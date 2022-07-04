Сократить рабочий день в жару
Это позволит сохранить здоровье работников и нормальные условия труда
Что происходит на городских пляжах в эти выходные
Купальный сезон еще не открыт, но это никого не останавливает
В начале следующей недели в Москве резко похолодает
Южная жара сменится нормальным московским летом
МЧС предупредило о граде и шторме в четверг
Жара приведет к развитию мощных кучево-дождевых облаков
Температура выше, а катаклизмы чаще: Каким будет лето в России
Больше ливней, смерчей, ураганов и засух
Москвичам пообещали 30-градусную жару в середине недели
Тепло продержится не очень долго — к выходным температура снова опустится
В конце недели в Москву придет жара, а сразу за ней — арктический циклон
В пятницу и субботу ожидается до плюс 30 градусов
Июнь 2019 года стал самым жарким месяцем на планете за все время
Ученые не спешат связывать аномалию с глобальным потеплением
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре, грозах и ветре (обновлено)
В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
В Москве продлили «оранжевый» уровень опасности. Синоптики предупредили о жаре до конца недели
В субботу температура поднимется до 31 градуса
В водоемах Москвы из-за жары гибнет рыба
Мосводосток опроверг информацию о грязной воде в Москве
В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары (обновлено)
Температура достигнет 32 градусов
В Москве открылось более 100 комнат прохлады
В них можно поиграть в настолки и посмотреть телевизор
МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса
Синоптики отметили, что такая погода в столице в начале июня случается раз в четверть века
Москвичей предупредили о грозе и жаре свыше 30 градусов (обновлено)
В регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности
На следующей неделе в Москву придет 30-градусная жара
Самым жарким днем может стать четверг, 31 мая
В Москве ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров
В пятницу и субботу в столице будет до 24 градусов тепла
Впервые за 70 лет начало сентября в Москве будет рекордно теплым и солнечным
В первые дни осени воздух в Московском регионе прогреется до 26 градусов
МЧС снова предупредило москвичей о сильной жаре
Спасатели рекомендовали быть осторожными и пить больше воды
МЧС предупредило москвичей о жаре свыше 30 градусов
Спасатели рекомендовали избегать перегрева на солнце и пить больше воды
МЧС снова предупредило москвичей о сильной жаре
Спасатели советуют избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор
На этой неделе синоптики пообещали москвичам «температурную пилу»
На понедельник специалисты Гидрометцентра объявили желтый уровень опасности
В Москве зафиксировали превышение нормы формальдегида и сероводорода
Допустимый уровень концентрации вредных веществ оказался превышен на востоке и юге столицы
МЧС вновь выпустило экстренное предупреждение о сильной жаре
Спасатели рекомендовали избегать перегрева на солнце и пить больше воды