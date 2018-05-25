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Тимур Сахмеев

На сайте с 18 мая 2018

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Транспортный гид болельщика ЧМ-2018

Информация в навигаторе будет доступна на пяти языках

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Транспортный гид болельщика ЧМ-2018 Информация в навигаторе будет доступна на пяти языках

Новости

В обновлении Apple появится функция по борьбе с digital-зависимостью

Функция Digital Health появится в обновленной операционной системе iOS 12

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В обновлении Apple появится функция по борьбе с digital-зависимостью Функция Digital Health появится в обновленной операционной системе iOS 12

Новости

Центробанк откроет маркетплейс финансовых услуг

Открывать вклады, брать кредиты и приобретать страховые полисы можно будет в формате «магазина на диване»

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Центробанк откроет маркетплейс финансовых услуг Открывать вклады, брать кредиты и приобретать страховые полисы можно будет в формате «магазина на диване»

Новости

«Союзмультфильм» запустил официальный YouTube-канал

Помимо классики на нем появятся новые мультфильмы студии

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«Союзмультфильм» запустил официальный YouTube-канал Помимо классики на нем появятся новые мультфильмы студии

Новости

Google откроет бесплатную онлайн-академию для предпринимательниц

Участницам расскажут, как открыть свое дело или расширить уже существующий бизнес

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Google откроет бесплатную онлайн-академию для предпринимательниц Участницам расскажут, как открыть свое дело или расширить уже существующий бизнес

Новости

На сайте «Связного» открыли предзаказ электромобилей Tesla

Характеристики электрокара можно выбрать дистанционно до визита в салон

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На сайте «Связного» открыли предзаказ электромобилей Tesla Характеристики электрокара можно выбрать дистанционно до визита в салон

Новости

Самые главные проблемы детей, по мнению взрослых

Список возглавили детский алкоголизм, низкий уровень жизни семей и школьное воспитание

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Самые главные проблемы детей, по мнению взрослых Список возглавили детский алкоголизм, низкий уровень жизни семей и школьное воспитание

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МГУ и МФТИ вошли в репутационный топ-100 журнала Times Higher Education

Всего в рейтинг попали вузы из 21 страны

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Новости

МГУ и МФТИ вошли в репутационный топ-100 журнала Times Higher Education Всего в рейтинг попали вузы из 21 страны

Новости

«Билайн» предложил абонентам интернет-трафик за пройденные шаги

Клиенты оператора смогут получить до трех дополнительных гигабайт

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Новости

«Билайн» предложил абонентам интернет-трафик за пройденные шаги Клиенты оператора смогут получить до трех дополнительных гигабайт

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Москва и Петербург попали в рейтинг самых дорогих городов мира

Дороже всего оказалось жить в Цюрихе

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Москва и Петербург попали в рейтинг самых дорогих городов мира Дороже всего оказалось жить в Цюрихе

Новости

ЕСПЧ принял жалобу от российских общин «Свидетелей Иеговы»

Суд рассмотрит заявления верующих в приоритетном порядке

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Новости

ЕСПЧ принял жалобу от российских общин «Свидетелей Иеговы» Суд рассмотрит заявления верующих в приоритетном порядке

Новости

Продавцы комиксов пожаловались на резкое подорожание изданий Marvel

В «Эксмо-АСТ» пообещали предложить новые условия сотрудничества

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Новости

Продавцы комиксов пожаловались на резкое подорожание изданий Marvel В «Эксмо-АСТ» пообещали предложить новые условия сотрудничества

Новости

«Яндекс» запустил аналог Amazon Prime со скидками на свои сервисы

Подписаться на пакет привилегий можно за 169 рублей в месяц

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Новости

«Яндекс» запустил аналог Amazon Prime со скидками на свои сервисы Подписаться на пакет привилегий можно за 169 рублей в месяц

Новости

Расходы на освещение вырастут на треть из-за новых требований правительства

Запрет на производство некоторых видов ламп может также обанкротить компании

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Новости

Расходы на освещение вырастут на треть из-за новых требований правительства Запрет на производство некоторых видов ламп может также обанкротить компании

Новости

К 2024 году госуслуги научатся предоставлять без заявлений граждан

Готовые документы будут ждать своих получателей в МФЦ

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К 2024 году госуслуги научатся предоставлять без заявлений граждан Готовые документы будут ждать своих получателей в МФЦ

Новости

Роструд напомнил о переносе выходных из-за Дня России

За длинной рабочей неделей последуют три дня отдыха

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Новости

Роструд напомнил о переносе выходных из-за Дня России За длинной рабочей неделей последуют три дня отдыха

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«Ростелеком» предложил брать с YouTube доплату за передачу трафика в России

В компании считают, что отказ от принципа сетевого нейтралитета поможет найти деньги на реализацию «закона Яровой»

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«Ростелеком» предложил брать с YouTube доплату за передачу трафика в России В компании считают, что отказ от принципа сетевого нейтралитета поможет найти деньги на реализацию «закона Яровой»

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Сеть ресторанов Marketplace запустит свой журнал

Компания открыла вакансию главного редактора нового издания

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Сеть ресторанов Marketplace запустит свой журнал Компания открыла вакансию главного редактора нового издания

Новости

Россияне смогут увидеть МКС невооруженным глазом

Космическая станция будет доступна взору на протяжении восьми дней

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Новости

Россияне смогут увидеть МКС невооруженным глазом Космическая станция будет доступна взору на протяжении восьми дней

Новости

Путин отказался идти на третий срок подряд

Президент сообщил, что не собирается нарушать нормы Конституции

0
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Путин отказался идти на третий срок подряд Президент сообщил, что не собирается нарушать нормы Конституции

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