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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Что мы знаем о районах, в которых живем
ПРОМО
Что мы знаем о районах, в которых живем Как район «Аэропорт» стал желанным местом для жизни
Что мы знаем о районах, в которых живем
ПРОМО

Что мы знаем о районах, в которых живем
Как район «Аэропорт» стал желанным местом для жизни

Терехово — последняя деревня Москвы. Руководство по убийству

Терехово — последняя деревня Москвы. Руководство по убийству Кто прятал заложников на острове, а кто — детство в формальдегиде

Терехово — последняя деревня Москвы. Руководство по убийству

Терехово — последняя деревня Москвы. Руководство по убийству
Кто прятал заложников на острове, а кто — детство в формальдегиде

Памятник Марине Цветаевой в Строгине

Бронзовую скульптуру выполнил Зураб Церетели

Памятник Марине Цветаевой в Строгине

Отказ от проката «Матильды», эвакуации по всей России и новые айфоны

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Отказ от проката «Матильды», эвакуации по всей России и новые айфоны

В центре Москвы появятся бюсты Ленина и Сталина

Памятник Ленину будет первым, установленным в постсоветский период

В центре Москвы появятся бюсты Ленина и Сталина

В Москве появилась «Аллея правителей» Зураба Церетели

На ней есть 33 скульптуры деятелей, которые когда-либо руководили Россией

В Москве появилась «Аллея правителей» Зураба Церетели

В Московском зоопарке проведут экскурсии о влиянии животных на Есенина, Цветаеву и Скрябина

Лекции пройдут 18 и 19 февраля

В Московском зоопарке проведут экскурсии о влиянии животных на Есенина, Цветаеву и Скрябина

Министерство культуры подало к Церетели иск на миллион рублей (обновлено)

Дело связано с арендой особняка в Гагаринском переулке

Министерство культуры подало к Церетели иск на миллион рублей (обновлено)

Проверить законность установки в Москве памятника Жириновскому

Памятник политику работы Зураба Церетели появился в Басманном переулке в апреле

Проверить законность установки в Москве памятника Жириновскому

Памятник Жириновскому работы Церетели

Памятник установлен к юбилею Жириновского, которому 25 апреля исполнится 70 лет

Памятник Жириновскому работы Церетели

Патриарх предложил ввести критерии для списка школьной литературы

По мнению патриарха, не принимать участие в рекомендации литературы для преподавания в школах «рискованно»

Патриарх предложил ввести критерии для списка школьной литературы

В центре Москвы откроют ещё один памятник работы Церетели

Монумент посвящён 7-й Бауманской дивизии народного ополчения, сформированной в годы Великой Отечественной войны

В центре Москвы откроют ещё один памятник работы Церетели

События года: Январь, февраль, март
События года: Январь, февраль, март Специально для The Village Александра Шевелева вспоминает главные события уходящего года. В первом выпуске: крушение «Коста Конкордии», Pussy Riot, юбилей королевы, начало реконструкции ДК ЗИЛ.
События года: Январь, февраль, март

События года: Январь, февраль, март
Специально для The Village Александра Шевелева вспоминает главные события уходящего года. В первом выпуске: крушение «Коста Конкордии», Pussy Riot, юбилей королевы, начало реконструкции ДК ЗИЛ.

Чтобы помнили: Наследие Зураба Церетели Накануне стало известно, что Зураб Церетели уволен с поста советника столичной мэрии — The Village вспомнил самые заметные работы скульптора, которые навсегда изменили облик Москвы.

Чтобы помнили: Наследие Зураба Церетели

В Москве открывается памятник жертвам Беслана
В Москве открывается памятник жертвам Беслана У церкви на улице Солянка открывается мемориал, посвященный жертвам теракта в Беслане, авторства Зураба Церетели.
В Москве открывается памятник жертвам Беслана

В Москве открывается памятник жертвам Беслана
У церкви на улице Солянка открывается мемориал, посвященный жертвам теракта в Беслане, авторства Зураба Церетели.