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Петр Биргер

На сайте с 27 июля 2015

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Oxxxymiron — о дворах Лиговского проспекта и центре русской рэп-культуры
Любимое место

Oxxxymiron — о дворах Лиговского проспекта и центре русской рэп-культурыИнтересные люди в Москве и Петербурге говорят с The Village о своих любимых местах в городе

Любимое место

Oxxxymiron — о дворах Лиговского проспекта и центре русской рэп-культуры Интересные люди в Москве и Петербурге говорят с The Village о своих любимых местах в городе

Финский модернизм в Эрмитаже: 10 лучших примеров
Гид The Village

Финский модернизм в Эрмитаже: 10 лучших примеровРабочий клуб Алвара Аалто, бар в отеле «Палас», церковь в Каннонкоски, кресло «Мяч» и другие экспонаты выставки «Золотое поколение. Модернизм в финской архитектуре и дизайне»

Гид The Village

Финский модернизм в Эрмитаже: 10 лучших примеров Рабочий клуб Алвара Аалто, бар в отеле «Палас», церковь в Каннонкоски, кресло «Мяч» и другие экспонаты выставки «Золотое поколение. Модернизм в финской архитектуре и дизайне»

Транспорт

Самолёт «Когалымавиа» в аэропорту Пулково повредил стойку шасси

Чартерный вылет из Пулкова в Египет окончательно отменен

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Транспорт

Самолёт «Когалымавиа» в аэропорту Пулково повредил стойку шасси Чартерный вылет из Пулкова в Египет окончательно отменен

Судьба демона: Жизнь и смерть Мефистофеля с дома Лишневского
Архитектура
Судьба демона: Жизнь и смерть Мефистофеля с дома ЛишневскогоС известного дома архитектора Лишневского в Петербурге снесли скульптуру Мефистофеля. The Village рассказывает, кому не угодил задумчивый демон
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Судьба демона: Жизнь и смерть Мефистофеля с дома Лишневского
Архитектура

Судьба демона: Жизнь и смерть Мефистофеля с дома Лишневского С известного дома архитектора Лишневского в Петербурге снесли скульптуру Мефистофеля. The Village рассказывает, кому не угодил задумчивый демон