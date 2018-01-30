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СД

Светлана Дюмаева

На сайте с 13 февраля 2017

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Новости

В России может закрыться больше половины аптек

Это произойдет из-за разрешения магазинам продавать безрецептурные лекарства

3
Новости

В России может закрыться больше половины аптек Это произойдет из-за разрешения магазинам продавать безрецептурные лекарства

Что архитекторы из Колумбии и Нидерландов хотят изменить в спальных районах России
Архитектура
Что архитекторы из Колумбии и Нидерландов хотят изменить в спальных районах РоссииПоказываем работы с международного конкурса концепций жилой застройки
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Что архитекторы из Колумбии и Нидерландов хотят изменить в спальных районах России
Архитектура

Что архитекторы из Колумбии и Нидерландов хотят изменить в спальных районах России Показываем работы с международного конкурса концепций жилой застройки

Новости

Дерипаска решил заработать на майнерах

Компания En+ готовится продать добытчикам криптовалюты электричество примерно на миллиард рублей

0
Новости

Дерипаска решил заработать на майнерах Компания En+ готовится продать добытчикам криптовалюты электричество примерно на миллиард рублей

Новости

В России произошел сбой обработки иностранных посылок

Покупки из зарубежных интернет-магазинов приедут с опозданием в три-пять дней

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Новости

В России произошел сбой обработки иностранных посылок Покупки из зарубежных интернет-магазинов приедут с опозданием в три-пять дней

Новости

Опубликован список погибших при крушении самолета Ан-148

Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа

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Новости

Опубликован список погибших при крушении самолета Ан-148 Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа

Новости

«Яндекс» впервые покажет Олимпийские игры

Поисковик также будет продавать рекламу в олимпийском контенте

0
Новости

«Яндекс» впервые покажет Олимпийские игры Поисковик также будет продавать рекламу в олимпийском контенте

Новости

МИД: западные СМИ обвинят Россию в хакерских атаках на Олимпиаду

Это произойдет во время игр в Пхёнчхане

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Новости

МИД: западные СМИ обвинят Россию в хакерских атаках на Олимпиаду Это произойдет во время игр в Пхёнчхане

Новости

В России впервые вышел на свободу пожизненно заключенный

Убийца вышел по УДО после 25 лет срока и собирается получить компенсацию

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Новости

В России впервые вышел на свободу пожизненно заключенный Убийца вышел по УДО после 25 лет срока и собирается получить компенсацию

Новости

Сервис Help U для получения помощи от соседей

Приложение доступно по всей России

0
Новости

Сервис Help U для получения помощи от соседей Приложение доступно по всей России

Новости

В России сократился рынок нелегальных такси

Эксперты при правительстве заметили легализацию отрасли

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Новости

В России сократился рынок нелегальных такси Эксперты при правительстве заметили легализацию отрасли

Новости

Штрафовать россиян за поведение иностранных гостей

Им предстоит контролировать соблюдение целей и сроков визита своих зарубежных товарищей

0
Новости

Штрафовать россиян за поведение иностранных гостей Им предстоит контролировать соблюдение целей и сроков визита своих зарубежных товарищей

Новости

ГИБДД отказалась от повторного экзамена при замене прав

В ведомстве уточнили, что изменений в регламенте не планируется

0
Новости

ГИБДД отказалась от повторного экзамена при замене прав В ведомстве уточнили, что изменений в регламенте не планируется

Новости

Правительство обсуждает передачу расходов на ОМС страховым компаниям

Чиновники и эксперты готовят реформу системы медицинского страхования

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Новости

Правительство обсуждает передачу расходов на ОМС страховым компаниям Чиновники и эксперты готовят реформу системы медицинского страхования

Новости

Россияне смогут забронировать возвращенные ФИФА места в отелях

Дилер FIFA вернул отелям треть забронированных ночей

0
Новости

Россияне смогут забронировать возвращенные ФИФА места в отелях Дилер FIFA вернул отелям треть забронированных ночей

Новости

«Почта России» ускорит выдачу посылок

Ради этого в организации оцифровали квитанции

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Новости

«Почта России» ускорит выдачу посылок Ради этого в организации оцифровали квитанции

Новости

CША опровергли информацию о санкциях к фигурантам «кремлевского доклада»

Минфин США также пояснил, для чего была засекречена часть документа

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CША опровергли информацию о санкциях к фигурантам «кремлевского доклада» Минфин США также пояснил, для чего была засекречена часть документа

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Telegram удалили из App Store

Дуров назвал это «незначительной проблемой»

0
Новости

Telegram удалили из App Store Дуров назвал это «незначительной проблемой»

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Центробанк соберет данные обо всех кредитах компаниям

Регулятор больше не хочет терять кредитные досье, как в Промсвязьбанке

0
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Центробанк соберет данные обо всех кредитах компаниям Регулятор больше не хочет терять кредитные досье, как в Промсвязьбанке

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В «кремлевский список» США вошли Чайка, Песков, Собянин, Волож, Мамут и другие

Им запретят работать с европейскими и американскими банками

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В «кремлевский список» США вошли Чайка, Песков, Собянин, Волож, Мамут и другие Им запретят работать с европейскими и американскими банками

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Алена Долецкая и Avgvst выпустили совместную ювелирную коллекцию

Украшения поступят в продажу 7 февраля

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Алена Долецкая и Avgvst выпустили совместную ювелирную коллекцию Украшения поступят в продажу 7 февраля

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