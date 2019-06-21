Юлия Онодэра
На сайте с 21 июня 2019
Экс-директор Музея Москвы Алина Сапрыкина стала главным куратором Музея декоративного искусства
Уже год Музей Москвы возглавляет Анна Трапкова
Экс-директор Музея Москвы Алина Сапрыкина стала главным куратором Музея декоративного искусства Уже год Музей Москвы возглавляет Анна Трапкова
Власти показали, как будет выглядеть мост между «Красным Октябрем» и «Музеоном» (обновлено)
Его построят у памятника Петру I
Власти показали, как будет выглядеть мост между «Красным Октябрем» и «Музеоном» (обновлено) Его построят у памятника Петру I
«Ночлежка» запустила консультации для московских бездомных (обновлено)
Пока только по телефону
«Ночлежка» запустила консультации для московских бездомных (обновлено) Пока только по телефону
Владелица Wildberries перестала быть самой богатой женщиной России из-за коронавируса (обновлено)
Елена Батурина вернула себе лидерство
Владелица Wildberries перестала быть самой богатой женщиной России из-за коронавируса (обновлено) Елена Батурина вернула себе лидерство
Объявлена программа Масленицы в Николе-Ленивце (обновлено)
Главным событием станет сожжение моста
Объявлена программа Масленицы в Николе-Ленивце (обновлено)
Главным событием станет сожжение моста
System 108 и Clone Records снова организуют совместную вечеринку в Mutabor (обновлено)
На ней выступит резидент берлинского «Бергхайна» Марсель Деттманн
System 108 и Clone Records снова организуют совместную вечеринку в Mutabor (обновлено) На ней выступит резидент берлинского «Бергхайна» Марсель Деттманн
Копия электрокара Маска Cybertruck родом из Химок За 666 тысяч
Мединский отрицает свою помощь «Эпидемии». В сериале силовики стреляют по мирным жителям (обновлено)
«Эпидемию» сняли с эфира, а потом вернули
Мединский отрицает свою помощь «Эпидемии». В сериале силовики стреляют по мирным жителям (обновлено) «Эпидемию» сняли с эфира, а потом вернули
До конца декабря в зоопарк можно попасть бесплатно. Нужно принести подарок животным
Например, резиновые гантели или волейбольный мяч
До конца декабря в зоопарк можно попасть бесплатно. Нужно принести подарок животным Например, резиновые гантели или волейбольный мяч
Лучшие фильмы десятилетия по версии Rolling Stone В топ-50 включили «Елену» Звягинцева
Baza: Ликсутов пожаловался Минтрансу на неэффективность электробусов
Они должны заменить весь общественный транспорт Москвы через 10 лет
Baza: Ликсутов пожаловался Минтрансу на неэффективность электробусов Они должны заменить весь общественный транспорт Москвы через 10 лет
В «Политехе» стартует новогодняя программа для детей Мероприятия пройдут на ВДНХ
YouTube и «Яндекс.Видео» пригрозили вечной блокировкой из-за аудиокниги
Иск в суд подало издательство «Эксмо»
YouTube и «Яндекс.Видео» пригрозили вечной блокировкой из-за аудиокниги Иск в суд подало издательство «Эксмо»
Клиенты «Мегафона» и Booking.com смогут пользоваться роумингом за границей бесплатно
Возможно, в течение всего 2020 года
Клиенты «Мегафона» и Booking.com смогут пользоваться роумингом за границей бесплатно Возможно, в течение всего 2020 года
«Фонтанка»: Стрелок с Лубянки связан с украинским «Этническим национальным объединением»
В их телеграм-канале рассказывают, как уходить от слежки спецслужб России, Украины и Беларуси
«Фонтанка»: Стрелок с Лубянки связан с украинским «Этническим национальным объединением» В их телеграм-канале рассказывают, как уходить от слежки спецслужб России, Украины и Беларуси
В Москве и Петербурге пройдут концерты Fatboy Slim Приезд музыканта намечен на май
«Пушкинский.Youth» проведет новогоднюю «Теплую неделю» в усадьбе Лопухиных
На ней можно будет помочь фондам «Лавка радостей», «Старость в радость» и «Наследие Севера»
«Пушкинский.Youth» проведет новогоднюю «Теплую неделю» в усадьбе Лопухиных На ней можно будет помочь фондам «Лавка радостей», «Старость в радость» и «Наследие Севера»
Коллекция Heart of Moscow, посвященная архитектуре советского модернизма
В ней есть значки со зданием ТАСС и гостиницей «Космос»
Коллекция Heart of Moscow, посвященная архитектуре советского модернизма В ней есть значки со зданием ТАСС и гостиницей «Космос»
«Аэрофлот» начнет продавать билеты без багажа на Кубу, в США и азиатские страны
С собой разрешат взять только ручную кладь весом меньше 10 килограммов