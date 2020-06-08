Надежда Каменькович
На сайте с 8 июня 2020
Сколько россиян нуждаются в подработке Почти все
В «Октябре» пройдет марафон сериала «Чики»
Всем зрителям подарят подписку на more.tv на 2 месяца
В «Октябре» пройдет марафон сериала «Чики» Всем зрителям подарят подписку на more.tv на 2 месяца
«Делимобиль» проведет drive-in музыкальный фестиваль с Cream Soda и Niletto
На машинах «Делимобиля» вход бесплатный
«Делимобиль» проведет drive-in музыкальный фестиваль с Cream Soda и Niletto На машинах «Делимобиля» вход бесплатный
Сколько россиян верят в теории заговора против России Больше, чем вы думаете
В Москве стартует бесплатная программа ранней диагностики онкологических заболеваний
Для участия нужен только полис ОМС
В Москве стартует бесплатная программа ранней диагностики онкологических заболеваний
Для участия нужен только полис ОМС
В Powerhouse пройдет гаражная распродажа c пинг-понгом и танцами
Тех, кого не интересует шопинг, зовут на концерт группы Verbludes
В Powerhouse пройдет гаражная распродажа c пинг-понгом и танцами Тех, кого не интересует шопинг, зовут на концерт группы Verbludes
За время карантина россияне стали чаще покупать домашних животных
Кошек россияне покупают чаще собак
За время карантина россияне стали чаще покупать домашних животных Кошек россияне покупают чаще собак
Сколько жителей других стран одобряют действия путинской власти
И руководство какой страны в мире одобряют больше других
Сколько жителей других стран одобряют действия путинской власти И руководство какой страны в мире одобряют больше других
Пилатес, кардио и растяжка: На ВДНХ запустят серию бесплатных тренировок
С соблюдением социальной дистанции
Пилатес, кардио и растяжка: На ВДНХ запустят серию бесплатных тренировок С соблюдением социальной дистанции
«Яндекс.Плюс» оставит только две подписки. Там будет полный доступ к «Кинопоиску HD» и другие бонусы
Пользоваться «Плюс Мульти» можно с 4 аккаунтов и сразу с 10 устройств
«Яндекс.Плюс» оставит только две подписки. Там будет полный доступ к «Кинопоиску HD» и другие бонусы Пользоваться «Плюс Мульти» можно с 4 аккаунтов и сразу с 10 устройств
Во «ВКонтакте» появился каталог с играми для компьютера Пока можно купить 15 игр
Сколько россиян верят в защищенность своих персональных данных
Несмотря на низкую безопасность, люди готовы делиться личной информацией
Сколько россиян верят в защищенность своих персональных данных Несмотря на низкую безопасность, люди готовы делиться личной информацией
Лучший и худший сухой корм для кошек
Kitekat и Whiskas в самом конце рейтинга, но вне подозрений
Лучший и худший сухой корм для кошек Kitekat и Whiskas в самом конце рейтинга, но вне подозрений
В районе Сретенки благоустроят Даев и Ананьевский переулки. Вот какими они станут
Работы закончат к декабрю
В районе Сретенки благоустроят Даев и Ананьевский переулки. Вот какими они станут Работы закончат к декабрю
Владельцы Eat Market вынуждены закрыть четыре фудхолла Три из них не пережили карантин
Бот для поиска выгодных авиабилетов от «Тинькофф Путешествия»
В будущем бот научится также покупать билет по запросу пользователя
Бот для поиска выгодных авиабилетов от «Тинькофф Путешествия» В будущем бот научится также покупать билет по запросу пользователя
Сколько россиян недовольны своей жизнью Спойлер: половина довольна, половина недовольна
«Как посмотреть»: Подкаст о театре от студии «Либо/Либо» и «Золотой маски»
Ведущие вместе со звездными гостями научат любить театр и понимать, что в нем происходит