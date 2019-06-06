Московское управление МЧС предупредило о сильной жаре в столице, которая ожидается сегодня, 6 июня.

По прогнозам синоптиков, днем температура поднимется до 30–31 градуса. В ведомстве рекомендовали горожанам долго не находиться на солнце, надевать одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды.

Специалисты центра погоды «Фобос» отметили, что такая жара в Москве в начале июня случается раз в четверть века.