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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В столице продлили «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары и пожароопасности

В столице продлили «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары и пожароопасности

В Москве из-за жары объявили «оранжевый» уровень опасности 14 и 15 августа

В Москве из-за жары объявили «оранжевый» уровень опасности 14 и 15 августа

В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности до 5 августа из-за жары

В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности до 5 августа из-за жары

Предложение дня: Не купаться в фонтанах в жаркую погоду

Предложение дня: Не купаться в фонтанах в жаркую погоду

Прогноз: Москвичей ждет теплое начало августа, но «не супержаркое»

Прогноз: Москвичей ждет теплое начало августа, но «не супержаркое»

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары

Жара вернулась: В Москве на станциях метро снова начали раздавать воду

Жара вернулась: В Москве на станциях метро снова начали раздавать воду

Прогноз: В Москву вернется жаркая погода. Можно позагорать в выходные!

Прогноз: В Москву вернется жаркая погода. Можно позагорать в выходные!

В столицу, наконец, придут дожди и прохлада
Прогноз
4 июля 2022

В столицу, наконец, придут дожди и прохлада

В Москве из-за жары продлили «оранжевый» уровень опасности
27 июня 2022

В Москве из-за жары продлили «оранжевый» уровень опасности

Помните жару в Москве? Она вернется и будет «тропической»
Прогноз
17 августа 2021

Помните жару в Москве? Она вернется и будет «тропической»

Почему в Москве стоит аномальная жара? А в следующем году будет хуже?
Почему в Москве стоит аномальная жара? А в следующем году будет хуже?
Почему в Москве стоит аномальная жара? А в следующем году будет хуже?

Почему в Москве стоит аномальная жара? А в следующем году будет хуже?

«Парниковый котел»: Москвичей ждет 12 дней засухи
Прогноз
9 июля 2021

«Парниковый котел»: Москвичей ждет 12 дней засухи

Жара в Москве не спадет до середины июля
Прогноз
6 июля 2021

Жара в Москве не спадет до середины июля

К выходным в Москву придет жара. Опять
Прогноз
2 июля 2021

К выходным в Москву придет жара. Опять

Сколько россиян переносят аномальную жару без последствий
Опрос
24 июня 2021

Сколько россиян переносят аномальную жару без последствий

Жара в Москве спадет к середине следующей недели
Прогноз
24 июня 2021

Жара в Москве спадет к середине следующей недели

Не стричь собак в жару
Совет дня
23 июня 2021

Не стричь собак в жару

22 июня 2021

В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары

В метро начали раздавать воду из-за жары
21 июня 2021

В метро начали раздавать воду из-за жары

Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день во время аномальной жары в Москве
21 июня 2021

Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день во время аномальной жары в Москве

Прогноз
23 августа 2020

Конец августа порадует тропическим теплом

16 августа 2020

В Москву вернется жаркая погода

Прогноз
1 августа 2020

На следующей неделе в Москву придет жара

В выходные в Москву вернется аномальная жара

Но ненадолго

В выходные в Москву вернется аномальная жара

Сократить рабочий день в жару

Это позволит сохранить здоровье работников и нормальные условия труда

Сократить рабочий день в жару

В Москве открылись комнаты прохлады

Спасение для тех, у кого дома нет кондиционера

В Москве открылись комнаты прохлады

В выходные москвичей ждет гроза и сильный ветер

МЧС предупредило о желтом уровне опасности

В выходные москвичей ждет гроза и сильный ветер

Что происходит на городских пляжах в эти выходные

Купальный сезон еще не открыт, но это никого не останавливает

Что происходит на городских пляжах в эти выходные

В начале следующей недели в Москве резко похолодает

Южная жара сменится нормальным московским летом

В начале следующей недели в Москве резко похолодает

К концу недели в Москву вернется жара

Воздух прогреется до 31 градуса

К концу недели в Москву вернется жара

Москвичам пообещали дождь с грозой, град и жару в пятницу

На верандах посидеть не получится

Москвичам пообещали дождь с грозой, град и жару в пятницу

На следующей неделе в Москву вернется жара

Снова 30 градусов и палящее солнце

На следующей неделе в Москву вернется жара

МЧС предупредило о граде и шторме в четверг

Жара приведет к развитию мощных кучево-дождевых облаков

МЧС предупредило о граде и шторме в четверг

На следующей неделе в Москву придет 30-градусная жара

И кратковременные грозы

На следующей неделе в Москву придет 30-градусная жара

Температура выше, а катаклизмы чаще: Каким будет лето в России

Больше ливней, смерчей, ураганов и засух

Температура выше, а катаклизмы чаще: Каким будет лето в России

В Москву пришла июньская погода с грозами

Но это еще не постоянное лето

В Москву пришла июньская погода с грозами

Москвичам пообещали 30-градусную жару в середине недели

Тепло продержится не очень долго — к выходным температура снова опустится

Москвичам пообещали 30-градусную жару в середине недели

В конце недели в Москву придет жара, а сразу за ней — арктический циклон

В пятницу и субботу ожидается до плюс 30 градусов

В конце недели в Москву придет жара, а сразу за ней — арктический циклон

Июнь 2019 года стал самым жарким месяцем на планете за все время

Ученые не спешат связывать аномалию с глобальным потеплением

Июнь 2019 года стал самым жарким месяцем на планете за все время

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре, грозах и ветре (обновлено)

В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре, грозах и ветре (обновлено)

В Москве продлили «оранжевый» уровень опасности. Синоптики предупредили о жаре до конца недели

В субботу температура поднимется до 31 градуса

В Москве продлили «оранжевый» уровень опасности. Синоптики предупредили о жаре до конца недели

На следующей неделе в Москву вернется жара

Воздух прогреется до плюс 30

На следующей неделе в Москву вернется жара

В водоемах Москвы из-за жары гибнет рыба

Мосводосток опроверг информацию о грязной воде в Москве

В водоемах Москвы из-за жары гибнет рыба

Жара в Москве спадет во второй половине недели

С четверга будет не жарче 25 градусов

Жара в Москве спадет во второй половине недели

В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары (обновлено)

Температура достигнет 32 градусов

В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары (обновлено)

В Москве открылось более 100 комнат прохлады

В них можно поиграть в настолки и посмотреть телевизор

В Москве открылось более 100 комнат прохлады

МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса

Синоптики отметили, что такая погода в столице в начале июня случается раз в четверть века

МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса

Москвичей ждет неделя 30-градусной жары

По ночам будет не меньше 18 градусов

Москвичей ждет неделя 30-градусной жары

Москвичей предупредили о грозе и жаре свыше 30 градусов (обновлено)

В регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности

Москвичей предупредили о грозе и жаре свыше 30 градусов (обновлено)

На следующей неделе в Москву придет 30-градусная жара

Самым жарким днем может стать четверг, 31 мая

На следующей неделе в Москву придет 30-градусная жара

В Москву пришла июльская жара (обновлено)

Жаркая погода продержится до середины недели

В Москву пришла июльская жара (обновлено)

В Москве ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров

В пятницу и субботу в столице будет до 24 градусов тепла

В Москве ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров

Впервые за 70 лет начало сентября в Москве будет рекордно теплым и солнечным

В первые дни осени воздух в Московском регионе прогреется до 26 градусов

Впервые за 70 лет начало сентября в Москве будет рекордно теплым и солнечным

МЧС снова предупредило москвичей о сильной жаре

Спасатели рекомендовали быть осторожными и пить больше воды

МЧС снова предупредило москвичей о сильной жаре

МЧС предупредило москвичей о жаре свыше 30 градусов

Спасатели рекомендовали избегать перегрева на солнце и пить больше воды

МЧС предупредило москвичей о жаре свыше 30 градусов

МЧС снова предупредило москвичей о сильной жаре

Спасатели советуют избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор

МЧС снова предупредило москвичей о сильной жаре

На этой неделе синоптики пообещали москвичам «температурную пилу»

На понедельник специалисты Гидрометцентра объявили желтый уровень опасности

На этой неделе синоптики пообещали москвичам «температурную пилу»

В Москве зафиксировали превышение нормы формальдегида и сероводорода

Допустимый уровень концентрации вредных веществ оказался превышен на востоке и юге столицы

В Москве зафиксировали превышение нормы формальдегида и сероводорода

МЧС вновь выпустило экстренное предупреждение о сильной жаре

Спасатели рекомендовали избегать перегрева на солнце и пить больше воды

МЧС вновь выпустило экстренное предупреждение о сильной жаре

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ