Светлана Дюмаева
На сайте с 13 февраля 2017
В России может закрыться больше половины аптек
Это произойдет из-за разрешения магазинам продавать безрецептурные лекарства
В России может закрыться больше половины аптек Это произойдет из-за разрешения магазинам продавать безрецептурные лекарства
Что архитекторы из Колумбии и Нидерландов хотят изменить в спальных районах России Показываем работы с международного конкурса концепций жилой застройки
Дерипаска решил заработать на майнерах
Компания En+ готовится продать добытчикам криптовалюты электричество примерно на миллиард рублей
Дерипаска решил заработать на майнерах Компания En+ готовится продать добытчикам криптовалюты электричество примерно на миллиард рублей
В России произошел сбой обработки иностранных посылок
Покупки из зарубежных интернет-магазинов приедут с опозданием в три-пять дней
В России произошел сбой обработки иностранных посылок Покупки из зарубежных интернет-магазинов приедут с опозданием в три-пять дней
Опубликован список погибших при крушении самолета Ан-148
Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа
Опубликован список погибших при крушении самолета Ан-148 Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа
«Яндекс» впервые покажет Олимпийские игры
Поисковик также будет продавать рекламу в олимпийском контенте
«Яндекс» впервые покажет Олимпийские игры Поисковик также будет продавать рекламу в олимпийском контенте
МИД: западные СМИ обвинят Россию в хакерских атаках на Олимпиаду
Это произойдет во время игр в Пхёнчхане
МИД: западные СМИ обвинят Россию в хакерских атаках на Олимпиаду Это произойдет во время игр в Пхёнчхане
В России впервые вышел на свободу пожизненно заключенный
Убийца вышел по УДО после 25 лет срока и собирается получить компенсацию
В России впервые вышел на свободу пожизненно заключенный Убийца вышел по УДО после 25 лет срока и собирается получить компенсацию
Сервис Help U для получения помощи от соседей Приложение доступно по всей России
В России сократился рынок нелегальных такси
Эксперты при правительстве заметили легализацию отрасли
В России сократился рынок нелегальных такси Эксперты при правительстве заметили легализацию отрасли
Штрафовать россиян за поведение иностранных гостей
Им предстоит контролировать соблюдение целей и сроков визита своих зарубежных товарищей
Штрафовать россиян за поведение иностранных гостей Им предстоит контролировать соблюдение целей и сроков визита своих зарубежных товарищей
ГИБДД отказалась от повторного экзамена при замене прав
В ведомстве уточнили, что изменений в регламенте не планируется
ГИБДД отказалась от повторного экзамена при замене прав В ведомстве уточнили, что изменений в регламенте не планируется
Правительство обсуждает передачу расходов на ОМС страховым компаниям
Чиновники и эксперты готовят реформу системы медицинского страхования
Правительство обсуждает передачу расходов на ОМС страховым компаниям Чиновники и эксперты готовят реформу системы медицинского страхования
Россияне смогут забронировать возвращенные ФИФА места в отелях
Дилер FIFA вернул отелям треть забронированных ночей
Россияне смогут забронировать возвращенные ФИФА места в отелях Дилер FIFA вернул отелям треть забронированных ночей
«Почта России» ускорит выдачу посылок Ради этого в организации оцифровали квитанции
CША опровергли информацию о санкциях к фигурантам «кремлевского доклада»
Минфин США также пояснил, для чего была засекречена часть документа
CША опровергли информацию о санкциях к фигурантам «кремлевского доклада» Минфин США также пояснил, для чего была засекречена часть документа
Telegram удалили из App Store Дуров назвал это «незначительной проблемой»
Центробанк соберет данные обо всех кредитах компаниям
Регулятор больше не хочет терять кредитные досье, как в Промсвязьбанке
Центробанк соберет данные обо всех кредитах компаниям Регулятор больше не хочет терять кредитные досье, как в Промсвязьбанке
В «кремлевский список» США вошли Чайка, Песков, Собянин, Волож, Мамут и другие
Им запретят работать с европейскими и американскими банками