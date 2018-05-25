Сеть ресторанов Marketplace запустит свой журнал Компания открыла вакансию главного редактора нового издания
Сеть ресторанов Marketplace с точками в Москве и Санкт-Петербурге запустит собственный гастрономический журнал.
Компания уже начала поиски главного редактора на новый проект. Ему предстоит разработать формат медиа и организовать рабочий процесс. Работодатель обещает полную свободу действий, но рассчитывает, что к концу года новый проект сможет выпускать как минимум два тематических текста в неделю.
Работать предлагается в Санкт-Петербурге. Ориентировочная зарплата — 100 тысяч рублей.
Marketplace — сеть ресторанов с демократичным прайсом и открытой кухней. Заведения работают без официантов, а его территория разделена на станции: «Салаты», «Паста», «Гриль», «Вок» и «Бар».
Источник: Facebook
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