KM20 и скидки на зимние вещи ZDDZ А еще поп-ап Leform и новый Kixbox в «Атриуме»
Converse за полцены, Sneaker Sale в KM20 и скидки на зимние вещи ZDDZ

Converse за полцены, Sneaker Sale в KM20 и скидки на зимние вещи ZDDZ
А еще поп-ап Leform и новый Kixbox в «Атриуме»

Новый магазин «Секция» в ГУМе
Новый магазин «Секция» в ГУМе Как устроен поп-ап с российскими дизайнерами на Красной площади и что в нем покупать
Новый магазин «Секция» в ГУМе

Новый магазин «Секция» в ГУМе
Как устроен поп-ап с российскими дизайнерами на Красной площади и что в нем покупать

Бренд ZDDZ запустил онлайн-магазин

Сейчас там представлена весенне-летняя коллекция со скидкой 30 %

Бренд ZDDZ запустил онлайн-магазин