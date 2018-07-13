Эдуард Бурмистров
На сайте с 13 июля 2018
Минфин спрогнозировал курс рубля до 2035 года
Данные приводятся в проекте долгосрочного бюджетного прогноза
Минфин спрогнозировал курс рубля до 2035 года Данные приводятся в проекте долгосрочного бюджетного прогноза
Пользователи айфонов на iOS 12 столкнулись со сбоями в работе Telegram
Руководство мессенджера советует переустановить приложение
Пользователи айфонов на iOS 12 столкнулись со сбоями в работе Telegram Руководство мессенджера советует переустановить приложение
Сколько иностранные туристы тратят в России
В среднем иностранцы приезжают в Россию на восемь дней
Сколько иностранные туристы тратят в России В среднем иностранцы приезжают в Россию на восемь дней
В России выросли продажи электромобилей Аналитики отчитались о росте в 72 %
Россияне стали в пять раз чаще получать американские визы за рубежом
Чаще всего за американской визой россияне едут в Латвию, Эстонию и Грузию
Россияне стали в пять раз чаще получать американские визы за рубежом Чаще всего за американской визой россияне едут в Латвию, Эстонию и Грузию
Законодательно запретить продажу газировки и чипсов в школе
В комитете Госдумы по охране здоровья предлагают заменить их на фрукты и мармелад
Законодательно запретить продажу газировки и чипсов в школе В комитете Госдумы по охране здоровья предлагают заменить их на фрукты и мармелад
Чем отличаются запросы пользователей iOS и Android в картах
Накануне старта продаж нового айфона сервис «2ГИС» проанализировал запросы пользователей
Чем отличаются запросы пользователей iOS и Android в картах Накануне старта продаж нового айфона сервис «2ГИС» проанализировал запросы пользователей
Лучшие марки кетчупа по версии Росконтроля
По итогам проверки в четырех образцах был обнаружен крахмал
Лучшие марки кетчупа по версии Росконтроля По итогам проверки в четырех образцах был обнаружен крахмал
«Яндекс» запустил проект о современном театре и танце
Он включает в себя сайт и трансляции спектаклей на главной странице «Яндекса»
«Яндекс» запустил проект о современном театре и танце Он включает в себя сайт и трансляции спектаклей на главной странице «Яндекса»
Минэкономразвития планирует смягчить визовый режим для иностранных туристов
В ведомстве предложили использовать аналог паспорта болельщика на туристических маршрутах
Минэкономразвития планирует смягчить визовый режим для иностранных туристов В ведомстве предложили использовать аналог паспорта болельщика на туристических маршрутах
Самые крупные частные компании России
Первые позиции рейтинга заняли представители нефтегазовой сферы и торговли
Самые крупные частные компании России Первые позиции рейтинга заняли представители нефтегазовой сферы и торговли
Россия заняла третье место по уровню неравенства регионов среди стран Европы и Центральной Азии
Эксперты сравнили жизнь в Ингушетии с уровнем жизни в Гондурасе
Россия заняла третье место по уровню неравенства регионов среди стран Европы и Центральной Азии Эксперты сравнили жизнь в Ингушетии с уровнем жизни в Гондурасе
В международный рейтинг университетов THE вошли 35 вузов из России
Первым российским вузом традиционно оказался МГУ
В международный рейтинг университетов THE вошли 35 вузов из России Первым российским вузом традиционно оказался МГУ
Правительство утвердило двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в 2019 году
В следующем году тарифы повысят 1 января и 1 июля
Правительство утвердило двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в 2019 году В следующем году тарифы повысят 1 января и 1 июля
Большинство россиян считают заботу о пожилых людях задачей государства
Среди молодежи доля тех, кто разделяет такое мнение, меньше по сравнению со старшим поколением
Большинство россиян считают заботу о пожилых людях задачей государства Среди молодежи доля тех, кто разделяет такое мнение, меньше по сравнению со старшим поколением
Сколько мужчин не предохраняются во время секса
Опрос проекта «Леди Mail.ru» показал, что женщины более ответственно относятся к вопросу контрацепции
Сколько мужчин не предохраняются во время секса Опрос проекта «Леди Mail.ru» показал, что женщины более ответственно относятся к вопросу контрацепции
Организаторов митингов обязали уведомлять об их отмене
За несоблюдение таких правил организаторам грозит штраф
Организаторов митингов обязали уведомлять об их отмене За несоблюдение таких правил организаторам грозит штраф
В администрацию президента принесли миллион подписей против пенсионной реформы
Подписи доставили активисты движения «Суть времени»
В администрацию президента принесли миллион подписей против пенсионной реформы Подписи доставили активисты движения «Суть времени»
Глава ФАС — об отсталой и полуфеодальной экономике России
Игорь Артемьев отметил, что во многих российских регионах «не пахнет» конкуренцией
Глава ФАС — об отсталой и полуфеодальной экономике России Игорь Артемьев отметил, что во многих российских регионах «не пахнет» конкуренцией
Минстрой собирается внедрить систему распознавания лиц в общественном транспорте
К внедрению новой технологии ведомство планирует привлечь «Ростелеком» и китайские компании