Домашний йогурт без жира, мёд от пчеловода Марка, необработанная гранола с орехами и малина из местного ягодного хозяйства — так выглядит типичный завтрак в ЮАР, все ингредиенты для которого продаются в супермаркете через дорогу. В Кейптауне, Йоханнесбурге и других городах открываются фермерские рынки, больше напоминающие модные вечеринки, а рестораны всё чаще устраивают собственные огороды, где ужин буквально растет перед глазами. И хотя мода на всё органическое захватила страну не так давно, она стала одним из чемпионов по части органики. Специально для The Village Ксения Мардина узнала, как и почему это произошло.





ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ МОДА

Есть то, что выросло в родном регионе, во-первых, вкуснее, а во-вторых, полезнее — в Европе это поняли раньше, чем в России. Николя Саркози ежегодно выделяет субсидии французским фермерам, а в Лондоне работает рынок «Боро», куда съезжаются со всей страны, чтобы торговать капустой с личной грядки. На рейсах Swissair и Lufthansa уже запустили органические обеды — в них нет ни химикатов, ни гормонов. Сыр из соседней деревни и парное молоко по утрам, как и прежде, недоступны в больших городах, однако выбирать продукты по наклейкам Organic становится такой же стойкой привычкой, как кидать окурки в мусорку. Больше остальных в вопросе свежей и экологически чистой еды повезло ЮАР. Мандарины из провинции Лимпопо, мед из пустыни Кару, треска из Индийского океана, соль из Атлантического — 80 % продуктов в обычном супермаркете сделаны, выращены и выловлены в пределах страны. Проблемы бледных помидоров, которые замораживают по несколько раз, и напичканных химией каменных яблок здесь нет в принципе. Причин несколько, но главная в том, что на самом деле ЮАР повезло меньше всех.

Одним из первых адептов органики был принц Чарльз — в 1981 году он купил поместье Highgrove House и занялся там садоводством. А в 1990-м открыл компанию органических продуктов Duchy Originals.﻿









МАКРОДИЕТА ПОНЕВОЛЕ

За 46 лет апартеида Южная Африка потеряла почти все экономические связи с внешним миром, и кормить себя пришлось самостоятельно. Это оказалось несложно: фермы процветали в стране с самого начала. Другой момент невезения — география. Какой город ни возьми, до Йоханнесбурга всё равно около полусуток лёту, поэтому импортировать продукты дорого. А главное, нет нужды: по части биоразнообразия ЮАР занимает третье место в мире. Здесь есть даже свои трюфели — из пустыни Калахари. Домашний заварной крем, вино из винодельни друга, стейк из говядины, которая еще вчера паслась под солнцем. В ЮАР десятилетиями практикуют то, за что в северном полушарии берут двойную цену и называют макробиотической диетой.

Согласно исследованию Quality Low Input Food, органическая еда содержит на 60 % больше антиоксидантов и на 20 % больше витаминов, чем обычная.

Смысл диеты в том, чтобы есть естественную для страны проживания еду. В этом случае организм лучше приспосабливается к местным бактериям и гармоничнее развивается в местной среде. Второе условие такой диеты — сезонность продуктов. Благодаря зависимости от собственных ферм, оба условия юарцы выполняют неукоснительно. А когда сезон авокадо заканчивается и на прилавках появляются испанские плоды, покупать их совсем не хочется: зачем платить десять долларов за четыре штуки, если можно подождать, и два килограмма будут отдавать за пять долларов?

ДОКТОР РЕЙМОНД АУЭРБАХ﻿ основатель фонда Rainman Landcare «Лучшим примером органического фермерства в Африке оказалась Уганда. Там работает 300 000 официально зарегистрированных органических ферм, которые в 2008 году экспортировали продуктов на 22 миллиона долларов».





СУПЕРМАРКЕТЫ С ОРГАНИКОЙ

Одна из крупнейших в стране сеть супермаркетов Woolworths с 2009 года начала органическую кампанию. С прилавков убрали генно-модифицированные продукты, яйца начали покупать в фермах, где куры живут в свободных условиях, а в отделе одежды появились рубашки из органического хлопка. Необработанный сахар, зерновой хлеб, паста без консервантов и мед от частных пчеловодов встречаются на здешних полках так же часто, как продукция известных компаний. Стоит всё немного дороже, но не в два и даже не в полтора раза. Французские гастрономии могут только позавидовать.

ЯРМАРКИ КАК ВЕЧЕРИНКИ

Уже несколько лет в столице страны Кейптауне работает субботний рынок Neighbourgoods, где, как на параде, раскладывают всё самое вкусное, что можно съесть и выпить в Южной Африке. Главное правило — полная органика. Устроено здесь всё так, что получилось не унылое собрание по подсчету пестицидов, а модная городская вечеринка с вином и страусиными бургерами. Мясники, пекари, кондитеры, пивовары, знаменитые шеф-повара, виноделы и владельцы маленьких предприятий устраивают настоящую кулинарную феерию. Шоколад — необработанный и без подсластителей, козий сыр — от коз, пасущихся на полях национального парка «Цицикама», чипсы — и те органические, без вредных масел и добавок. Неизменный фаворит — прилавок дамы в фартуке, которая торгует десятком видов песто под брендом Pesto Princess. Придумали Neighbourgoods﻿ партнеры Джастин Родс и Камерон Мунро.



ДЖАСТИН РОДС совладелец рынка﻿ «Рынок — это, кроме прочего, способ самообразования по части гастрономии. Можно лично познакомиться с людьми, которые привозят в город еду, и узнать напрямую, как устроен процесс».





РЕСТОРАНЫ И ОГОРОДЫ



Модный рынок Neighbourgoods запустил массовую тенденцию, которая очень быстро захватила половину ресторанов в Кейптауне. Поставщиков хлеба и томатов теперь знают по именам даже официанты, а об отсутствии личи сообщают с гордостью: не сезон, значит не сезон. Похожие рынки стали множиться в Кейптауне и появляться в Йоханнесбурге, всё больше кафе оборудовали у себя полки с соусами, джемами и кофе, приготовленными на своей кухне, а дома стало модно выращивать базилик. О ферме Babylonstoren писали японский Vogue, испанский AD и Vanity Fair.

Рестораны, которым позволяет местоположение, завели личные огороды. Самый легендарный — на ферме Babylonstoren недалеко от Кейптауна, где два года назад открылась гостиница и винная ферма. Все овощи и травы растут в двадцати метрах от окон ресторана, и каждый день шеф-повар лично выбирает их. Первый урожай местного вина появится в этом году, и сделано оно тоже по органическим законам: виноградники не опрыскивают химикатами и не добавляют химию в бочки. Виноделен, которые следуют тем же правилам, становится больше с каждым месяцем — теперь крупным шрифтом на этикетках пишут не об отсутствии консервантов, а об их наличии.