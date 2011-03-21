Степан Сердюков
На сайте с 9 января 2011
Сервис
Посылка для вашего мальчика: 6 почтовых служб мираИндекс по QR-коду, почтальоны на снегоходах, мобильные приложения, доставка важных документов — The Village изучил услуги почтовых сервисов в Норвегии, Австралии, на Украине и еще в трех странах мира.
Сервис
Посылка для вашего мальчика: 6 почтовых служб мира Индекс по QR-коду, почтальоны на снегоходах, мобильные приложения, доставка важных документов — The Village изучил услуги почтовых сервисов в Норвегии, Австралии, на Украине и еще в трех странах мира.
Иностранный опыт
Иностранный опыт: Интеллектуальные транспортные системыМосква планирует потратить 210 миллионов на интеллектуальную транспортную систему (ИТС). В преддверии большого эксперимента The Village разобрался, из каких обязательных элементов состоит такая сеть
Иностранный опыт
Иностранный опыт: Интеллектуальные транспортные системы Москва планирует потратить 210 миллионов на интеллектуальную транспортную систему (ИТС). В преддверии большого эксперимента The Village разобрался, из каких обязательных элементов состоит такая сеть
Иностранный опыт
Работа на извоз: 8 мегаполисов в борьбе с нелегальным таксиThe Village проанализировал успешный опыт борьбы 8 мегаполисов с нелегальными таксистами и вывел эффективные решения проблемы
Иностранный опыт
Работа на извоз: 8 мегаполисов в борьбе с нелегальным такси The Village проанализировал успешный опыт борьбы 8 мегаполисов с нелегальными таксистами и вывел эффективные решения проблемы
Транспорт
Москва — Петушки: 7 транспортных решений, объединяющих столицу и областьВ феврале был создан единый Координационный совет по развитию транспортной системы Москвы и области. The Village собрал самые важные нововведения
Транспорт