Московское управление МЧС предупредило о сильной жаре в столице, которая ожидается сегодня, 22 июня. Температура поднимется до 30–33 градусов.

В ведомстве рекомендовали горожанам не находиться на солнце долго, надевать одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды. По данным Гидрометцентра, в Москве сегодня ожидаются небольшие дожди.

При этом в Шатурском и Павлово-Посадском районах Подмосковья объявили «оранжевый» уровень опасности из-за высокого риска пожаров. В области также ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и грозы.

Ранее «Аэрофлот» отменил несколько рейсов на 22 июня из-за плохой погоды.

«Оранжевый» — четвертый уровень погодной опасности из пяти. При такой погоде есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Источники: МЧС, Гидрометцентр