Государственные службы в городе должны быть заметны: их форма, брендинг и машины являются одними из главных атрибутов идентификации в общественной среде. Доставка почты, уборка улиц, вывоз мусора, службы газа, электроэнергии, пожарные или спасатели — это ключевые сервисы, которыми так или иначе пользуется каждый горожанин. The Village начинает серию материалов о службах, без которых невозможна повседневная жизнь, и в первом выпуске — устройство, интересные особенности и внешний вид почтовых представительств Дании, Норвегии, Австралии, Тайваня, России и Украины.

ПОЧТА ДАНИИ﻿ Официальное название: Post Danmark A/S Основана: в 1624 г. Количество сотрудников: ~20 000

Все официальные бумаги в Дании доставляет почта. Похожая система работает, например, в США. Почтальоны развозят не только письма, но и карточки социального страхования, свежевыданные водительские права и банковские карты. Из любых государственных организаций датчанам приходят регистрационные письма.

В любое время года датские почтальоны ездят на велосипедах или скутерах, фургоны используют только для перевозки посылок. Если адресата нет дома, ему оставляют специальное извещение. В нем будет указано, где ближайший почтовый терминал: письма и посылки, сразу не нашедшие своих хозяев, складируются именно на них. Терминалы поддерживают интерфейс на датском и английском языках. Специальное устройство считывает данные с социальной карты и штрих-кода на извещении, а потом открывает сейф с посылкой. Отправить посылку можно тоже с помощью терминала.

Послать письмо в пределах Дании стоит минимум 8 крон (1 евро 7 центов). Все подсчеты можно сделать при помощи приложения Post Danmark для айфонов и айпэдов. Оно же позволяет найти индекс по точному адресу или улице, показывает ближайшие терминалы, ящики и почтовые отделения (с указанием часов работы) и отслеживает путешествия писем или посылок — если ввести цифры со штрих-кода отправления. Еще одно приложение — Intelligent Stamp — считывает QR-коды с некоторых марок, затем происходит нечто под загадочным названием «digital experience». Чаще всего клиенту просто показывают комикс. А тем, кто забыл купить марку для письма, достаточно послать смс со словом «porto» на короткий сервисный номер Post Danmark. Ответным сообщением пришлют код, его нужно написать на конверте.

ПОЧТА АВСТРАЛИИ Официальное название: Australian Postal Corporation Основана: в 1809 г. Количество сотрудников: ~35 000

Австралийские почтальоны передвигаются пешком, на велосипедах и на мотоциклах Honda CT110, которые за тридцать лет примелькались в стране настолько, что их так и называют: postie bikes. На самые дальние дистанции почту развозят на фургонах, а в пустынные внутренние местности континента (outback) отправляют почтовую авиацию. Самый «заброшенный» почтовый ящик в Австралии находится на подводной платформе у Большого Барьерного рифа близ восточного побережья.

Отправить письмо в пределах страны стоит 60 местных центов (это 63 американских). Из Перта в Сидней (3219 км, что примерно равно расстоянию от Москвы до Куйбышева Новосибирской области) оно дойдет за четыре дня, как и любая посылка.

Пользователи абонентских ящиков могут пользоваться функцией Mail2Day — как только адресату приходит письмо, ему отправляют электронное письмо или смс-сообщение. С помощью смартфонного приложения Australia Post Digital легко подсчитать стоимость посылки или заказного письма, найти ближайший почтовый ящик или отделение, отследить посылку и даже оплатить некоторые счета. Оно доступно на всех основных платформах — iOS, Android и Windows Phone.













ПОЧТА ТАЙВАНЯ﻿ Официальное название: Chunghwa Post Co., Ltd.

(中華郵政股份有限公司) Основана: в 1896 г. — как почтовая служба японской колониальной

администрации, как почтовая служба Китайской Республики — в 1946 г. Количество сотрудников: ~26 000

Посылки и почту напрямую в Китайскую республику не доставляют — Тайвань как государство добился лишь частичного международного признания. Поэтому все отправления идут через третьи страны, чаще всего через Японию. В пределах острова Тайвань, который составляет 99% территории государства, отправка письма обойдется в 5 новых тайваньских долларов (17 центов США). Поскольку расстояния там небольшие, почтальоны передвигаются на мопедах и мотоциклах. Посылки развозят на фургонах.

Кроме почтовых и курьерских услуг, Chunghwa Post еще выполняет функции сберегательного банка — работодатели могут открыть там зарплатные счета для своих сотрудников, а физические лица — завести сберкнижки.



Почтовые ящики в тайваньских городах стоят на улицах попарно: красный — для срочных отправлений, зеленый — для обычных. В каждом есть по две секции. Для срочного — это «авиапочта» и «быстрая доставка», для обычного — «местные письма» и «отправка по стране». Официальных приложений для айфона у тайваньской почты нет, зато имеется выпущенное сторонним разработчиком дополнение для Firefox, которое помогает отслеживать посылки. Фактически, это просто поисковый плагин.

ПОЧТА УКРАИНЫ Официальное название: УДППЗ «Укрпошта» Основана: в 1994 г. Количество сотрудников: ~115 000﻿

Через сайт «Укрпочты» можно отправить денежный перевод (если есть карта Национальной системы электронных платежей или банковские VISA/MasterCard), сообщение высылают на физический адрес (45 украинских копеек за слово, объем — до 300 слов), а также через сайт можно заплатить за интернет и коммунальные услуги. «Укрпочта» в интернете активно рекламирует систему обмена открытками, где адрес получателя выдается пользователю случайным образом.



С 2009 года служба поддерживает «единый электронный билет»: в отделениях можно заказать билет на любой вид транспорта. Оплатившему услугу выдают бланк-заказ с кодом, где указаны реквизиты поездки. Этот бланк можно обменять на билет в железнодорожной или автобусной кассе прямо перед отправлением.

ПОЧТА НОРВЕГИИ Официальное название: Posten Norge AS Основана: в 1647 г. Количество сотрудников: ~20 000



Система Digipost позволяет посылать электронные письма на физические адреса. По замыслу разработчиков из Posten Norge, аккаунты Digipost должны сделать для норвежцев удобнее работу с официальными письмами и повестками так, чтобы даже если физический адрес гражданина изменится, он все равно сможет получать всю нужную корреспонденцию от социальных служб, банков, коммунальных предприятий и операторов мобильной связи. В системе может зарегистрироваться каждый гражданин в возрасте от 15 лет, имеющий национальный идентификационный номер (fødselsnummer). Компаниям тоже приходится проходить регистрацию.

У Digipost есть мобильное приложение, работающее на iPhone и iPad. С его помощью можно архивировать и сортировать письма. Еще одно приложение от Posten Norge — Posten Sporing — позволяет отслеживать посылки.





ПОЧТА РОССИИ Официальное название: ФГУП «Почта России» Основана: в современном виде — в 2002 г. Количество сотрудников: ~391 000

Почта России, кроме того, что оказывает стандартные почтовые услуги, продает авиа- и железнодорожные билеты. Как говорится на сайте ФГУП: «В ряде филиалов «Почта России» предлагает своим клиентам новую услугу — продажу билетов на развлекательные и культурно-массовые мероприятия (театры, концерты, цирки, соревнования и т.п.)».

Сейчас в Воронежской и Ленинградской областях тестируются смс-уведомления о доставках экспресс-почты EMS: чтобы адресат посылки получил его, отправителю нужно заполнить бланк у курьера или в отделении. Еще с 2001 года «Почта России» продвигает «Киберпочту» — систему пунктов коллективного доступа к интернету (ПКД), организуемых на базе почтовых отделений, сейчас их более 20 тысяч. Согласно официальным заявлениям почтовой службы, «через ПКД обеспечивается доступ россиян к справочно-правовым системам, что позволяет в значительной степени решить проблему преодоления правовой неграмотности населения и ускоряет переход России к гражданскому обществу».