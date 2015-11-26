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Наталья Васенкова

На сайте с 5 ноября 2014

Комментарии119Темы9Посты2164
Коротко0
«В России парк — это балаган»: Основатели бюро «Мох» — о ландшафтной архитектуре и городских садах
Индустрия
«В России парк — это балаган»: Основатели бюро «Мох» — о ландшафтной архитектуре и городских садахЮрий Фоменко и Дмитрий Голубев рассказывают о проекте для дома Жана Пруве, о «Зарядье» и о садоводах-любителях
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«В России парк — это балаган»: Основатели бюро «Мох» — о ландшафтной архитектуре и городских садах
Индустрия

«В России парк — это балаган»: Основатели бюро «Мох» — о ландшафтной архитектуре и городских садах Юрий Фоменко и Дмитрий Голубев рассказывают о проекте для дома Жана Пруве, о «Зарядье» и о садоводах-любителях

Где покупать ткани и фурнитуру в Петербурге
Гид The Village
Где покупать ткани и фурнитуру в Петербурге От плащёвки до твида в стиле Chanel — The Village выяснил, где в Петербурге искать ткани для индивидуального пошива
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Где покупать ткани и фурнитуру в Петербурге
Гид The Village

Где покупать ткани и фурнитуру в Петербурге От плащёвки до твида в стиле Chanel — The Village выяснил, где в Петербурге искать ткани для индивидуального пошива

Новые рестораны и бары начала зимы (Петербург)
Гид The Village
Новые рестораны и бары начала зимы (Петербург)Hamlet & Jacks, Tartarbar, Bread & Meat, «Лев и птичка», I Wish № 7 и другие открытия декабря и первой половины января
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Новые рестораны и бары начала зимы (Петербург)
Гид The Village

Новые рестораны и бары начала зимы (Петербург) Hamlet & Jacks, Tartarbar, Bread & Meat, «Лев и птичка», I Wish № 7 и другие открытия декабря и первой половины января

«Лев и птичка» на Петроградской
Новое место
«Лев и птичка» на ПетроградскойКафе с экспериментальной грузинской кухней и дровяной печью в центре зала от создателей «Хачапури и вино» и BGL
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«Лев и птичка» на Петроградской
Новое место

«Лев и птичка» на Петроградской Кафе с экспериментальной грузинской кухней и дровяной печью в центре зала от создателей «Хачапури и вино» и BGL

Город

В обновленном кинотеатре «Пик» организуют фуд-корт и будут показывать трансляции опер

Кинотеатр откроется после реконструкции 17 декабря — в день премьеры «Звёздных войн»

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Город

В обновленном кинотеатре «Пик» организуют фуд-корт и будут показывать трансляции опер Кинотеатр откроется после реконструкции 17 декабря — в день премьеры «Звёздных войн»

Сервис

В Петербурге открылась цветочная лавка «Зеленогорск»

Пока цветочная лавка работает на доставку, а весной планирует открыть офлайн-филиал на «Улице Контейнерной»

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Сервис

В Петербурге открылась цветочная лавка «Зеленогорск» Пока цветочная лавка работает на доставку, а весной планирует открыть офлайн-филиал на «Улице Контейнерной»

Рестораны

Вегетарианская бургерная Spring открывает окно take away на «Владимирской»

С собой можно будет взять семь видов бургеров и роллов для веганов и вегетарианцев

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Рестораны

Вегетарианская бургерная Spring открывает окно take away на «Владимирской» С собой можно будет взять семь видов бургеров и роллов для веганов и вегетарианцев

Магазины

На Петроградской открылся шоу-рум винтажной мебели и украшений 22.13 Gift

В основном в шоу-руме представлены российские дизайнеры ювелирных украшений

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Магазины

На Петроградской открылся шоу-рум винтажной мебели и украшений 22.13 Gift В основном в шоу-руме представлены российские дизайнеры ювелирных украшений

Рестораны

Во «Флигеле» открылось кафе с завтраками и смузи Ice Mice

У проекта также есть собственная служба доставки

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Рестораны

Во «Флигеле» открылось кафе с завтраками и смузи Ice Mice У проекта также есть собственная служба доставки

23 кафе, ресторана и бара, которые откроются в Петербурге зимой
Планы на сезон

23 кафе, ресторана и бара, которые откроются в Петербурге зимойДемократичный ресторан c морепродуктами на месте «Дома быта», возвращение «Бегемота», мезе и гриль от команды «Продуктов», кондитерская с десертами по рецептам XIX века и другие открытия этой зимы

Планы на сезон

23 кафе, ресторана и бара, которые откроются в Петербурге зимой Демократичный ресторан c морепродуктами на месте «Дома быта», возвращение «Бегемота», мезе и гриль от команды «Продуктов», кондитерская с десертами по рецептам XIX века и другие открытия этой зимы

Магазины

Британский проект The Poundshop открыл сувенирную лавку в универмаге Au Pont Rouge

В лавке можно найти сувениры и украшения, предметы для дома и детскую одежду, открытки и блокноты, созданные начинающими дизайнерами

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Магазины

Британский проект The Poundshop открыл сувенирную лавку в универмаге Au Pont Rouge В лавке можно найти сувениры и украшения, предметы для дома и детскую одежду, открытки и блокноты, созданные начинающими дизайнерами

Двухкомнатные апартаменты для сдачи в аренду рядом с отелем W (Петербург)
Квартира недели
Двухкомнатные апартаменты для сдачи в аренду рядом с отелем W (Петербург)Бывшая коммуналка на Гороховой, превращённая в элегантную альтернативу гостиничному номеру
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Двухкомнатные апартаменты для сдачи в аренду рядом с отелем W (Петербург)
Квартира недели

Двухкомнатные апартаменты для сдачи в аренду рядом с отелем W (Петербург) Бывшая коммуналка на Гороховой, превращённая в элегантную альтернативу гостиничному номеру

Рестораны

На месте бара Lombard снова откроется ресторан-бар «Бегемот»

Холдинг Ginza Project решил возродить заведение «по многочисленным просьбам гостей»

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Рестораны

На месте бара Lombard снова откроется ресторан-бар «Бегемот» Холдинг Ginza Project решил возродить заведение «по многочисленным просьбам гостей»

18 кафе, ресторанов и баров ноября (Петербург)
Новое в Петербурге
18 кафе, ресторанов и баров ноября (Петербург)Три новых бургерных, возрождение Prosto Vino, ресторан «Морошка для Пушкина», интернациональный стритфуд в «Pedro & Gomez у Ларисы» и ещё 12 заведений, открывшихся в ноябре
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18 кафе, ресторанов и баров ноября (Петербург)
Новое в Петербурге

18 кафе, ресторанов и баров ноября (Петербург) Три новых бургерных, возрождение Prosto Vino, ресторан «Морошка для Пушкина», интернациональный стритфуд в «Pedro & Gomez у Ларисы» и ещё 12 заведений, открывшихся в ноябре

Рестораны

Команда Coffee Room открыла суши-бар в подвале Mickey & Monkeys

В меню заведения — большой выбор сашими, суши и необычные роллы

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Рестораны

Команда Coffee Room открыла суши-бар в подвале Mickey & Monkeys В меню заведения — большой выбор сашими, суши и необычные роллы

Do Eat на Петроградской
Новое место
Do Eat на ПетроградскойРесторан на каждый день, открытый выходцем из Probka Family, с небанальными закусками, хорошим выбором разливного пива и вина
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Do Eat на Петроградской
Новое место

Do Eat на Петроградской Ресторан на каждый день, открытый выходцем из Probka Family, с небанальными закусками, хорошим выбором разливного пива и вина

30 ноября
Утро в Петербурге
30 ноября С 10 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Петербурге
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30 ноября
Утро в Петербурге

30 ноября С 10 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Петербурге

Магазины

Во «Владимирском пассаже» открывается аутлет российских дизайнеров «11/11»

Здесь можно будет найти вещи дизайнеров Владислава Аксенова, Анны Субботиной, Натальи Солдатовой, Александра Петрова

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Магазины

Во «Владимирском пассаже» открывается аутлет российских дизайнеров «11/11» Здесь можно будет найти вещи дизайнеров Владислава Аксенова, Анны Субботиной, Натальи Солдатовой, Александра Петрова

Самые популярные блюда Петербурга
Гид The Village

Самые популярные блюда ПетербургаТортелли с бурратой и чёрным трюфелем, закуска «Московская», вишнёвый пирог с шариком мороженого — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов

Гид The Village

Самые популярные блюда Петербурга Тортелли с бурратой и чёрным трюфелем, закуска «Московская», вишнёвый пирог с шариком мороженого — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов

26 ноября
Утро в Петербурге
26 ноября С 10 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Петербурге
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26 ноября
Утро в Петербурге

26 ноября С 10 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Петербурге

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