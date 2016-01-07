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Антон Мухатаев

На сайте с 7 июля 2014

Комментарии2
Темы0
Посты10
Коротко0
Шедевры дизайна, которые мы не замечаем
Вещи для дома
Шедевры дизайна, которые мы не замечаемThe Village вспомнил обыденные вещи с выдающимся дизайном
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Шедевры дизайна, которые мы не замечаем
Вещи для дома

Шедевры дизайна, которые мы не замечаем The Village вспомнил обыденные вещи с выдающимся дизайном

Зачем дизайнеры делают вещи неудобными
Гид The Village
Зачем дизайнеры делают вещи неудобнымиЕсли вам неудобно пользоваться какой-нибудь вещью или интерфейсом, то это далеко не всегда означает, что над ней плохо поработали. The Village объясняет, почему это происходит
12
Зачем дизайнеры делают вещи неудобными
Гид The Village

Зачем дизайнеры делают вещи неудобными Если вам неудобно пользоваться какой-нибудь вещью или интерфейсом, то это далеко не всегда означает, что над ней плохо поработали. The Village объясняет, почему это происходит

Самые уродливые повседневные вещи
Дом
Самые уродливые повседневные вещиРоссийские промышленные дизайнеры вспоминают самые некрасивые вещи и думают, как сделать их красивыми
10
Самые уродливые повседневные вещи
Дом

Самые уродливые повседневные вещи Российские промышленные дизайнеры вспоминают самые некрасивые вещи и думают, как сделать их красивыми

6 легендарных предметов быта
Вещи для дома
6 легендарных предметов бытаThe Village собрал предметы быта, которые больше всего вдохновляют дизайн-директора компании Electrolux Томаса Йоханссона
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6 легендарных предметов быта
Вещи для дома

6 легендарных предметов быта The Village собрал предметы быта, которые больше всего вдохновляют дизайн-директора компании Electrolux Томаса Йоханссона

Как перестать тратить деньги впустую
Лайфхак
Как перестать тратить деньги впустуюThe Village выясняет, как избавиться от привычки тратить деньги впустую, когда вы покупаете вещи импульсивно, на распродажах или подписываетесь на сервисы
25
Как перестать тратить деньги впустую
Лайфхак

Как перестать тратить деньги впустую The Village выясняет, как избавиться от привычки тратить деньги впустую, когда вы покупаете вещи импульсивно, на распродажах или подписываетесь на сервисы

Как грамотно обращаться с деньгами в молодости
Лайфхак
Как грамотно обращаться с деньгами в молодостиThe Village выясняет, как молодым людям планировать доходы и расходы, чтобы стать богаче в будущем
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Как грамотно обращаться с деньгами в молодости
Лайфхак

Как грамотно обращаться с деньгами в молодости The Village выясняет, как молодым людям планировать доходы и расходы, чтобы стать богаче в будущем

Почему альтруисты зарабатывают больше циников
Финансы
Почему альтруисты зарабатывают больше циниковThe Village выясняет, почему те люди, которые тратят деньги на других, в конечном счёте зарабатывают больше, чем те, кто тратят только на себя
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Почему альтруисты зарабатывают больше циников
Финансы

Почему альтруисты зарабатывают больше циников The Village выясняет, почему те люди, которые тратят деньги на других, в конечном счёте зарабатывают больше, чем те, кто тратят только на себя

Кому выгодно работать дома
Работа
Кому выгодно работать домаThe Village обнаружил профессии, представители которых могут много зарабатывать, не приходя в офис
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Кому выгодно работать дома
Работа

Кому выгодно работать дома The Village обнаружил профессии, представители которых могут много зарабатывать, не приходя в офис

10 главных видеоигр года
Итоги года 2015
10 главных видеоигр годаLife Is Strange, The Witcher 3, Metal Gear Solid V — The Village рассказывает, как провести праздники дома и остаться довольным
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10 главных видеоигр года
Итоги года 2015

10 главных видеоигр года Life Is Strange, The Witcher 3, Metal Gear Solid V — The Village рассказывает, как провести праздники дома и остаться довольным

Как копить деньги, почти не думая об этом
Лайфхак
Как копить деньги, почти не думая об этомThe Village выяснил, как наконец начать копить деньги, используя правило 50/20/30
107
Как копить деньги, почти не думая об этом
Лайфхак

Как копить деньги, почти не думая об этом The Village выяснил, как наконец начать копить деньги, используя правило 50/20/30