Иностранный опыт: Органическая еда в ЮАР Мода на органические продукты давно захватила Европу и постепенно просачивается в Москву, но чемпионом по органике, как ни странно, стала африканская страна. The Village выяснил, как это произошло.
Домашний йогурт без жира, мёд от пчеловода Марка, необработанная гранола с орехами и малина из местного ягодного хозяйства — так выглядит типичный завтрак в ЮАР, все ингредиенты для которого продаются в супермаркете через дорогу. В Кейптауне, Йоханнесбурге и других городах открываются фермерские рынки, больше напоминающие модные вечеринки, а рестораны всё чаще устраивают собственные огороды, где ужин буквально растет перед глазами. И хотя мода на всё органическое захватила страну не так давно, она стала одним из чемпионов по части органики. Специально для The Village Ксения Мардина узнала, как и почему это произошло.
ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ МОДА
Есть то, что выросло в родном регионе, во-первых, вкуснее, а во-вторых, полезнее — в Европе это поняли раньше, чем в России. Николя Саркози ежегодно выделяет субсидии французским фермерам, а в Лондоне работает рынок «Боро», куда съезжаются со всей страны, чтобы торговать капустой с личной грядки. На рейсах Swissair и Lufthansa уже запустили органические обеды — в них нет ни химикатов, ни гормонов. Сыр из соседней деревни и парное молоко по утрам, как и прежде, недоступны в больших городах, однако выбирать продукты по наклейкам Organic становится такой же стойкой привычкой, как кидать окурки в мусорку.
Больше остальных в вопросе свежей и экологически чистой еды повезло ЮАР. Мандарины из провинции Лимпопо, мед из пустыни Кару, треска из Индийского океана, соль из Атлантического — 80 % продуктов в обычном супермаркете сделаны, выращены и выловлены в пределах страны. Проблемы бледных помидоров, которые замораживают по несколько раз, и напичканных химией каменных яблок здесь нет в принципе. Причин несколько, но главная в том, что на самом деле ЮАР повезло меньше всех.
Одним из первых адептов органики был принц Чарльз — в 1981 году он купил поместье Highgrove House и занялся там садоводством. А в 1990-м открыл компанию органических продуктов Duchy Originals.
МАКРОДИЕТА ПОНЕВОЛЕ
За 46 лет апартеида Южная Африка потеряла почти все экономические связи с внешним миром, и кормить себя пришлось самостоятельно. Это оказалось несложно: фермы процветали в стране с самого начала. Другой момент невезения — география. Какой город ни возьми, до Йоханнесбурга всё равно около полусуток лёту, поэтому импортировать продукты дорого. А главное, нет нужды: по части биоразнообразия ЮАР занимает третье место в мире. Здесь есть даже свои трюфели — из пустыни Калахари.
Домашний заварной крем, вино из винодельни друга, стейк из говядины, которая еще вчера паслась под солнцем. В ЮАР десятилетиями практикуют то, за что в северном полушарии берут двойную цену и называют макробиотической диетой.
Согласно исследованию Quality Low Input Food, органическая еда содержит на 60 % больше антиоксидантов и на 20 % больше витаминов, чем обычная.
Смысл диеты в том, чтобы есть естественную для страны проживания еду. В этом случае организм лучше приспосабливается к местным бактериям и гармоничнее развивается в местной среде. Второе условие такой диеты — сезонность продуктов. Благодаря зависимости от собственных ферм, оба условия юарцы выполняют неукоснительно. А когда сезон авокадо заканчивается и на прилавках появляются испанские плоды, покупать их совсем не хочется: зачем платить десять долларов за четыре штуки, если можно подождать, и два килограмма будут отдавать за пять долларов?
ДОКТОР РЕЙМОНД АУЭРБАХ
основатель фонда Rainman Landcare
«Лучшим примером органического фермерства в Африке оказалась Уганда. Там работает 300 000 официально зарегистрированных органических ферм, которые в 2008 году экспортировали продуктов на 22 миллиона долларов».
СУПЕРМАРКЕТЫ С ОРГАНИКОЙ
Одна из крупнейших в стране сеть супермаркетов Woolworths с 2009 года начала органическую кампанию. С прилавков убрали генно-модифицированные продукты, яйца начали покупать в фермах, где куры живут в свободных условиях, а в отделе одежды появились рубашки из органического хлопка. Необработанный сахар, зерновой хлеб, паста без консервантов и мед от частных пчеловодов встречаются на здешних полках так же часто, как продукция известных компаний. Стоит всё немного дороже, но не в два и даже не в полтора раза. Французские гастрономии могут только позавидовать.
ЯРМАРКИ КАК ВЕЧЕРИНКИ
Уже несколько лет в столице страны Кейптауне работает субботний рынок Neighbourgoods, где, как на параде, раскладывают всё самое вкусное, что можно съесть и выпить в Южной Африке. Главное правило — полная органика. Устроено здесь всё так, что получилось не унылое собрание по подсчету пестицидов, а модная городская вечеринка с вином и страусиными бургерами. Мясники, пекари, кондитеры, пивовары, знаменитые шеф-повара, виноделы и владельцы маленьких предприятий устраивают настоящую кулинарную феерию. Шоколад — необработанный и без подсластителей, козий сыр — от коз, пасущихся на полях национального парка «Цицикама», чипсы — и те органические, без вредных масел и добавок. Неизменный фаворит — прилавок дамы в фартуке, которая торгует десятком видов песто под брендом Pesto Princess.
Придумали Neighbourgoods партнеры Джастин Родс и Камерон Мунро.
ДЖАСТИН РОДС
совладелец рынка
«Рынок — это, кроме прочего, способ самообразования по части гастрономии. Можно лично познакомиться с людьми, которые привозят в город еду, и узнать напрямую, как устроен процесс».
РЕСТОРАНЫ И ОГОРОДЫ
Модный рынок Neighbourgoods запустил массовую тенденцию, которая очень быстро захватила половину ресторанов в Кейптауне. Поставщиков хлеба и томатов теперь знают по именам даже официанты, а об отсутствии личи сообщают с гордостью: не сезон, значит не сезон. Похожие рынки стали множиться в Кейптауне и появляться в Йоханнесбурге, всё больше кафе оборудовали у себя полки с соусами, джемами и кофе, приготовленными на своей кухне, а дома стало модно выращивать базилик.
О ферме Babylonstoren писали японский Vogue, испанский AD и Vanity Fair.
Рестораны, которым позволяет местоположение, завели личные огороды. Самый легендарный — на ферме Babylonstoren недалеко от Кейптауна, где два года назад открылась гостиница и винная ферма. Все овощи и травы растут в двадцати метрах от окон ресторана, и каждый день шеф-повар лично выбирает их. Первый урожай местного вина появится в этом году, и сделано оно тоже по органическим законам: виноградники не опрыскивают химикатами и не добавляют химию в бочки. Виноделен, которые следуют тем же правилам, становится больше с каждым месяцем — теперь крупным шрифтом на этикетках пишут не об отсутствии консервантов, а об их наличии.
Комментарии
спасибо за статью! действительно, в ЮАР очень вкусная еда -- просто жаренный кусок мяса, овощи, фрукто, вино -- даже без специальной обработки и соусов -- значительнее качественнее того, что едим не только мы, но и большая часть (северных) европейцев. впрочем, не надо забывать и еще об одном факте -- большая часть с/х отрасли страны -- это преимущественно среднего размера фермы или винодельни (в основном, ими владеют белые -- отсюда и ответ на вопрос о местном населении. кстати, белых сейчас около 10-15% всего, на улицах городов (кроме, разве, кейптауна) их практически не видно -- есть странная привычка, что белые ездят на автомобилях, а черные ходят пешком. особенно по йо-бургу это заметно. оттого и картина страны в реальности заметно отличается от того, что мы видим в статьях, по тв, итд). но вернемся к с/х. тот вид животноводства и растениеводства, который эти средние фермы применяют, значительно отличается от "промышленного" нашего или европейского -- с десятками тысяч коров, с курицами, никогда не покидающими курятников, итд. то есть тут работает принцип -- не слишком много животных, плюс животные на воле (то что free range называется -- но тут, отметим, и климат помогает -- не слишком жаркий, и не слишком холодный. в прибрежный районах -- зимой плюс 18, летом плюс 28), плюс хорошие условия содержания, богатая почва (кстати, действительно красного цвета )), отсутствие химикатов. понятно, что не во всех частях мира подобная модель СХ может появиться стихийно. про россию, кажется, уже выше написали. но даже в Европе (если ЕС в целом брать) с/х во многом невыгодно и дотируется исключительно по причине доктрины "продовольственной безопасности" (принятой после второй мировой войны, в момент основания ЕС), предписывающей (в крайнем случае) независимость ЕС от внешних поставщиков продуктов + лобби местных фермеров. либо второй вариант -- брать масштабом. но зато страдает качество. увы.
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