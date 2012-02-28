До 1930-х годов территория современной Манежки была плотно застроена. Затем площадь расчистили, это было связано со строительством метро. Уже во время перестройки здесь проходили стотысячные митинги в поддержку Бориса Ельцина и против КПСС, а в 1994 году площадь перегородили и под руководством Зураба Церетели начали строительство подземного торгового центра «Охотный ряд». Затем была утверждена и реконструкция самой площади — в итоге она стала многоуровневой, с лестницами, перепадами, скульптурами животных и фонтанами, — как минимум для митингов Манежка стала непригодной.

Каскад фонтанов в Александровском саду сооружён в охранной зоне объекта Всемирного наследия. в Александровском саду сооружён в охранной зоне объекта Всемирного наследия.