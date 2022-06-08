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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Журналы Elle и Maxim перестали выпускать в России
8 июня 2022

Журналы Elle и Maxim перестали выпускать в России

Зачем издавать независимые журналы в 2021 году? Рассказывают их создатели
Зачем издавать независимые журналы в 2021 году? Рассказывают их создатели Авторы самиздатов «Незнание», Ornament, My Day Book и Grandmama’s Print
Зачем издавать независимые журналы в 2021 году? Рассказывают их создатели

Зачем издавать независимые журналы в 2021 году? Рассказывают их создатели
Авторы самиздатов «Незнание», Ornament, My Day Book и Grandmama’s Print

На «Флаконе» пройдет книжная ярмарка Deficit

На нее приедут издательства со всего мира

На «Флаконе» пройдет книжная ярмарка Deficit

В особняке «Рихтер» открылся магазин иностранной периодики Lebigmag

Здесь продаются свежие номера популярных журналов, почитать их можно в журнальном зале

В особняке «Рихтер» открылся магазин иностранной периодики Lebigmag

Журнал «Искусство кино» откроет свой книжный магазин в фойе кинотеатра «Звезда»

Открытие, совмещенное с презентацией нового номера, запланировано на конец октября

Журнал «Искусство кино» откроет свой книжный магазин в фойе кинотеатра «Звезда»

Продавцы комиксов пожаловались на резкое подорожание изданий Marvel

В «Эксмо-АСТ» пообещали предложить новые условия сотрудничества

Продавцы комиксов пожаловались на резкое подорожание изданий Marvel

Сколько россиян готовы отказаться от печатных СМИ

Количество читателей бумажных изданий продолжает снижаться

Сколько россиян готовы отказаться от печатных СМИ

В России запустилась русская версия журнала Inc.

Издание сохранит концепцию американского журнала

В России запустилась русская версия журнала Inc.

Создатели берлинского журнала Flaneur — о Бульварном кольце как главной теме нового номера
Создатели берлинского журнала Flaneur — о Бульварном кольце как главной теме нового номера И о том, почему Москва, по их мнению, так похожа на космос
Создатели берлинского журнала Flaneur — о Бульварном кольце как главной теме нового номера

Создатели берлинского журнала Flaneur — о Бульварном кольце как главной теме нового номера
И о том, почему Москва, по их мнению, так похожа на космос

Максим Семеляк стал главным редактором российского Men's Health

Ранее Семеляк возглавлял The Prime Russian Magazine

Максим Семеляк стал главным редактором российского Men's Health

Редакция The New Times нашла типографию для печати журнала

В вышедшем новом номере журнала указан тираж в 25 тысяч экземпляров

Редакция The New Times нашла типографию для печати журнала

У передач Первого канала появятся свои журналы

Издания будут продавать по цене 55 рублей

У передач Первого канала появятся свои журналы

Vice внесли в реестр запрещённых сайтов

Поводом стала статья о хищениях из магазинов

Vice внесли в реестр запрещённых сайтов

Журнал The Prime Russian Magazine закрылся

О причинах закрытия проекта не сообщается

Журнал The Prime Russian Magazine закрылся

10 новогодних подарков для foodie, которые стоит заказать прямо сейчас
10 новогодних подарков для foodie, которые стоит заказать прямо сейчас The Village выбрал подарки для любителей ресторанной индустрии
10 новогодних подарков для foodie, которые стоит заказать прямо сейчас

10 новогодних подарков для foodie, которые стоит заказать прямо сейчас
The Village выбрал подарки для любителей ресторанной индустрии

ФАС вынесла 14 решений в отношении издательства Condé Nast

Издательство признали нарушившим закон «О рекламе»

ФАС вынесла 14 решений в отношении издательства Condé Nast

В отношении издательства Condé Nast возбуждено ещё 19 дел

В одном из выпусков журнала Vogue реклама занимает 203 страницы из 401

В отношении издательства Condé Nast возбуждено ещё 19 дел

Журналы сокращают тиражи из-за кризиса

Издатели пересматривают стратегию в условиях резкого роста расходов на полиграфию

Журналы сокращают тиражи из-за кризиса

Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИ
Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИ The Village узнал, почему с российского телевидения пропала реклама про ангелов и людей, запрыгивающих на машины, и какие СМИ переживут кризис
Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИ

Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИ
The Village узнал, почему с российского телевидения пропала реклама про ангелов и людей, запрыгивающих на машины, и какие СМИ переживут кризис

Журнал «Афиша» будет выходить раз в месяц

Скорее всего, издание начнёт выходить с новой периодичностью с апреля

Журнал «Афиша» будет выходить раз в месяц

Издательский дом Sanoma может повысить цены на журналы

Цены могут подняться из-за колебаний курса рубля

Издательский дом Sanoma может повысить цены на журналы

17 подарков для тех, кто любит готовить
17 подарков для тех, кто любит готовить Красивые фартуки, тарелки и разделочные доски, книги и журналы, ножи, миксер и сувид — The Village выбрал 17 вариантов подарков для тех, кто часто стоит за плитой или просто любит фотографировать еду
17 подарков для тех, кто любит готовить

17 подарков для тех, кто любит готовить
Красивые фартуки, тарелки и разделочные доски, книги и журналы, ножи, миксер и сувид — The Village выбрал 17 вариантов подарков для тех, кто часто стоит за плитой или просто любит фотографировать еду

С другого берега: Десять русскоязычных изданий в эмиграции
С другого берега: Десять русскоязычных изданий в эмиграции Вчера в Риге запустилось общественно-политическое издание Meduza, ориентированное на российскую аудиторию. The Village вспомнил, какие важные газеты и журналы открывали русские авторы за границей
С другого берега: Десять русскоязычных изданий в эмиграции

С другого берега: Десять русскоязычных изданий в эмиграции
Вчера в Риге запустилось общественно-политическое издание Meduza, ориентированное на российскую аудиторию. The Village вспомнил, какие важные газеты и журналы открывали русские авторы за границей

Сайт журнала Forbes сменит шеф-редактора

Новый шеф-редактор будет назначен к концу сентября

Сайт журнала Forbes сменит шеф-редактора

Что происходит с нераспроданными журналами?
Что происходит с нераспроданными журналами? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Что происходит с нераспроданными журналами?

Что происходит с нераспроданными журналами?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Появился новый литературный журнал «Носорог»

Журнал создали журналистка Екатерина Морозова, литературный критик «Коммерсантъ Weekend» Игорь Гулин и дизайнер Port Magazine Кирилл Глущенко

Появился новый литературный журнал «Носорог»

Издание журнала «Большой город» приостановлено

Причины принятия такого решения не раскрываются

Издание журнала «Большой город» приостановлено

Российский Rolling Stone закрылся из-за запрета на рекламу алкоголя и табака

Именно с этим издатель журнала связывает финансовые проблемы издания

Российский Rolling Stone закрылся из-за запрета на рекламу алкоголя и табака

Русский Rolling Stone приостановил работу на неопределённый срок

По словам главного редактора издания Александра Кондукова, у них сложилась тяжёлая экономическая ситуация, характерная для всего рынка печатной прессы

Русский Rolling Stone приостановил работу на неопределённый срок

Newsweek возобновит выпуск печатной версии журнала

При этом его издание будет финансироваться в большей степени за счёт подписчиков, а не рекламодателей

Newsweek возобновит выпуск печатной версии журнала

Как на ладони: 6 электронных журналов
Как на ладони: 6 электронных журналов The Village выбрал 6 новаторских электронных журналов на разные темы, которые помогут узнать много нового и вернуть веру в свой планшет и смартфон.
Как на ладони: 6 электронных журналов

Как на ладони: 6 электронных журналов
The Village выбрал 6 новаторских электронных журналов на разные темы, которые помогут узнать много нового и вернуть веру в свой планшет и смартфон.

Издатель эротического журнала Penthouse обанкротился

Задолженность компании FriendFinder Networks составляет от $500 млн до $1 млрд

Издатель эротического журнала Penthouse обанкротился

В Швеции появился первый киоск с функцией печати по требованию

C его помощью всего за две минуты покупатели смогут распечатать любой из более чем 200 журналов

В Швеции появился первый киоск с функцией печати по требованию

Магазин на бумаге: Журнал и газета UK Style
Магазин на бумаге: Журнал и газета UK Style The Village продолжает рассказывать о собственных изданиях московских магазинов, чтобы узнать, кто над ними работает, о чём пишет и зачем этим занимается.
Магазин на бумаге: Журнал и газета UK Style

Магазин на бумаге: Журнал и газета UK Style
The Village продолжает рассказывать о собственных изданиях московских магазинов, чтобы узнать, кто над ними работает, о чём пишет и зачем этим занимается.

Магазин на бумаге: Журнал ЦУМа The Village продолжает рассказывать о собственных изданиях московских магазинов, чтобы узнать, кто над ними работает, о чём пишет и зачем этим занимается.

Магазин на бумаге: Журнал ЦУМа

У «Афиши» сменился главный редактор

Главным редактором журнала «Афиша» стал Александр Горбачёв, работающий в журнале восемь лет.

У «Афиши» сменился главный редактор

В Великобритании издадут академический журнал о порно

Первый выпуск намечен на весну 2014 года

В Великобритании издадут академический журнал о порно

Названо имя нового главного редактора «Большого города»

Новым главным редактором журнала «Большой Город» стала Ксения Чудинова.

Названо имя нового главного редактора «Большого города»

Продажи рекламы в американских iPad-изданиях выросли на 24%

Теперь на долю iPad приходится 56% всей проданной рекламы

Продажи рекламы в американских iPad-изданиях выросли на 24%

Журнал Monocle стали продавать в Москве

Британский журнал Monocle теперь можно купить в Москве.

Журнал Monocle стали продавать в Москве

7 офисов редакций: Openspace.ru, Сноб и F5, Афиша, Season project, Yoga journal, GQ, Хулиган The Village сделал подборку редакционных офисов СМИ, в которых побывал за последние два года

7 офисов редакций: Openspace.ru, Сноб и F5, Афиша, Season project, Yoga journal, GQ, Хулиган

Goodbye, ICONS: закрытие журнала ICONS
Goodbye, ICONS: закрытие журнала ICONS Сегодня стало известно, что журнал&nbsp;ICONS, или, по редакционному же определению,&nbsp;"журнал о людях, от которых зависит будущее"&nbsp;закрылся.&nbsp;
Goodbye, ICONS: закрытие журнала ICONS

Goodbye, ICONS: закрытие журнала ICONS
Сегодня стало известно, что журнал&nbsp;ICONS, или, по редакционному же определению,&nbsp;"журнал о людях, от которых зависит будущее"&nbsp;закрылся.&nbsp;

В Петербурге больше не будет «Афиши»
В Петербурге больше не будет «Афиши» Петербургский журнал «Афиша» прекращает своё существование.
В Петербурге больше не будет «Афиши»

В Петербурге больше не будет «Афиши»
Петербургский журнал «Афиша» прекращает своё существование.