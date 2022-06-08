Зачем издавать независимые журналы в 2021 году? Рассказывают их создатели Авторы самиздатов «Незнание», Ornament, My Day Book и Grandmama’s Print
В особняке «Рихтер» открылся магазин иностранной периодики Lebigmag
Здесь продаются свежие номера популярных журналов, почитать их можно в журнальном зале
Журнал «Искусство кино» откроет свой книжный магазин в фойе кинотеатра «Звезда»
Открытие, совмещенное с презентацией нового номера, запланировано на конец октября
Продавцы комиксов пожаловались на резкое подорожание изданий Marvel
В «Эксмо-АСТ» пообещали предложить новые условия сотрудничества
Сколько россиян готовы отказаться от печатных СМИ
Количество читателей бумажных изданий продолжает снижаться
В России запустилась русская версия журнала Inc.
Издание сохранит концепцию американского журнала
Создатели берлинского журнала Flaneur — о Бульварном кольце как главной теме нового номера И о том, почему Москва, по их мнению, так похожа на космос
Максим Семеляк стал главным редактором российского Men's Health
Ранее Семеляк возглавлял The Prime Russian Magazine
Редакция The New Times нашла типографию для печати журнала
В вышедшем новом номере журнала указан тираж в 25 тысяч экземпляров
10 новогодних подарков для foodie, которые стоит заказать прямо сейчас The Village выбрал подарки для любителей ресторанной индустрии
ФАС вынесла 14 решений в отношении издательства Condé Nast
Издательство признали нарушившим закон «О рекламе»
В отношении издательства Condé Nast возбуждено ещё 19 дел
В одном из выпусков журнала Vogue реклама занимает 203 страницы из 401
Журналы сокращают тиражи из-за кризиса
Издатели пересматривают стратегию в условиях резкого роста расходов на полиграфию
Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИ The Village узнал, почему с российского телевидения пропала реклама про ангелов и людей, запрыгивающих на машины, и какие СМИ переживут кризис
Журнал «Афиша» будет выходить раз в месяц
Скорее всего, издание начнёт выходить с новой периодичностью с апреля
Издательский дом Sanoma может повысить цены на журналы
Цены могут подняться из-за колебаний курса рубля
17 подарков для тех, кто любит готовить Красивые фартуки, тарелки и разделочные доски, книги и журналы, ножи, миксер и сувид — The Village выбрал 17 вариантов подарков для тех, кто часто стоит за плитой или просто любит фотографировать еду
С другого берега: Десять русскоязычных изданий в эмиграции Вчера в Риге запустилось общественно-политическое издание Meduza, ориентированное на российскую аудиторию. The Village вспомнил, какие важные газеты и журналы открывали русские авторы за границей
Что происходит с нераспроданными
журналами? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Появился новый литературный журнал «Носорог»
Журнал создали журналистка Екатерина Морозова, литературный критик «Коммерсантъ Weekend» Игорь Гулин и дизайнер Port Magazine Кирилл Глущенко
Издание журнала «Большой город» приостановлено
Причины принятия такого решения не раскрываются
Российский Rolling Stone закрылся из-за запрета на рекламу алкоголя и табака
Именно с этим издатель журнала связывает финансовые проблемы издания
Русский Rolling Stone приостановил работу на неопределённый срок
По словам главного редактора издания Александра Кондукова, у них сложилась тяжёлая экономическая ситуация, характерная для всего рынка печатной прессы
Newsweek возобновит выпуск печатной версии журнала
При этом его издание будет финансироваться в большей степени за счёт подписчиков, а не рекламодателей
Как на ладони: 6 электронных журналов The Village выбрал 6 новаторских электронных журналов на разные темы, которые помогут узнать много нового и вернуть веру в свой планшет и смартфон.
Издатель эротического журнала Penthouse обанкротился
Задолженность компании FriendFinder Networks составляет от $500 млн до $1 млрд
В Швеции появился первый киоск с функцией печати по требованию
C его помощью всего за две минуты покупатели смогут распечатать любой из более чем 200 журналов
Магазин на бумаге: Журнал и газета UK Style The Village продолжает рассказывать о собственных изданиях московских магазинов, чтобы узнать, кто над ними работает, о чём пишет и зачем этим занимается.
У «Афиши» сменился главный редактор
Главным редактором журнала «Афиша» стал Александр Горбачёв, работающий в журнале восемь лет.
В Великобритании издадут академический журнал о порно
Первый выпуск намечен на весну 2014 года
Названо имя нового главного редактора «Большого города»
Новым главным редактором журнала «Большой Город» стала Ксения Чудинова.
Продажи рекламы в американских iPad-изданиях выросли на 24%
Теперь на долю iPad приходится 56% всей проданной рекламы