Люда Сеньшова
На сайте с 30 ноября 2007
Транспорт
Шлемы Eley Kishimoto от RubyШлем ателье Ruby – такое же желанное приобретение для многих любителей ретро-скутеров, как и какая-нибудь вещь или аксессуар Eley Kishimoto для fashionistas. Дизайнерский шлем, совместно созданный двумя компаниями, отвечает требованиям и одних, и других.
Транспорт
Шлемы Eley Kishimoto от Ruby Шлем ателье Ruby – такое же желанное приобретение для многих любителей ретро-скутеров, как и какая-нибудь вещь или аксессуар Eley Kishimoto для fashionistas. Дизайнерский шлем, совместно созданный двумя компаниями, отвечает требованиям и одних, и других.
Магазины
KixBox на ВойковскойИногда, если не любовь, то расположение стоит отдавать авансом, в счет будущих заслуг. Это как раз тот случай.
Магазины
KixBox на Войковской Иногда, если не любовь, то расположение стоит отдавать авансом, в счет будущих заслуг. Это как раз тот случай.
Велосипеды
Флюорeсцентные велосипеды Бенедикта РедклиффаLamborghini, Paul Smith, Puma, Red Bull, Comme des Garcons – это лишь часть компаний, с которыми успел посотрудничать английский дизайнер Бенедикт Редклифф. Fluoro bikes – это, скорее, личного плана проект. Он сделан для самого Бенедикта и его команды.
Велосипеды
Флюорeсцентные велосипеды Бенедикта Редклиффа Lamborghini, Paul Smith, Puma, Red Bull, Comme des Garcons – это лишь часть компаний, с которыми успел посотрудничать английский дизайнер Бенедикт Редклифф. Fluoro bikes – это, скорее, личного плана проект. Он сделан для самого Бенедикта и его команды.
Транспорт
Vespa глазами Paul & JoeВ этом году, похоже, какой-то дизайнерский бум вокруг Vespa. Мало того, что Adidas выпустили обувь под этой маркой, так еще и бренд Paul & Joe объединились с ней для выпуска скутера для предстоящего сезона.
Транспорт
Vespa глазами Paul & Joe В этом году, похоже, какой-то дизайнерский бум вокруг Vespa. Мало того, что Adidas выпустили обувь под этой маркой, так еще и бренд Paul & Joe объединились с ней для выпуска скутера для предстоящего сезона.
Скейтбординг
Скейт-ведьмы: королевы 80-ых"Банда панкерш на скейтбордах с ручными крысами терроризирует всех мужиков-бордеров города" – это звучит адски и словно заголовок из какой-то треш-газеты. О, да-а-а, эти девчонки умеют веселиться. Поэтому они и навсегда вписаны в скейтборд-историю. Правда, очень даже постфактум.
Скейтбординг
Скейт-ведьмы: королевы 80-ых "Банда панкерш на скейтбордах с ручными крысами терроризирует всех мужиков-бордеров города" – это звучит адски и словно заголовок из какой-то треш-газеты. О, да-а-а, эти девчонки умеют веселиться. Поэтому они и навсегда вписаны в скейтборд-историю. Правда, очень даже постфактум.
Скейтбординг
Доски для любителей I-DГерманская фирма Doodah выпустила лимитированную серию досок с супермоделями. Четыре девушки – Изабели Фонтана, Лара Стоун, Тони Гарн и Эдита – предстают в обнаженном виде в сексуальных позах на высоких каблуках, прикрываясь лишь руками и скейтбордами.
Скейтбординг
Доски для любителей I-D Германская фирма Doodah выпустила лимитированную серию досок с супермоделями. Четыре девушки – Изабели Фонтана, Лара Стоун, Тони Гарн и Эдита – предстают в обнаженном виде в сексуальных позах на высоких каблуках, прикрываясь лишь руками и скейтбордами.
Транспорт
Шлем от Джу Юн ПаекДжу Юн Паек – это корейская девушка-дизайнер, живущая в Нью-Йорке. У нее очень интересный подход ко всем вещам, которые она создает. Помните, например, "подушку, которая всегда с тобой" – это ее рук дело.
Транспорт
Шлем от Джу Юн Паек Джу Юн Паек – это корейская девушка-дизайнер, живущая в Нью-Йорке. У нее очень интересный подход ко всем вещам, которые она создает. Помните, например, "подушку, которая всегда с тобой" – это ее рук дело.
Транспорт
Календари VespaPin-up красотки рядом с легендарным скутером – что может быть лучше этого сочетания? Danger! Нажимая на этот пост, вы увидите около 100 полуобнаженных красавиц, позировавших для календарей Vespa – от Джеральдин Чаплин и Барбары Стилл до Марины Влади.
Транспорт
Календари Vespa Pin-up красотки рядом с легендарным скутером – что может быть лучше этого сочетания? Danger! Нажимая на этот пост, вы увидите около 100 полуобнаженных красавиц, позировавших для календарей Vespa – от Джеральдин Чаплин и Барбары Стилл до Марины Влади.
Путешествия читателей The Village
Helsinki 10Магазин Helsinki 10 – это то место, которое непременно стоит посетить (наряду с легендарным блошинным рынком на набережной), если тебя занесло в Хельсинки.
Путешествия читателей The Village