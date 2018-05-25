Тимур Сахмеев
На сайте с 18 мая 2018
Транспортный гид болельщика ЧМ-2018 Информация в навигаторе будет доступна на пяти языках
В обновлении Apple появится функция по борьбе с digital-зависимостью
Функция Digital Health появится в обновленной операционной системе iOS 12
В обновлении Apple появится функция по борьбе с digital-зависимостью Функция Digital Health появится в обновленной операционной системе iOS 12
Центробанк откроет маркетплейс финансовых услуг
Открывать вклады, брать кредиты и приобретать страховые полисы можно будет в формате «магазина на диване»
Центробанк откроет маркетплейс финансовых услуг Открывать вклады, брать кредиты и приобретать страховые полисы можно будет в формате «магазина на диване»
«Союзмультфильм» запустил официальный YouTube-канал
Помимо классики на нем появятся новые мультфильмы студии
«Союзмультфильм» запустил официальный YouTube-канал Помимо классики на нем появятся новые мультфильмы студии
Google откроет бесплатную онлайн-академию для предпринимательниц
Участницам расскажут, как открыть свое дело или расширить уже существующий бизнес
Google откроет бесплатную онлайн-академию для предпринимательниц Участницам расскажут, как открыть свое дело или расширить уже существующий бизнес
На сайте «Связного» открыли предзаказ электромобилей Tesla
Характеристики электрокара можно выбрать дистанционно до визита в салон
На сайте «Связного» открыли предзаказ электромобилей Tesla Характеристики электрокара можно выбрать дистанционно до визита в салон
Самые главные проблемы детей, по мнению взрослых
Список возглавили детский алкоголизм, низкий уровень жизни семей и школьное воспитание
Самые главные проблемы детей, по мнению взрослых Список возглавили детский алкоголизм, низкий уровень жизни семей и школьное воспитание
МГУ и МФТИ вошли в репутационный топ-100 журнала Times Higher Education
Всего в рейтинг попали вузы из 21 страны
МГУ и МФТИ вошли в репутационный топ-100 журнала Times Higher Education Всего в рейтинг попали вузы из 21 страны
«Билайн» предложил абонентам интернет-трафик за пройденные шаги
Клиенты оператора смогут получить до трех дополнительных гигабайт
«Билайн» предложил абонентам интернет-трафик за пройденные шаги Клиенты оператора смогут получить до трех дополнительных гигабайт
Москва и Петербург попали в рейтинг самых дорогих городов мира
Дороже всего оказалось жить в Цюрихе
Москва и Петербург попали в рейтинг самых дорогих городов мира Дороже всего оказалось жить в Цюрихе
ЕСПЧ принял жалобу от российских общин «Свидетелей Иеговы»
Суд рассмотрит заявления верующих в приоритетном порядке
ЕСПЧ принял жалобу от российских общин «Свидетелей Иеговы» Суд рассмотрит заявления верующих в приоритетном порядке
Продавцы комиксов пожаловались на резкое подорожание изданий Marvel
В «Эксмо-АСТ» пообещали предложить новые условия сотрудничества
Продавцы комиксов пожаловались на резкое подорожание изданий Marvel В «Эксмо-АСТ» пообещали предложить новые условия сотрудничества
«Яндекс» запустил аналог Amazon Prime со скидками на свои сервисы
Подписаться на пакет привилегий можно за 169 рублей в месяц
«Яндекс» запустил аналог Amazon Prime со скидками на свои сервисы Подписаться на пакет привилегий можно за 169 рублей в месяц
Расходы на освещение вырастут на треть из-за новых требований правительства
Запрет на производство некоторых видов ламп может также обанкротить компании
Расходы на освещение вырастут на треть из-за новых требований правительства Запрет на производство некоторых видов ламп может также обанкротить компании
К 2024 году госуслуги научатся предоставлять без заявлений граждан
Готовые документы будут ждать своих получателей в МФЦ
К 2024 году госуслуги научатся предоставлять без заявлений граждан Готовые документы будут ждать своих получателей в МФЦ
Роструд напомнил о переносе выходных из-за Дня России
За длинной рабочей неделей последуют три дня отдыха
Роструд напомнил о переносе выходных из-за Дня России За длинной рабочей неделей последуют три дня отдыха
«Ростелеком» предложил брать с YouTube доплату за передачу трафика в России
В компании считают, что отказ от принципа сетевого нейтралитета поможет найти деньги на реализацию «закона Яровой»
«Ростелеком» предложил брать с YouTube доплату за передачу трафика в России В компании считают, что отказ от принципа сетевого нейтралитета поможет найти деньги на реализацию «закона Яровой»
Сеть ресторанов Marketplace запустит свой журнал
Компания открыла вакансию главного редактора нового издания
Сеть ресторанов Marketplace запустит свой журнал Компания открыла вакансию главного редактора нового издания
Россияне смогут увидеть МКС невооруженным глазом
Космическая станция будет доступна взору на протяжении восьми дней