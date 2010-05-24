Терехово — последняя деревня Москвы. Руководство по убийству Кто прятал заложников на острове, а кто — детство в формальдегиде
Терехово — последняя деревня Москвы. Руководство по убийству
Кто прятал заложников на острове, а кто — детство в формальдегиде
Отказ от проката «Матильды», эвакуации по всей России и новые айфоны
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
В центре Москвы появятся бюсты Ленина и Сталина
Памятник Ленину будет первым, установленным в постсоветский период
В Москве появилась «Аллея правителей» Зураба Церетели
На ней есть 33 скульптуры деятелей, которые когда-либо руководили Россией
В Московском зоопарке проведут экскурсии о влиянии животных на Есенина, Цветаеву и Скрябина
Лекции пройдут 18 и 19 февраля
Министерство культуры подало к Церетели иск на миллион рублей (обновлено)
Дело связано с арендой особняка в Гагаринском переулке
Проверить законность установки в Москве памятника Жириновскому
Памятник политику работы Зураба Церетели появился в Басманном переулке в апреле
Памятник Жириновскому работы Церетели
Памятник установлен к юбилею Жириновского, которому 25 апреля исполнится 70 лет
Патриарх предложил ввести критерии для списка школьной литературы
По мнению патриарха, не принимать участие в рекомендации литературы для преподавания в школах «рискованно»
В центре Москвы откроют ещё один памятник работы Церетели
Монумент посвящён 7-й Бауманской дивизии народного ополчения, сформированной в годы Великой Отечественной войны