volk-zayaz
На сайте с 16 октября 2009
Путешествия по Европе от читателей The Village
Новогодний трип в Trysil (Трисиль) в НорвегиюНебольшой отчет о том, как мы съездили в Норвежский Trysil (Трисиль) и Шведский Salen (Сален)
Путешествия по Европе от читателей The Village
Новогодний трип в Trysil (Трисиль) в Норвегию Небольшой отчет о том, как мы съездили в Норвежский Trysil (Трисиль) и Шведский Salen (Сален)
Велосипеды
Саша Жирнова "Берегите себя, не прыгайте выше головы!"
Скейтбординг
Вика Сафронова "Не люблю, когда меня называют скейтерша!"
Велосипеды