АМ
Антон Мухатаев
На сайте с 7 июля 2014
Вещи для дома
Шедевры дизайна, которые мы не замечаемThe Village вспомнил обыденные вещи с выдающимся дизайном
Вещи для дома
Шедевры дизайна, которые мы не замечаем The Village вспомнил обыденные вещи с выдающимся дизайном
Гид The Village
Зачем дизайнеры делают вещи неудобнымиЕсли вам неудобно пользоваться какой-нибудь вещью или интерфейсом, то это далеко не всегда означает, что над ней плохо поработали. The Village объясняет, почему это происходит
Гид The Village
Зачем дизайнеры делают вещи неудобными Если вам неудобно пользоваться какой-нибудь вещью или интерфейсом, то это далеко не всегда означает, что над ней плохо поработали. The Village объясняет, почему это происходит
Дом
Самые уродливые повседневные вещиРоссийские промышленные дизайнеры вспоминают самые некрасивые вещи и думают, как сделать их красивыми
Дом
Самые уродливые повседневные вещи Российские промышленные дизайнеры вспоминают самые некрасивые вещи и думают, как сделать их красивыми
Вещи для дома
6 легендарных предметов бытаThe Village собрал предметы быта, которые больше всего вдохновляют дизайн-директора компании Electrolux Томаса Йоханссона
Вещи для дома
6 легендарных предметов быта The Village собрал предметы быта, которые больше всего вдохновляют дизайн-директора компании Electrolux Томаса Йоханссона
Лайфхак
Как перестать тратить деньги впустуюThe Village выясняет, как избавиться от привычки тратить деньги впустую, когда вы покупаете вещи импульсивно, на распродажах или подписываетесь на сервисы
Лайфхак
Как перестать тратить деньги впустую The Village выясняет, как избавиться от привычки тратить деньги впустую, когда вы покупаете вещи импульсивно, на распродажах или подписываетесь на сервисы
Лайфхак
Как грамотно обращаться с деньгами в молодостиThe Village выясняет, как молодым людям планировать доходы и расходы, чтобы стать богаче в будущем
Лайфхак
Как грамотно обращаться с деньгами в молодости The Village выясняет, как молодым людям планировать доходы и расходы, чтобы стать богаче в будущем
Финансы
Почему альтруисты зарабатывают больше циниковThe Village выясняет, почему те люди, которые тратят деньги на других, в конечном счёте зарабатывают больше, чем те, кто тратят только на себя
Финансы
Почему альтруисты зарабатывают больше циников The Village выясняет, почему те люди, которые тратят деньги на других, в конечном счёте зарабатывают больше, чем те, кто тратят только на себя
Работа
Кому выгодно работать домаThe Village обнаружил профессии, представители которых могут много зарабатывать, не приходя в офис
Работа
Кому выгодно работать дома The Village обнаружил профессии, представители которых могут много зарабатывать, не приходя в офис
Итоги года 2015
10 главных видеоигр годаLife Is Strange, The Witcher 3, Metal Gear Solid V — The Village рассказывает, как провести праздники дома и остаться довольным
Итоги года 2015