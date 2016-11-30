Роман Коротков
На сайте с 23 августа 2014
Парк Горького — о рейтинге самых депрессивных мест Москвы
Представители парка прокомментировали появившийся накануне рейтинг, в котором их площадка заняла первое место
Парк Горького — о рейтинге самых депрессивных мест Москвы Представители парка прокомментировали появившийся накануне рейтинг, в котором их площадка заняла первое место
В Москве появится новая лыжная база Skibase
Она станет частью совместного проекта adidas и Мосгорпарка
В Москве появится новая лыжная база Skibase Она станет частью совместного проекта adidas и Мосгорпарка
ММОМА открывает в Москве новое творческое пространство
Площадка получила название Московский арт-клуб
ММОМА открывает в Москве новое творческое пространство Площадка получила название Московский арт-клуб
В Москве пройдет музыкально-игровой фестиваль WarGamingFest
Мероприятие состоится в «Экспоцентре» 17 декабря
В Москве пройдет музыкально-игровой фестиваль WarGamingFest Мероприятие состоится в «Экспоцентре» 17 декабря
Третьяковская галерея покажет ретроспективу польского режиссера Анджея Вайды
Показы пройдут с 6 по 22 декабря
Третьяковская галерея покажет ретроспективу польского режиссера Анджея Вайды Показы пройдут с 6 по 22 декабря
Сколько москвичей смотрели трансляцию послания президента Федеральному собранию
Эфир смотрела почти половина взрослого населения Москвы
Сколько москвичей смотрели трансляцию послания президента Федеральному собранию Эфир смотрела почти половина взрослого населения Москвы
В Москве появится новый океанариум Открытие нового пространства состоится 10 декабря
В аэропортах Москвы появятся терминалы для вызова такси
Также разработают систему для оплаты парковки в аэропортах через мобильное приложение или SMS
В аэропортах Москвы появятся терминалы для вызова такси Также разработают систему для оплаты парковки в аэропортах через мобильное приложение или SMS
В Москве пройдет фестиваль скандинавских короткометражек
Показ фильмов пройдет с 15 по 21 декабря
В Москве пройдет фестиваль скандинавских короткометражек Показ фильмов пройдет с 15 по 21 декабря
В Москве начали устанавливать новогодние елки
Монтаж праздничных конструкций планируют закончить к 15 декабря
В Москве начали устанавливать новогодние елки Монтаж праздничных конструкций планируют закончить к 15 декабря
Дадина посадили в одиночную камеру на полгода Об этом сообщила его жена
Карта «Стрелка» появится в виде специального брелока
Такие брелоки можно будет получить при пополнении баланса карты «Стрелка» на 1,5 тысячи рублей
Карта «Стрелка» появится в виде специального брелока Такие брелоки можно будет получить при пополнении баланса карты «Стрелка» на 1,5 тысячи рублей
Подавшего в суд на «Останкино» москвича просят признать недееспособным
Дело о назначении медико-психиатрической экспертизы передал в суд режиссер-клипмейкер Константин Черепков
Подавшего в суд на «Останкино» москвича просят признать недееспособным Дело о назначении медико-психиатрической экспертизы передал в суд режиссер-клипмейкер Константин Черепков
К Samsung Pay в России подключились шесть новых банков
В частности, теперь с сервисом работают Тинькофф-банк и «Открытие»
К Samsung Pay в России подключились шесть новых банков В частности, теперь с сервисом работают Тинькофф-банк и «Открытие»
Депутаты Госдумы пожаловались на излишнюю загруженность
Изменения в расписании сказались на выездных мероприятиях в других регионах
Депутаты Госдумы пожаловались на излишнюю загруженность Изменения в расписании сказались на выездных мероприятиях в других регионах
На Бауманской открылась вторая бургерная Vice Burgers В меню — девять видов бургеров
В Москве продают квартиру, в которой жил Бунин
Цена однокомнатной квартиры 22,5 миллиона рублей