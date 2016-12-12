Elena Belova
На сайте с 5 августа 2011
Новости парков
В Измайловском парке начали работать тюбинговые горки с хаски
Специально для этого в парк привезли кубы льда и выложили ими поверхность ската
Новости парков
В Измайловском парке начали работать тюбинговые горки с хаски Специально для этого в парк привезли кубы льда и выложили ими поверхность ската
Weekend
В Москве пройдет ночная экскурсия по метро в вагоне 1934 года
Участники побывают на месте съемок фильма «Берегись автомобиля» и в блокпосте Часовой башни
Weekend
В Москве пройдет ночная экскурсия по метро в вагоне 1934 года Участники побывают на месте съемок фильма «Берегись автомобиля» и в блокпосте Часовой башни
Weekend
В галерее на Солянке покажут раритеты из архивов Норштейна
К юбилею Норштейна в галерее соберут эскизы, раскадровки и видео аниматора и его соавтора Валентина Ольшванга
Weekend