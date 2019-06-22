МЧС предупредило москвичей о сильной жаре, грозах и ветре (обновлено) В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
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МЧС предупредило жителей Москвы о дожде, грозах с градом и сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду, которые продлятся до конца дня.
11:33
Московское управление МЧС предупредило о сильной жаре в столице, которая ожидается сегодня, 22 июня. Температура поднимется до 30–33 градусов.
В ведомстве рекомендовали горожанам не находиться на солнце долго, надевать одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды. По данным Гидрометцентра, в Москве сегодня ожидаются небольшие дожди.
При этом в Шатурском и Павлово-Посадском районах Подмосковья объявили «оранжевый» уровень опасности из-за высокого риска пожаров. В области также ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и грозы.
Ранее «Аэрофлот» отменил несколько рейсов на 22 июня из-за плохой погоды.
«Оранжевый» — четвертый уровень погодной опасности из пяти. При такой погоде есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Источники: МЧС, Гидрометцентр