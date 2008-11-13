Про полезное Информбюро Интересоваться фотографией – это модно. Да и у кого сейчас нет фотоаппарата? Но дело-то в том, что тем, кто хочет заниматься фотографией профессионально – нужно обучение, поддержка, а любителям – тоже необходимо как-то развивать свой вкус. Понятное дело, что в Петербурге есть Музей истории фотографии и Государственный Центр Фотографии, но они преимущественно занимаются проблемами...