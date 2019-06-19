Гидрометцентр вновь объявил в Московском регионе предпоследний, «оранжевый», уровень погодной опасности из-за высокого риска пожаров.

Сегодня в столице синоптики обещают жару до 28–30 градусов. Такая погода сохранится до конца недели. В четверг и пятницу, 20 и 21 июня, дневная температура будет достигать 27–29 градусов, а в субботу, 22 июня, поднимется до 31 градуса.



В ближайшие два дня в городе будет сухо, при этом в течение всего уик-энда ожидаются кратковременные дожди.