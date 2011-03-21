Посылка для вашего мальчика: 6 почтовых служб мира Индекс по QR-коду, почтальоны на снегоходах, мобильные приложения, доставка важных документов — The Village изучил услуги почтовых сервисов в Норвегии, Австралии, на Украине и еще в трех странах мира.