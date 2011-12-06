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Элина Никольская
На сайте с 21 мая 2012
Недвижимость
Гостиница «Националь» ушла с молоткаМосковские власти нашли покупателя на гостиницу «Националь» всего за десять минут — известный клан Гуцериевых-Шишхановых выложил за нее почти 4,7 миллиарда рублей.
Недвижимость
Гостиница «Националь» ушла с молотка Московские власти нашли покупателя на гостиницу «Националь» всего за десять минут — известный клан Гуцериевых-Шишхановых выложил за нее почти 4,7 миллиарда рублей.
Ситуация
Круговое депо отстоялиВ Москве стало одним памятником архитектуры больше — Круговое депо Николаевской железной дороги признано объектом культурного наследия регионального значения.
Ситуация
Круговое депо отстояли В Москве стало одним памятником архитектуры больше — Круговое депо Николаевской железной дороги признано объектом культурного наследия регионального значения.
Город
Подать заявление в ЗАГС можно будет через интернетДо конца года на сайте государственных услуг Москвы будет доступно до 30 функций, среди них запись ребенка в детский сад и школу, а также подача заявлений на бракосочетание в ЗАГС.
Город
Подать заявление в ЗАГС можно будет через интернет До конца года на сайте государственных услуг Москвы будет доступно до 30 функций, среди них запись ребенка в детский сад и школу, а также подача заявлений на бракосочетание в ЗАГС.
Туризм
Туристы Москвы получат свою полициюПомогать туристам в городе будет специальная патрульно-постовая служба, обученная законам, английскому и хорошо ориентирующаяся в столице.
Туризм
Туристы Москвы получат свою полицию Помогать туристам в городе будет специальная патрульно-постовая служба, обученная законам, английскому и хорошо ориентирующаяся в столице.
Ситуация
В сети появилось видео о реконструкции «Детского мира»Дирекция универмага на Лубянке сняла фильм о «Детском мире», посвященный изменениям в проекте реконструкции.
Ситуация