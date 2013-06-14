Роман Федосеев
На сайте с 3 июля 2014
Новости
Павел Дуров объяснил, почему не будет поддерживать Алексея Навального
Генеральный директор «ВКонтакте» высказал свою политическую позицию
Новости
Павел Дуров объяснил, почему не будет поддерживать Алексея Навального Генеральный директор «ВКонтакте» высказал свою политическую позицию
Облако знаний
Апокалипсис не сегодня: Почему антипиратский закон не скажется на вашей жизниЗамглавного редактора H&F Роман Федосеев — о том, почему нужно бороться с ограничениями свободы в интернете, даже если они почти не работают.
Облако знаний
Апокалипсис не сегодня: Почему антипиратский закон не скажется на вашей жизни Замглавного редактора H&F Роман Федосеев — о том, почему нужно бороться с ограничениями свободы в интернете, даже если они почти не работают.
Эксперимент
Выход из тени: Как МДК из сообщества «ВКонтакте» превращается в креативное агентствоВладельцы скандального паблика рассказали H&F о внутренней кухне работы с рекламодателями и развитии своего бизнеса.
Эксперимент
Выход из тени: Как МДК из сообщества «ВКонтакте» превращается в креативное агентство Владельцы скандального паблика рассказали H&F о внутренней кухне работы с рекламодателями и развитии своего бизнеса.
Облако знаний
Ещё по одной: 10 интересных алкогольных стартапов Несмотря на законодательные запреты, алкоголь пользуется стабильным спросом покупателей. Но просто продавать спиртное или открыть бар — это скучно. H&F собрал яркие идеи бизнеса на выпивке.
Облако знаний
Ещё по одной: 10 интересных алкогольных стартапов Несмотря на законодательные запреты, алкоголь пользуется стабильным спросом покупателей. Но просто продавать спиртное или открыть бар — это скучно. H&F собрал яркие идеи бизнеса на выпивке.
Облако знаний
Под прикрытием: Почему бизнесмену в России стоит быть близким к властиРоман Федосеев — о том, когда практическая польза для компании идёт вразрез с моральными установками.
Облако знаний
Под прикрытием: Почему бизнесмену в России стоит быть близким к власти Роман Федосеев — о том, когда практическая польза для компании идёт вразрез с моральными установками.
Облако знаний
Алгебра гармонии: Как интуиция и расчёт помогают принимать верные решенияЧто больше способствует созданию востребованного продукта: природное чутьё или результаты фокус-групп? Джоэл Левенштейн из Quora написал, как совместить оба подхода.
Облако знаний
Алгебра гармонии: Как интуиция и расчёт помогают принимать верные решения Что больше способствует созданию востребованного продукта: природное чутьё или результаты фокус-групп? Джоэл Левенштейн из Quora написал, как совместить оба подхода.
Будущее
Настольный завод: 4 DIY-станка будущегоДля того чтобы произвести что-то, больше не обязательно отправлять заказ в Китай. Новые технологии позволяют разместить производственные мощности у вас в гараже.
Будущее
Настольный завод: 4 DIY-станка будущего Для того чтобы произвести что-то, больше не обязательно отправлять заказ в Китай. Новые технологии позволяют разместить производственные мощности у вас в гараже.
Облако знаний
Бизнес-тест: Умеете ли вы искать стартапы на миллиард?Многие хотели бы попробовать себя в роли венчурного инвестора. H&F даёт возможность на реальных кейсах проверить, насколько вы преуспеете.
Облако знаний
Бизнес-тест: Умеете ли вы искать стартапы на миллиард? Многие хотели бы попробовать себя в роли венчурного инвестора. H&F даёт возможность на реальных кейсах проверить, насколько вы преуспеете.
Облако знаний
Пойми меня неправильно: Краткий толковый словарь языка пиарщиков Зачастую за шаблонными фразами в пресс-релизах и в общении с PR-менеджерами скрывается больше информации, чем кажется. H&F рассказывает, что на самом деле значат привычные слова.
Облако знаний
Пойми меня неправильно: Краткий толковый словарь языка пиарщиков Зачастую за шаблонными фразами в пресс-релизах и в общении с PR-менеджерами скрывается больше информации, чем кажется. H&F рассказывает, что на самом деле значат привычные слова.
Будущее
Хуже хипстера: Почему не стоит ненавидеть стартаперов Роман Федосеев — о том, почему российский венчурный рынок должен перестать быть модным, чтобы стать эффективным.
Будущее
Хуже хипстера: Почему не стоит ненавидеть стартаперов Роман Федосеев — о том, почему российский венчурный рынок должен перестать быть модным, чтобы стать эффективным.
Эксперимент
Краш-тест: Захватит ли Choister рынок аренды и продажи недвижимости? В новой рубрике «Краш-тест» мы проверяем на прочность новые проекты, задавая их основателям самые неудобные вопросы. В первом выпуске — сервис по поиску квартир Choister.ru и Ольга Бруковская.
Эксперимент
Краш-тест: Захватит ли Choister рынок аренды и продажи недвижимости? В новой рубрике «Краш-тест» мы проверяем на прочность новые проекты, задавая их основателям самые неудобные вопросы. В первом выпуске — сервис по поиску квартир Choister.ru и Ольга Бруковская.
Новости
Администрация «ВКонтакте» разблокировала паблик MDK
МДК от своего лица хочет поблагодарить социальную сеть и её руководство за оперативное и адекватное разрешение проблемы
Новости
Администрация «ВКонтакте» разблокировала паблик MDK МДК от своего лица хочет поблагодарить социальную сеть и её руководство за оперативное и адекватное разрешение проблемы
Будущее
Роботов нет: 4 тезиса о будущем бизнеса от Криса Андерсона (3D Robotics)Писатель и предприниматель Крис Андерсон рассказал H&F, что в 3D-принтерах нет ничего нового, роботы — это то, что не работает, а россияне склонны делать вещи сами.
Будущее
Роботов нет: 4 тезиса о будущем бизнеса от Криса Андерсона (3D Robotics) Писатель и предприниматель Крис Андерсон рассказал H&F, что в 3D-принтерах нет ничего нового, роботы — это то, что не работает, а россияне склонны делать вещи сами.
Новости
Администрация «ВКонтакте» заблокировала паблик MDK
В качестве причины закрытия называется несоблюдение сообществом правил сайта, а именно публикация ссылки на вредоносный ресурс
Новости
Администрация «ВКонтакте» заблокировала паблик MDK В качестве причины закрытия называется несоблюдение сообществом правил сайта, а именно публикация ссылки на вредоносный ресурс
Облако знаний
Временные трудности: 10 плохих способов признать неудачу в бизнесеНекоторые предприниматели тщетно пытаются скрыть свои провалы лукавыми формулировками. H&F собрал 10 таких фраз, которые выдают проблемы с потрохами.
Облако знаний
Временные трудности: 10 плохих способов признать неудачу в бизнесе Некоторые предприниматели тщетно пытаются скрыть свои провалы лукавыми формулировками. H&F собрал 10 таких фраз, которые выдают проблемы с потрохами.
Эксперимент
Студенческий совет: Сможет ли WeStudy.In сделать бизнес на абитуриентахСообщество «ВКонтакте», в котором поступившие в западные университеты студенты делились опытом, собирается заработать на консультациях.
Эксперимент
Студенческий совет: Сможет ли WeStudy.In сделать бизнес на абитуриентах Сообщество «ВКонтакте», в котором поступившие в западные университеты студенты делились опытом, собирается заработать на консультациях.
Новости
USM Holding Алишера Усманова отказался от IPO «ВКонтакте»
Вопрос организации первичного размещения акций «ВКонтакте» на бирже (IPO) больше не актуален.
Новости
USM Holding Алишера Усманова отказался от IPO «ВКонтакте» Вопрос организации первичного размещения акций «ВКонтакте» на бирже (IPO) больше не актуален.
Облако знаний
Сам себе HBO: Советы YouTube о том, как сделать популярный видеоканалСоздатели популярных каналов на YouTube могут зарабатывать более $100 000 в год. H&F узнал у менеджеров сервиса, как добиться успеха.
Облако знаний
Сам себе HBO: Советы YouTube о том, как сделать популярный видеоканал Создатели популярных каналов на YouTube могут зарабатывать более $100 000 в год. H&F узнал у менеджеров сервиса, как добиться успеха.
Будущее
Universal позвонит: Почему удаление музыки во «ВКонтакте» пойдёт на пользу рынкуРоман Федосеев — о том, как найти здравый компромисс между желанием потреблять много контента и авторским правом.
Будущее