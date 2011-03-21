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Степан Сердюков

На сайте с 9 января 2011

Комментарии10Темы1Посты4
Коротко0
Посылка для вашего мальчика: 6 почтовых служб мира
Сервис
Посылка для вашего мальчика: 6 почтовых служб мираИндекс по QR-коду, почтальоны на снегоходах, мобильные приложения, доставка важных документов — The Village изучил услуги почтовых сервисов в Норвегии, Австралии, на Украине и еще в трех странах мира.
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Посылка для вашего мальчика: 6 почтовых служб мира
Сервис

Посылка для вашего мальчика: 6 почтовых служб мира Индекс по QR-коду, почтальоны на снегоходах, мобильные приложения, доставка важных документов — The Village изучил услуги почтовых сервисов в Норвегии, Австралии, на Украине и еще в трех странах мира.

Иностранный опыт
Иностранный опыт: Интеллектуальные транспортные системыМосква планирует потратить 210 миллионов на интеллектуальную транспортную систему (ИТС). В преддверии большого эксперимента The Village разобрался, из каких обязательных элементов состоит такая сеть
7
Иностранный опыт

Иностранный опыт: Интеллектуальные транспортные системы Москва планирует потратить 210 миллионов на интеллектуальную транспортную систему (ИТС). В преддверии большого эксперимента The Village разобрался, из каких обязательных элементов состоит такая сеть

Иностранный опыт
Работа на извоз: 8 мегаполисов в борьбе с нелегальным таксиThe Village проанализировал успешный опыт борьбы 8 мегаполисов с нелегальными таксистами и вывел эффективные решения проблемы
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Иностранный опыт

Работа на извоз: 8 мегаполисов в борьбе с нелегальным такси The Village проанализировал успешный опыт борьбы 8 мегаполисов с нелегальными таксистами и вывел эффективные решения проблемы

Москва — Петушки: 7 транспортных решений, объединяющих столицу и область
Транспорт
Москва — Петушки: 7 транспортных решений, объединяющих столицу и областьВ феврале был создан единый Координационный совет по развитию транспортной системы Москвы и области. The Village собрал самые важные нововведения
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Москва — Петушки: 7 транспортных решений, объединяющих столицу и область
Транспорт

Москва — Петушки: 7 транспортных решений, объединяющих столицу и область В феврале был создан единый Координационный совет по развитию транспортной системы Москвы и области. The Village собрал самые важные нововведения