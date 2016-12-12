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Elena Belova

На сайте с 5 августа 2011

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Новости парков

В Измайловском парке начали работать тюбинговые горки с хаски

Специально для этого в парк привезли кубы льда и выложили ими поверхность ската

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Новости парков

В Измайловском парке начали работать тюбинговые горки с хаски Специально для этого в парк привезли кубы льда и выложили ими поверхность ската

Weekend

В Москве пройдет ночная экскурсия по метро в вагоне 1934 года

Участники побывают на месте съемок фильма «Берегись автомобиля» и в блокпосте Часовой башни

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Weekend

В Москве пройдет ночная экскурсия по метро в вагоне 1934 года Участники побывают на месте съемок фильма «Берегись автомобиля» и в блокпосте Часовой башни

Weekend

В галерее на Солянке покажут раритеты из архивов Норштейна

К юбилею Норштейна в галерее соберут эскизы, раскадровки и видео аниматора и его соавтора Валентина Ольшванга

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Weekend

В галерее на Солянке покажут раритеты из архивов Норштейна К юбилею Норштейна в галерее соберут эскизы, раскадровки и видео аниматора и его соавтора Валентина Ольшванга