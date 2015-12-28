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Екатерина Суменкова

На сайте с 24 декабря 2015

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От масонов до почвенников: Итоги ресторанного фестиваля в Петербурге
Гид The Village
От масонов до почвенников: Итоги ресторанного фестиваля в ПетербургеThe Village выбрал два десятка лучших сетов за 990 рублей, которые еще не поздно попробовать до конца ноября
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От масонов до почвенников: Итоги ресторанного фестиваля в Петербурге
Гид The Village

От масонов до почвенников: Итоги ресторанного фестиваля в Петербурге The Village выбрал два десятка лучших сетов за 990 рублей, которые еще не поздно попробовать до конца ноября

Как устроены петербургские рестораны Duo и Tartarbar
Индустрия

Как устроены петербургские рестораны Duo и TartarbarThe Village провел день с шеф-поваром Дмитрием Блиновым, одним из основателей двух главных гастрономических мест Петербурга

Индустрия

Как устроены петербургские рестораны Duo и Tartarbar The Village провел день с шеф-поваром Дмитрием Блиновым, одним из основателей двух главных гастрономических мест Петербурга

Самые популярные коктейли Петербурга, часть 1
Гид The Village

Самые популярные коктейли Петербурга, часть 1Ацтек негрони, Salvia Fizz, «Буряк», Smoky и другие — The Village узнал, какие коктейли любят петербуржцы

Гид The Village

Самые популярные коктейли Петербурга, часть 1 Ацтек негрони, Salvia Fizz, «Буряк», Smoky и другие — The Village узнал, какие коктейли любят петербуржцы

«Весь мир собой наполнить»: Как живут рюмочные Петербурга
Бухучет

«Весь мир собой наполнить»: Как живут рюмочные ПетербургаПисатель Павел Крусанов, барные герои и корреспондент The Village прошлись по рюмочным, обсудив культуру городских распивочных, водку и вопросы бытия

Бухучет

«Весь мир собой наполнить»: Как живут рюмочные Петербурга Писатель Павел Крусанов, барные герои и корреспондент The Village прошлись по рюмочным, обсудив культуру городских распивочных, водку и вопросы бытия