Чтобы помнили: Наследие Зураба Церетели Накануне стало известно, что Зураб Церетели уволен с поста советника столичной мэрии — The Village вспомнил самые заметные работы скульптора, которые навсегда изменили облик Москвы.
Эпоха монументалиста Церетели закончилась, конечно, вместе с отставкой Юрия Лужкова, но лишь теперь стало известно, что всё это время он по-прежнему занимал официальную должность на Тверской, 13 — советника заммэра Людмилы Швецовой. Последняя, правда, еще в декабре ушла на работу в Госдуму, а теперь ушли и советника. У Церетели осталось еще много званий и должностей, но очевидно, что в столице он больше не будет возводить стометровые памятники и перекраивать площади. За 30 лет он воздвиг здесь десятки монументов, а хотел еще больше: во дворе его музея на Пречистенке толпятся Лужков в роли дворника, бронзовый дзюдоист с лицом Путина, патриарх Алексий II и многие-многие другие. Но свое главное наследие Церетели оставил, конечно на московских улицах и площадях. The Village вспомнил самые заметные из них.
«ДРУЖБА НАВЕКИ»
1983 ГОД
Первый монумент Церетели в Москве, посвященный 200-летию подписания Георгиевского трактата, то есть договора о переходе Грузии под протекторат России. Монумент высотой 35 метров установили на Большой Грузинской улице. Выполнен он в виде колонны, на которую нанизаны буквы грузинского и русского алфавитов. Вместе они складываются в слова «братство», «мир», «дружба» — правда, местные жители называют памятник «Шашлык». У подножия стелы располагаются картуши с цитатами Шота Руставели, Ильи Чавчавадзе, князя Аркадия Церетели, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, Бориса Пастернака.
Соавтором «Дружбы навеки» является поэт Андрей Вознесенский
ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
1995–1996 ГОДЫ
В середине 90-х власти решили воссоздать храм Христа Спасителя, который большевики взорвали в 1931 году. Церетели выиграл конкурс на воссоздание ворот и крестов храма, а также участвовал в работе над внутренним убранством. Ему принадлежат центральные люстры храма, роспись свода главного и малых куполов, иконостаса, северной алтарной стены. Оформление прилегающей к храму территории также доверили скульптору Церетели.
Высота главного креста ХХС — 9 метров.
ПАРК ПОБЕДЫ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ
1995 ГОД
Мемориальный комплекс посвящен 50-летию победы в Великой Отечественной войне. Все аллеи и тропинки, ряды фонтанов парка направлены к белому, поднятому вверх музею с огромным куполом. Перед музеем на линии, проходящей через середину купола, поставили высокий трехгранный монумент. Слева возносится золотой купол стройной мемориальной церкви. Общая схема ансамбля была задумана архитекторами во главе с Анатолием Полянским, но очень многое и в разработке художественного замысла, и в интерьерах музея сделал Церетели.
Обелиск Победы — самый высокий монумент Церетели. Его высота составляет 141,8 метра.
ПАМЯТНИК «300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО ФЛОТА»
1997 ГОД
Памятник Петру I, отдаленно напоминающий церетелиевского же Колумба, — cамый одиозный и неоднозначный проект скульптора. Установлен на насыпи у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала. Высота — 96 метров. Правительство Москвы проводило опрос общественного мнения, и тогда большинство жителей высказались против памятника, что, впрочем, не помешало властям его установить. Несущий каркас монумента выполнен из нержавеющей стали, на него навешаны бронзовые детали облицовки. Отдельно друг от друга собирались образующая пьедестал нижняя часть памятника, корабль и фигура Петра, которые монтировались уже в готовом виде с помощью высотных кранов.
После отставки Лужкова новая мэрия обсуждала идею снести памятник, но в итоге Петр остался на месте.
МАНЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ
1997 ГОД
До 1930-х годов территория современной Манежки была плотно застроена. Затем площадь расчистили, это было связано со строительством метро. Уже во время перестройки здесь проходили стотысячные митинги в поддержку Бориса Ельцина и против КПСС, а в 1994 году площадь перегородили и под руководством Зураба Церетели начали строительство подземного торгового центра «Охотный ряд». Затем была утверждена и реконструкция самой площади — в итоге она стала многоуровневой, с лестницами, перепадами, скульптурами животных и фонтанами, — как минимум для митингов Манежка стала непригодной.
Каскад фонтанов в Александровском саду сооружён в охранной зоне объекта Всемирного наследия.
ФОНТАН «КЛОУНЫ»
2002 ГОД
Семиметровая композиция у здания цирка на Цветном бульваре. Чаша фонтана покрыта бронзовой решеткой, через которую бьют водяные струи. В центре на одноколесном велосипеде — спешащий на представление клоун. С его зонтика стекают потоки воды. Он держит в поднятой руке чемодан, из которого вываливается другой клоун. В других частях композиции также есть бронзовые фигуры клоунов. Один оседлал верхом другого, третий замер перед кувырком, четвертый наблюдает за трюками коллег.
Украшением Московского зоопарка также занимался Церетели.
«ДЕТЯМ БЕСЛАНА»
2010 ГОД
Памятный знак, посвященный жертвам теракта в Беслане в 2004 году, установлен перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках. Скульптура выполнена в виде кометы, устремленной ввысь. В основании пятиметрового монумента — детские игрушки: плюшевый медвежонок, паровозик, лошадка. Словно ступени, возникающие из основания, уходят вверх бронзовые плиты, которые постепенно обретают очертания человеческих фигур, в самом верху превращающихся в птиц.
Церетели отказался от гонорара за этот памятник.
Комментарии
В 1991 году на территории Петропавловской крепости, был воздвигнут памятник Петру Первому, скульптор Михаил Шемякин.
Работа над памятником велась 11 лет, лицо сделано с посмертной маски Петра. Решение с пропорциями фигуры и головы несет в себе смысл,создана не для созерцания и любования, а для размышлений о трагической судьбе России последних трех веков. Понимание этого памятника приходит не сразу. А причем здесь Церетели?
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