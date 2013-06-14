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Роман Федосеев

На сайте с 3 июля 2014

Комментарии8
Темы0
Посты27
Коротко0
Новости

Павел Дуров объяснил, почему не будет поддерживать Алексея Навального

Генеральный директор «ВКонтакте» высказал свою политическую позицию

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Новости

Павел Дуров объяснил, почему не будет поддерживать Алексея Навального Генеральный директор «ВКонтакте» высказал свою политическую позицию

Апокалипсис не сегодня: Почему антипиратский закон не скажется на вашей жизни
Облако знаний
Апокалипсис не сегодня: Почему антипиратский закон не скажется на вашей жизниЗамглавного редактора H&F Роман Федосеев — о том, почему нужно бороться с ограничениями свободы в интернете, даже если они почти не работают.
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Апокалипсис не сегодня: Почему антипиратский закон не скажется на вашей жизни
Облако знаний

Апокалипсис не сегодня: Почему антипиратский закон не скажется на вашей жизни Замглавного редактора H&F Роман Федосеев — о том, почему нужно бороться с ограничениями свободы в интернете, даже если они почти не работают.

Выход из тени: Как МДК из сообщества «ВКонтакте» превращается в креативное агентство
Эксперимент
Выход из тени: Как МДК из сообщества «ВКонтакте» превращается в креативное агентствоВладельцы скандального паблика рассказали H&F о внутренней кухне работы с рекламодателями и развитии своего бизнеса.
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Выход из тени: Как МДК из сообщества «ВКонтакте» превращается в креативное агентство
Эксперимент

Выход из тени: Как МДК из сообщества «ВКонтакте» превращается в креативное агентство Владельцы скандального паблика рассказали H&F о внутренней кухне работы с рекламодателями и развитии своего бизнеса.

Ещё по одной: 10 интересных алкогольных стартапов
Облако знаний
Ещё по одной: 10 интересных алкогольных стартапов Несмотря на законодательные запреты, алкоголь пользуется стабильным спросом покупателей. Но просто продавать спиртное или открыть бар — это скучно. H&F собрал яркие идеи бизнеса на выпивке.
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Ещё по одной: 10 интересных алкогольных стартапов
Облако знаний

Ещё по одной: 10 интересных алкогольных стартапов Несмотря на законодательные запреты, алкоголь пользуется стабильным спросом покупателей. Но просто продавать спиртное или открыть бар — это скучно. H&F собрал яркие идеи бизнеса на выпивке.

Под прикрытием: Почему бизнесмену в России стоит быть близким к власти
Облако знаний
Под прикрытием: Почему бизнесмену в России стоит быть близким к властиРоман Федосеев — о том, когда практическая польза для компании идёт вразрез с моральными установками.
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Под прикрытием: Почему бизнесмену в России стоит быть близким к власти
Облако знаний

Под прикрытием: Почему бизнесмену в России стоит быть близким к власти Роман Федосеев — о том, когда практическая польза для компании идёт вразрез с моральными установками.

Алгебра гармонии: Как интуиция и расчёт помогают принимать верные решения
Облако знаний
Алгебра гармонии: Как интуиция и расчёт помогают принимать верные решенияЧто больше способствует созданию востребованного продукта: природное чутьё или результаты фокус-групп? Джоэл Левенштейн из Quora написал, как совместить оба подхода.
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Алгебра гармонии: Как интуиция и расчёт помогают принимать верные решения
Облако знаний

Алгебра гармонии: Как интуиция и расчёт помогают принимать верные решения Что больше способствует созданию востребованного продукта: природное чутьё или результаты фокус-групп? Джоэл Левенштейн из Quora написал, как совместить оба подхода.

Настольный завод: 4 DIY-станка будущего
Будущее
Настольный завод: 4 DIY-станка будущегоДля того чтобы произвести что-то, больше не обязательно отправлять заказ в Китай. Новые технологии позволяют разместить производственные мощности у вас в гараже.
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Настольный завод: 4 DIY-станка будущего
Будущее

Настольный завод: 4 DIY-станка будущего Для того чтобы произвести что-то, больше не обязательно отправлять заказ в Китай. Новые технологии позволяют разместить производственные мощности у вас в гараже.

Бизнес-тест: Умеете ли вы искать стартапы на миллиард?
Облако знаний
Бизнес-тест: Умеете ли вы искать стартапы на миллиард?Многие хотели бы попробовать себя в роли венчурного инвестора. H&F даёт возможность на реальных кейсах проверить, насколько вы преуспеете.
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Бизнес-тест: Умеете ли вы искать стартапы на миллиард?
Облако знаний

Бизнес-тест: Умеете ли вы искать стартапы на миллиард? Многие хотели бы попробовать себя в роли венчурного инвестора. H&F даёт возможность на реальных кейсах проверить, насколько вы преуспеете.

Пойми меня неправильно: Краткий толковый словарь языка пиарщиков
Облако знаний
Пойми меня неправильно: Краткий толковый словарь языка пиарщиков Зачастую за шаблонными фразами в пресс-релизах и в общении с PR-менеджерами скрывается больше информации, чем кажется. H&F рассказывает, что на самом деле значат привычные слова.
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Пойми меня неправильно: Краткий толковый словарь языка пиарщиков
Облако знаний

Пойми меня неправильно: Краткий толковый словарь языка пиарщиков Зачастую за шаблонными фразами в пресс-релизах и в общении с PR-менеджерами скрывается больше информации, чем кажется. H&F рассказывает, что на самом деле значат привычные слова.

Хуже хипстера: Почему не стоит ненавидеть стартаперов
Будущее
Хуже хипстера: Почему не стоит ненавидеть стартаперов Роман Федосеев — о том, почему российский венчурный рынок должен перестать быть модным, чтобы стать эффективным.
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Хуже хипстера: Почему не стоит ненавидеть стартаперов
Будущее

Хуже хипстера: Почему не стоит ненавидеть стартаперов Роман Федосеев — о том, почему российский венчурный рынок должен перестать быть модным, чтобы стать эффективным.

Краш-тест: Захватит ли Choister рынок аренды и продажи недвижимости?
Эксперимент
Краш-тест: Захватит ли Choister рынок аренды и продажи недвижимости? В новой рубрике «Краш-тест» мы проверяем на прочность новые проекты, задавая их основателям самые неудобные вопросы. В первом выпуске — сервис по поиску квартир Choister.ru и Ольга Бруковская.
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Краш-тест: Захватит ли Choister рынок аренды и продажи недвижимости?
Эксперимент

Краш-тест: Захватит ли Choister рынок аренды и продажи недвижимости? В новой рубрике «Краш-тест» мы проверяем на прочность новые проекты, задавая их основателям самые неудобные вопросы. В первом выпуске — сервис по поиску квартир Choister.ru и Ольга Бруковская.

Новости

Администрация «ВКонтакте» разблокировала паблик MDK

МДК от своего лица хочет поблагодарить социальную сеть и её руководство за оперативное и адекватное разрешение проблемы

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Новости

Администрация «ВКонтакте» разблокировала паблик MDK МДК от своего лица хочет поблагодарить социальную сеть и её руководство за оперативное и адекватное разрешение проблемы

Роботов нет: 4 тезиса о будущем бизнеса от Криса Андерсона (3D Robotics)
Будущее
Роботов нет: 4 тезиса о будущем бизнеса от Криса Андерсона (3D Robotics)Писатель и предприниматель Крис Андерсон рассказал H&F, что в 3D-принтерах нет ничего нового, роботы — это то, что не работает, а россияне склонны делать вещи сами.
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Роботов нет: 4 тезиса о будущем бизнеса от Криса Андерсона (3D Robotics)
Будущее

Роботов нет: 4 тезиса о будущем бизнеса от Криса Андерсона (3D Robotics) Писатель и предприниматель Крис Андерсон рассказал H&F, что в 3D-принтерах нет ничего нового, роботы — это то, что не работает, а россияне склонны делать вещи сами.

Новости

Администрация «ВКонтакте» заблокировала паблик MDK

В качестве причины закрытия называется несоблюдение сообществом правил сайта, а именно публикация ссылки на вредоносный ресурс

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Новости

Администрация «ВКонтакте» заблокировала паблик MDK В качестве причины закрытия называется несоблюдение сообществом правил сайта, а именно публикация ссылки на вредоносный ресурс

Временные трудности: 10 плохих способов признать неудачу в бизнесе
Облако знаний
Временные трудности: 10 плохих способов признать неудачу в бизнесеНекоторые предприниматели тщетно пытаются скрыть свои провалы лукавыми формулировками. H&F собрал 10 таких фраз, которые выдают проблемы с потрохами.
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Временные трудности: 10 плохих способов признать неудачу в бизнесе
Облако знаний

Временные трудности: 10 плохих способов признать неудачу в бизнесе Некоторые предприниматели тщетно пытаются скрыть свои провалы лукавыми формулировками. H&F собрал 10 таких фраз, которые выдают проблемы с потрохами.

Студенческий совет: Сможет ли WeStudy.In сделать бизнес на абитуриентах
Эксперимент
Студенческий совет: Сможет ли WeStudy.In сделать бизнес на абитуриентахСообщество «ВКонтакте», в котором поступившие в западные университеты студенты делились опытом, собирается заработать на консультациях.
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Студенческий совет: Сможет ли WeStudy.In сделать бизнес на абитуриентах
Эксперимент

Студенческий совет: Сможет ли WeStudy.In сделать бизнес на абитуриентах Сообщество «ВКонтакте», в котором поступившие в западные университеты студенты делились опытом, собирается заработать на консультациях.

Новости

USM Holding Алишера Усманова отказался от IPO «ВКонтакте»

Вопрос организации первичного размещения акций «ВКонтакте» на бирже (IPO) больше не актуален.

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Новости

USM Holding Алишера Усманова отказался от IPO «ВКонтакте» Вопрос организации первичного размещения акций «ВКонтакте» на бирже (IPO) больше не актуален.

Сам себе HBO: Советы YouTube о том, как сделать популярный видеоканал
Облако знаний
Сам себе HBO: Советы YouTube о том, как сделать популярный видеоканалСоздатели популярных каналов на YouTube могут зарабатывать более $100 000 в год. H&F узнал у менеджеров сервиса, как добиться успеха.
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Сам себе HBO: Советы YouTube о том, как сделать популярный видеоканал
Облако знаний

Сам себе HBO: Советы YouTube о том, как сделать популярный видеоканал Создатели популярных каналов на YouTube могут зарабатывать более $100 000 в год. H&F узнал у менеджеров сервиса, как добиться успеха.

Universal позвонит: Почему удаление музыки во «ВКонтакте» пойдёт на пользу рынку
Будущее
Universal позвонит: Почему удаление музыки во «ВКонтакте» пойдёт на пользу рынкуРоман Федосеев — о том, как найти здравый компромисс между желанием потреблять много контента и авторским правом.
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Universal позвонит: Почему удаление музыки во «ВКонтакте» пойдёт на пользу рынку
Будущее

Universal позвонит: Почему удаление музыки во «ВКонтакте» пойдёт на пользу рынку Роман Федосеев — о том, как найти здравый компромисс между желанием потреблять много контента и авторским правом.

Новости

Бывший вице-президент Mail.ru запустила сервис по поиску квартир

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Новости

Бывший вице-президент Mail.ru запустила сервис по поиску квартир --

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