Петр Биргер
На сайте с 27 июля 2015
Любимое место
Oxxxymiron — о дворах Лиговского проспекта и центре русской рэп-культурыИнтересные люди в Москве и Петербурге говорят с The Village о своих любимых местах в городе
Любимое место
Oxxxymiron — о дворах Лиговского проспекта и центре русской рэп-культуры Интересные люди в Москве и Петербурге говорят с The Village о своих любимых местах в городе
Гид The Village
Финский модернизм в Эрмитаже: 10 лучших примеровРабочий клуб Алвара Аалто, бар в отеле «Палас», церковь в Каннонкоски, кресло «Мяч» и другие экспонаты выставки «Золотое поколение. Модернизм в финской архитектуре и дизайне»
Гид The Village
Финский модернизм в Эрмитаже: 10 лучших примеров Рабочий клуб Алвара Аалто, бар в отеле «Палас», церковь в Каннонкоски, кресло «Мяч» и другие экспонаты выставки «Золотое поколение. Модернизм в финской архитектуре и дизайне»
Транспорт
Самолёт «Когалымавиа» в аэропорту Пулково повредил стойку шасси
Чартерный вылет из Пулкова в Египет окончательно отменен
Транспорт
Самолёт «Когалымавиа» в аэропорту Пулково повредил стойку шасси Чартерный вылет из Пулкова в Египет окончательно отменен
Архитектура
Судьба демона: Жизнь и смерть Мефистофеля с дома ЛишневскогоС известного дома архитектора Лишневского в Петербурге снесли скульптуру Мефистофеля. The Village рассказывает, кому не угодил задумчивый демон
Архитектура