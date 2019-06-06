МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса Синоптики отметили, что такая погода в столице в начале июня случается раз в четверть века
Московское управление МЧС предупредило о сильной жаре в столице, которая ожидается сегодня, 6 июня.
По прогнозам синоптиков, днем температура поднимется до 30–31 градуса. В ведомстве рекомендовали горожанам долго не находиться на солнце, надевать одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды.
Специалисты центра погоды «Фобос» отметили, что такая жара в Москве в начале июня случается раз в четверть века.
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