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volk-zayaz

На сайте с 16 октября 2009

Комментарии3
Темы0
Посты4
Коротко0
Путешествия по Европе от читателей The Village
Новогодний трип в Trysil (Трисиль) в НорвегиюНебольшой отчет о том, как мы съездили в Норвежский Trysil (Трисиль) и Шведский Salen (Сален)
1
Путешествия по Европе от читателей The Village

Новогодний трип в Trysil (Трисиль) в Норвегию Небольшой отчет о том, как мы съездили в Норвежский Trysil (Трисиль) и Шведский Salen (Сален)

Велосипеды
Саша Жирнова"Берегите себя, не прыгайте выше головы!"
4
Велосипеды

Саша Жирнова "Берегите себя, не прыгайте выше головы!"

Скейтбординг
Вика Сафронова"Не люблю, когда меня называют скейтерша!"
22
Скейтбординг

Вика Сафронова "Не люблю, когда меня называют скейтерша!"

Велосипеды
История BMXBmx , а если быть точнее то Bicycle Moto Extreme, означает Вело Мото Экстрим.
12
Велосипеды

История BMX Bmx , а если быть точнее то Bicycle Moto Extreme, означает Вело Мото Экстрим.