ПК
Паня Кириллина
На сайте с 25 января 2014
Внешний вид
Врач-кардиолог Александра ЯнинаThe Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте Москвы, которое им особенно дорого.
Внешний вид
Врач-кардиолог Александра Янина The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте Москвы, которое им особенно дорого.
Внешний вид
Директор Центра Современной Культуры «Гараж» Антон БеловThe Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте Москвы, которое им особенно дорого.
Внешний вид
Директор Центра Современной Культуры «Гараж» Антон Белов The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте Москвы, которое им особенно дорого.
Квартирный вопрос
Как можно использовать подоконникThe Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья.
Квартирный вопрос
Как можно использовать подоконник The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья.
Квартирный вопрос
Квартирный вопрос: Что делать с маленькой кухней?The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья.
Квартирный вопрос
Квартирный вопрос: Что делать с маленькой кухней? The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья.
Что надеть
Что надеть: Платье Ready To Wear, кошелёк Comme Des Garçons, часы G-ShockКоллекция Love Siberia, топ I Am и другие вещи в магазинах Москвы.
Что надеть
Что надеть: Платье Ready To Wear, кошелёк Comme Des Garçons, часы G-Shock Коллекция Love Siberia, топ I Am и другие вещи в магазинах Москвы.
Личная коллекция
Личная коллекция: Винтажная одежда Алины Лысовой, владелицы магазинаThe Village приходит в гости к знакомым коллекционерам и просит рассказать о вещах, которые они собирают.
Личная коллекция
Личная коллекция: Винтажная одежда Алины Лысовой, владелицы магазина The Village приходит в гости к знакомым коллекционерам и просит рассказать о вещах, которые они собирают.
Квартирный вопрос
Квартирный вопрос: Что делать, если нет балконаThe Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья.
Квартирный вопрос
Квартирный вопрос: Что делать, если нет балкона The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья.
Личная коллекция
Личная коллекция: Кроссовки Дениса КайзераThe Village приходит в гости к знакомым коллекционерам и просит рассказать о вещах, которые они собирают.
Личная коллекция
Личная коллекция: Кроссовки Дениса Кайзера The Village приходит в гости к знакомым коллекционерам и просит рассказать о вещах, которые они собирают.
Внешний вид
Внешний вид (Москва): Вики Ли, пианисткаThe Village просит москвичей выбрать два комплекта одежды в любимом мультибрендовом магазине.
Внешний вид
Внешний вид (Москва): Вики Ли, пианистка The Village просит москвичей выбрать два комплекта одежды в любимом мультибрендовом магазине.
Услуги и покупки
Планы на зиму: 11 новогодних ярмарок в МосквеThe Village выбрал одиннадцать любопытных городских ярмарок на улице и в универмагах, где можно купить подарки к Новому году и Рождеству.
Услуги и покупки
Планы на зиму: 11 новогодних ярмарок в Москве The Village выбрал одиннадцать любопытных городских ярмарок на улице и в универмагах, где можно купить подарки к Новому году и Рождеству.
Лучше меньше
Лучше меньше: Где покупать кроссовки New Balance 576 Tea PackThe Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.
Лучше меньше
Лучше меньше: Где покупать кроссовки New Balance 576 Tea Pack The Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.
Квартирный вопрос
Квартирный вопрос: Как визуально расширить узкую комнату?The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья.
Квартирный вопрос
Квартирный вопрос: Как визуально расширить узкую комнату? The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья.
Что надеть
Что надеть: Парка Code Red, свитшот I Am, свитер Loft Design by...Cумка Charity Bag, свитшот I Am, ботинки Fred Perry, парка Code Red, свитер Loft Design by... и другие вещи в магазинах Москвы.
Что надеть
Что надеть: Парка Code Red, свитшот I Am, свитер Loft Design by... Cумка Charity Bag, свитшот I Am, ботинки Fred Perry, парка Code Red, свитер Loft Design by... и другие вещи в магазинах Москвы.
Магазины
Торговые центры Москвы: «Европейский»Восьмиэтажный стеклянный гигант по соседству с вокзалом, толпы людей и лучшие Topshop и River Island в городе. The Village выяснил, чем «Европейский» отличается от других торговых центров Москвы.
Магазины
Торговые центры Москвы: «Европейский» Восьмиэтажный стеклянный гигант по соседству с вокзалом, толпы людей и лучшие Topshop и River Island в городе. The Village выяснил, чем «Европейский» отличается от других торговых центров Москвы.
Квартирный вопрос
Квартирный вопрос: Как организовать гардероб?The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья.
Квартирный вопрос
Квартирный вопрос: Как организовать гардероб? The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья.
Внешний вид
Внешний вид (Москва): Олеся Лобарева, архитекторThe Village просит москвичей выбрать два комплекта одежды в любимом мультибрендовом магазине.
Внешний вид
Внешний вид (Москва): Олеся Лобарева, архитектор The Village просит москвичей выбрать два комплекта одежды в любимом мультибрендовом магазине.
Вещи для дома
Гид The Village: Где купить занавеску для ванной комнатыЗанавески для душа с дизайнерскими рисунками, из натурального льна и с принтами из мира дикой природы — в гиде The Village.
Вещи для дома
Гид The Village: Где купить занавеску для ванной комнаты Занавески для душа с дизайнерскими рисунками, из натурального льна и с принтами из мира дикой природы — в гиде The Village.
Магазины
Новое место: Loft Design by... в «Атриуме»Французская марка простой и понятной одежды из натуральных материалов открыла первый магазин в Москве.
Магазины