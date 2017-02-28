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СД

Светлана Дюмаева

На сайте с 27 февраля 2017

Комментарии0
Темы0
Посты12Коротко6
Существует ли на самом деле рост подросткового суицида?
Есть вопрос
Существует ли на самом деле рост подросткового суицида?The Village выяснил, что на эту тему говорит официальная статистика и есть ли повод для паники
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Существует ли на самом деле рост подросткового суицида?
Есть вопрос

Существует ли на самом деле рост подросткового суицида? The Village выяснил, что на эту тему говорит официальная статистика и есть ли повод для паники