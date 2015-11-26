Наталья Васенкова
На сайте с 5 ноября 2014
«В России парк — это балаган»: Основатели бюро «Мох» — о ландшафтной архитектуре и городских садах Юрий Фоменко и Дмитрий Голубев рассказывают о проекте для дома Жана Пруве, о «Зарядье» и о садоводах-любителях
Где покупать ткани и фурнитуру в Петербурге От плащёвки до твида в стиле Chanel — The Village выяснил, где в Петербурге искать ткани для индивидуального пошива
Новые рестораны и бары начала зимы (Петербург) Hamlet & Jacks, Tartarbar, Bread & Meat, «Лев и птичка», I Wish № 7 и другие открытия декабря и первой половины января
«Лев и птичка» на Петроградской Кафе с экспериментальной грузинской кухней и дровяной печью в центре зала от создателей «Хачапури и вино» и BGL
В обновленном кинотеатре «Пик» организуют фуд-корт и будут показывать трансляции опер
Кинотеатр откроется после реконструкции 17 декабря — в день премьеры «Звёздных войн»
В обновленном кинотеатре «Пик» организуют фуд-корт и будут показывать трансляции опер Кинотеатр откроется после реконструкции 17 декабря — в день премьеры «Звёздных войн»
В Петербурге открылась цветочная лавка «Зеленогорск»
Пока цветочная лавка работает на доставку, а весной планирует открыть офлайн-филиал на «Улице Контейнерной»
В Петербурге открылась цветочная лавка «Зеленогорск» Пока цветочная лавка работает на доставку, а весной планирует открыть офлайн-филиал на «Улице Контейнерной»
Вегетарианская бургерная Spring открывает окно take away на «Владимирской»
С собой можно будет взять семь видов бургеров и роллов для веганов и вегетарианцев
Вегетарианская бургерная Spring открывает окно take away на «Владимирской» С собой можно будет взять семь видов бургеров и роллов для веганов и вегетарианцев
На Петроградской открылся шоу-рум винтажной мебели и украшений 22.13 Gift
В основном в шоу-руме представлены российские дизайнеры ювелирных украшений
На Петроградской открылся шоу-рум винтажной мебели и украшений 22.13 Gift В основном в шоу-руме представлены российские дизайнеры ювелирных украшений
Во «Флигеле» открылось кафе с завтраками и смузи Ice Mice
У проекта также есть собственная служба доставки
Во «Флигеле» открылось кафе с завтраками и смузи Ice Mice У проекта также есть собственная служба доставки
23 кафе, ресторана и бара, которые откроются в Петербурге зимойДемократичный ресторан c морепродуктами на месте «Дома быта», возвращение «Бегемота», мезе и гриль от команды «Продуктов», кондитерская с десертами по рецептам XIX века и другие открытия этой зимы
23 кафе, ресторана и бара, которые откроются в Петербурге зимой Демократичный ресторан c морепродуктами на месте «Дома быта», возвращение «Бегемота», мезе и гриль от команды «Продуктов», кондитерская с десертами по рецептам XIX века и другие открытия этой зимы
Британский проект The Poundshop открыл сувенирную лавку в универмаге Au Pont Rouge
В лавке можно найти сувениры и украшения, предметы для дома и детскую одежду, открытки и блокноты, созданные начинающими дизайнерами
Британский проект The Poundshop открыл сувенирную лавку в универмаге Au Pont Rouge В лавке можно найти сувениры и украшения, предметы для дома и детскую одежду, открытки и блокноты, созданные начинающими дизайнерами
Двухкомнатные апартаменты для сдачи в аренду рядом с отелем W (Петербург) Бывшая коммуналка на Гороховой, превращённая в элегантную альтернативу гостиничному номеру
На месте бара Lombard снова откроется ресторан-бар «Бегемот»
Холдинг Ginza Project решил возродить заведение «по многочисленным просьбам гостей»
На месте бара Lombard снова откроется ресторан-бар «Бегемот» Холдинг Ginza Project решил возродить заведение «по многочисленным просьбам гостей»
18 кафе, ресторанов и баров ноября (Петербург) Три новых бургерных, возрождение Prosto Vino, ресторан «Морошка для Пушкина», интернациональный стритфуд в «Pedro & Gomez у Ларисы» и ещё 12 заведений, открывшихся в ноябре
Команда Coffee Room открыла суши-бар в подвале Mickey & Monkeys
В меню заведения — большой выбор сашими, суши и необычные роллы
Команда Coffee Room открыла суши-бар в подвале Mickey & Monkeys В меню заведения — большой выбор сашими, суши и необычные роллы
Do Eat на Петроградской Ресторан на каждый день, открытый выходцем из Probka Family, с небанальными закусками, хорошим выбором разливного пива и вина
30 ноября С 10 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Петербурге
Во «Владимирском пассаже» открывается аутлет российских дизайнеров «11/11»
Здесь можно будет найти вещи дизайнеров Владислава Аксенова, Анны Субботиной, Натальи Солдатовой, Александра Петрова