На «Флаконе» пройдет книжная ярмарка Deficit На нее приедут издательства со всего мира
В особняке «Рихтер» открылся магазин иностранной периодики Lebigmag
Здесь продаются свежие номера популярных журналов, почитать их можно в журнальном зале
В особняке «Рихтер» открылся магазин иностранной периодики Lebigmag Здесь продаются свежие номера популярных журналов, почитать их можно в журнальном зале
Журнал «Искусство кино» откроет свой книжный магазин в фойе кинотеатра «Звезда»
Открытие, совмещенное с презентацией нового номера, запланировано на конец октября
Журнал «Искусство кино» откроет свой книжный магазин в фойе кинотеатра «Звезда» Открытие, совмещенное с презентацией нового номера, запланировано на конец октября
Продавцы комиксов пожаловались на резкое подорожание изданий Marvel
В «Эксмо-АСТ» пообещали предложить новые условия сотрудничества
Продавцы комиксов пожаловались на резкое подорожание изданий Marvel В «Эксмо-АСТ» пообещали предложить новые условия сотрудничества
Сколько россиян готовы отказаться от печатных СМИ
Количество читателей бумажных изданий продолжает снижаться
Сколько россиян готовы отказаться от печатных СМИ Количество читателей бумажных изданий продолжает снижаться
В России запустилась русская версия журнала Inc.
Издание сохранит концепцию американского журнала
В России запустилась русская версия журнала Inc. Издание сохранит концепцию американского журнала
Создатели берлинского журнала Flaneur — о Бульварном кольце как главной теме нового номера И о том, почему Москва, по их мнению, так похожа на космос
Максим Семеляк стал главным редактором российского Men's Health
Ранее Семеляк возглавлял The Prime Russian Magazine
Максим Семеляк стал главным редактором российского Men's Health
Ранее Семеляк возглавлял The Prime Russian Magazine
Редакция The New Times нашла типографию для печати журнала
В вышедшем новом номере журнала указан тираж в 25 тысяч экземпляров
Редакция The New Times нашла типографию для печати журнала В вышедшем новом номере журнала указан тираж в 25 тысяч экземпляров
У передач Первого канала появятся свои журналы Издания будут продавать по цене 55 рублей
Журнал The Prime Russian Magazine закрылся О причинах закрытия проекта не сообщается
ФАС вынесла 14 решений в отношении издательства Condé Nast
Издательство признали нарушившим закон «О рекламе»
ФАС вынесла 14 решений в отношении издательства Condé Nast Издательство признали нарушившим закон «О рекламе»
В отношении издательства Condé Nast возбуждено ещё 19 дел
В одном из выпусков журнала Vogue реклама занимает 203 страницы из 401
В отношении издательства Condé Nast возбуждено ещё 19 дел В одном из выпусков журнала Vogue реклама занимает 203 страницы из 401
Журналы сокращают тиражи из-за кризиса
Издатели пересматривают стратегию в условиях резкого роста расходов на полиграфию
Журналы сокращают тиражи из-за кризиса Издатели пересматривают стратегию в условиях резкого роста расходов на полиграфию
Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИ The Village узнал, почему с российского телевидения пропала реклама про ангелов и людей, запрыгивающих на машины, и какие СМИ переживут кризис
Журнал «Афиша» будет выходить раз в месяц
Скорее всего, издание начнёт выходить с новой периодичностью с апреля
Журнал «Афиша» будет выходить раз в месяц Скорее всего, издание начнёт выходить с новой периодичностью с апреля
Издательский дом Sanoma может повысить цены на журналы
Цены могут подняться из-за колебаний курса рубля