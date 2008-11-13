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Guma

На сайте с 8 января 2008

Комментарии14
Темы0
Посты5
Коротко0
Питер
Антон КальгаевЕсли pret-a-porter российского искусства что-то ищет и порой открывает, то наш традиционный haute couture беспросветно оккупирован «Большевичкой»
7
Питер

Антон Кальгаев Если pret-a-porter российского искусства что-то ищет и порой открывает, то наш традиционный haute couture беспросветно оккупирован «Большевичкой»

Питер
Григорий Ющенко (арт-группировка ПРОТЕЗ)Мы показываем тотальный идиотизм окружающей реальности
40
Питер

Григорий Ющенко (арт-группировка ПРОТЕЗ) Мы показываем тотальный идиотизм окружающей реальности

Питер
Кирилл ШамановПитерские ахуели
157
Питер

Кирилл Шаманов Питерские ахуели

Питер
Арт-группа Milk&VodkaРусский социальный стрит-арт очень смешной, он же даже не вторичен
17
Питер

Арт-группа Milk&Vodka Русский социальный стрит-арт очень смешной, он же даже не вторичен

Питер
Про полезное ИнформбюроИнтересоваться фотографией – это модно. Да и у кого сейчас нет фотоаппарата? Но дело-то в том, что тем, кто хочет заниматься фотографией профессионально – нужно обучение, поддержка, а любителям – тоже необходимо как-то развивать свой вкус. Понятное дело, что в Петербурге есть Музей истории фотографии и Государственный Центр Фотографии, но они преимущественно занимаются проблемами...
12
Питер

Про полезное Информбюро Интересоваться фотографией – это модно. Да и у кого сейчас нет фотоаппарата? Но дело-то в том, что тем, кто хочет заниматься фотографией профессионально – нужно обучение, поддержка, а любителям – тоже необходимо как-то развивать свой вкус. Понятное дело, что в Петербурге есть Музей истории фотографии и Государственный Центр Фотографии, но они преимущественно занимаются проблемами...