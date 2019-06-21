17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
Посты888
Коротко0
ЮО

Юлия Онодэра

На сайте с 21 июня 2019

Посты888
Коротко0

Экс-директор Музея Москвы Алина Сапрыкина стала главным куратором Музея декоративного искусства

Уже год Музей Москвы возглавляет Анна Трапкова

Экс-директор Музея Москвы Алина Сапрыкина стала главным куратором Музея декоративного искусства
Уже год Музей Москвы возглавляет Анна Трапкова

Власти показали, как будет выглядеть мост между «Красным Октябрем» и «Музеоном» (обновлено)

Его построят у памятника Петру I

Власти показали, как будет выглядеть мост между «Красным Октябрем» и «Музеоном» (обновлено)
Его построят у памятника Петру I

«Ночлежка» запустила консультации для московских бездомных (обновлено)

Пока только по телефону

«Ночлежка» запустила консультации для московских бездомных (обновлено)
Пока только по телефону

Владелица Wildberries перестала быть самой богатой женщиной России из-за коронавируса (обновлено)

Елена Батурина вернула себе лидерство

Владелица Wildberries перестала быть самой богатой женщиной России из-за коронавируса (обновлено)
Елена Батурина вернула себе лидерство

Объявлена программа Масленицы в Николе-Ленивце (обновлено)

Главным событием станет сожжение моста

Объявлена программа Масленицы в Николе-Ленивце (обновлено)
Главным событием станет сожжение моста

System 108 и Clone Records снова организуют совместную вечеринку в Mutabor (обновлено)

На ней выступит резидент берлинского «Бергхайна» Марсель Деттманн

System 108 и Clone Records снова организуют совместную вечеринку в Mutabor (обновлено)
На ней выступит резидент берлинского «Бергхайна» Марсель Деттманн

Копия электрокара Маска Cybertruck родом из Химок

За 666 тысяч

Копия электрокара Маска Cybertruck родом из Химок
За 666 тысяч

Мединский отрицает свою помощь «Эпидемии». В сериале силовики стреляют по мирным жителям (обновлено)

«Эпидемию» сняли с эфира, а потом вернули

Мединский отрицает свою помощь «Эпидемии». В сериале силовики стреляют по мирным жителям (обновлено)
«Эпидемию» сняли с эфира, а потом вернули

До конца декабря в зоопарк можно попасть бесплатно. Нужно принести подарок животным

Например, резиновые гантели или волейбольный мяч

До конца декабря в зоопарк можно попасть бесплатно. Нужно принести подарок животным
Например, резиновые гантели или волейбольный мяч

Лучшие фильмы десятилетия по версии Rolling Stone

В топ-50 включили «Елену» Звягинцева

Лучшие фильмы десятилетия по версии Rolling Stone
В топ-50 включили «Елену» Звягинцева

Baza: Ликсутов пожаловался Минтрансу на неэффективность электробусов

Они должны заменить весь общественный транспорт Москвы через 10 лет

Baza: Ликсутов пожаловался Минтрансу на неэффективность электробусов
Они должны заменить весь общественный транспорт Москвы через 10 лет

В «Политехе» стартует новогодняя программа для детей

Мероприятия пройдут на ВДНХ

В «Политехе» стартует новогодняя программа для детей
Мероприятия пройдут на ВДНХ

YouTube и «Яндекс.Видео» пригрозили вечной блокировкой из-за аудиокниги

Иск в суд подало издательство «Эксмо»

YouTube и «Яндекс.Видео» пригрозили вечной блокировкой из-за аудиокниги
Иск в суд подало издательство «Эксмо»

Клиенты «Мегафона» и Booking.com смогут пользоваться роумингом за границей бесплатно

Возможно, в течение всего 2020 года

Клиенты «Мегафона» и Booking.com смогут пользоваться роумингом за границей бесплатно
Возможно, в течение всего 2020 года

«Фонтанка»: Стрелок с Лубянки связан с украинским «Этническим национальным объединением»

В их телеграм-канале рассказывают, как уходить от слежки спецслужб России, Украины и Беларуси

«Фонтанка»: Стрелок с Лубянки связан с украинским «Этническим национальным объединением»
В их телеграм-канале рассказывают, как уходить от слежки спецслужб России, Украины и Беларуси

В Москве и Петербурге пройдут концерты Fatboy Slim

Приезд музыканта намечен на май

В Москве и Петербурге пройдут концерты Fatboy Slim
Приезд музыканта намечен на май

«Пушкинский.Youth» проведет новогоднюю «Теплую неделю» в усадьбе Лопухиных

На ней можно будет помочь фондам «Лавка радостей», «Старость в радость» и «Наследие Севера»

«Пушкинский.Youth» проведет новогоднюю «Теплую неделю» в усадьбе Лопухиных
На ней можно будет помочь фондам «Лавка радостей», «Старость в радость» и «Наследие Севера»

Коллекция Heart of Moscow, посвященная архитектуре советского модернизма

В ней есть значки со зданием ТАСС и гостиницей «Космос»

Коллекция Heart of Moscow, посвященная архитектуре советского модернизма
В ней есть значки со зданием ТАСС и гостиницей «Космос»

«Аэрофлот» начнет продавать билеты без багажа на Кубу, в США и азиатские страны

С собой разрешат взять только ручную кладь весом меньше 10 килограммов

«Аэрофлот» начнет продавать билеты без багажа на Кубу, в США и азиатские страны
С собой разрешат взять только ручную кладь весом меньше 10 килограммов

В приложении TikTok появился раздел с образовательными видео

Там можно изучать языки, искусства, науки и дизайн интерьера

В приложении TikTok появился раздел с образовательными видео
Там можно изучать языки, искусства, науки и дизайн интерьера

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ