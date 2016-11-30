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Роман Коротков

На сайте с 23 августа 2014

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Коротко0
Ситуация

Парк Горького — о рейтинге самых депрессивных мест Москвы

Представители парка прокомментировали появившийся накануне рейтинг, в котором их площадка заняла первое место

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Ситуация

Парк Горького — о рейтинге самых депрессивных мест Москвы Представители парка прокомментировали появившийся накануне рейтинг, в котором их площадка заняла первое место

Новости парков

В Москве появится новая лыжная база Skibase

Она станет частью совместного проекта adidas и Мосгорпарка

0
Новости парков

В Москве появится новая лыжная база Skibase Она станет частью совместного проекта adidas и Мосгорпарка

Новое место

ММОМА открывает в Москве новое творческое пространство

Площадка получила название Московский арт-клуб

0
Новое место

ММОМА открывает в Москве новое творческое пространство Площадка получила название Московский арт-клуб

Weekend

В Москве пройдет музыкально-игровой фестиваль WarGamingFest

Мероприятие состоится в «Экспоцентре» 17 декабря

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Weekend

В Москве пройдет музыкально-игровой фестиваль WarGamingFest Мероприятие состоится в «Экспоцентре» 17 декабря

Weekend

Третьяковская галерея покажет ретроспективу польского режиссера Анджея Вайды

Показы пройдут с 6 по 22 декабря

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Weekend

Третьяковская галерея покажет ретроспективу польского режиссера Анджея Вайды Показы пройдут с 6 по 22 декабря

Ситуация

Сколько москвичей смотрели трансляцию послания президента Федеральному собранию

Эфир смотрела почти половина взрослого населения Москвы

1
Ситуация

Сколько москвичей смотрели трансляцию послания президента Федеральному собранию Эфир смотрела почти половина взрослого населения Москвы

Новое место

В Москве появится новый океанариум

Открытие нового пространства состоится 10 декабря

2
Новое место

В Москве появится новый океанариум Открытие нового пространства состоится 10 декабря

Транспорт

В аэропортах Москвы появятся терминалы для вызова такси

Также разработают систему для оплаты парковки в аэропортах через мобильное приложение или SMS

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Транспорт

В аэропортах Москвы появятся терминалы для вызова такси Также разработают систему для оплаты парковки в аэропортах через мобильное приложение или SMS

Weekend

В Москве пройдет фестиваль скандинавских короткометражек

Показ фильмов пройдет с 15 по 21 декабря

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Weekend

В Москве пройдет фестиваль скандинавских короткометражек Показ фильмов пройдет с 15 по 21 декабря

Город

В Москве начали устанавливать новогодние елки

Монтаж праздничных конструкций планируют закончить к 15 декабря

0
Город

В Москве начали устанавливать новогодние елки Монтаж праздничных конструкций планируют закончить к 15 декабря

Ситуация

Дадина посадили в одиночную камеру на полгода

Об этом сообщила его жена

0
Ситуация

Дадина посадили в одиночную камеру на полгода Об этом сообщила его жена

Транспорт

Карта «Стрелка» появится в виде специального брелока

Такие брелоки можно будет получить при пополнении баланса карты «Стрелка» на 1,5 тысячи рублей

0
Транспорт

Карта «Стрелка» появится в виде специального брелока Такие брелоки можно будет получить при пополнении баланса карты «Стрелка» на 1,5 тысячи рублей

Ситуация

Подавшего в суд на «Останкино» москвича просят признать недееспособным

Дело о назначении медико-психиатрической экспертизы передал в суд режиссер-клипмейкер Константин Черепков

1
Ситуация

Подавшего в суд на «Останкино» москвича просят признать недееспособным Дело о назначении медико-психиатрической экспертизы передал в суд режиссер-клипмейкер Константин Черепков

Транспорт

Платная парковка появится еще на 206 улицах Москвы

Новые зоны откроют 26 декабря

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Транспорт

Платная парковка появится еще на 206 улицах Москвы Новые зоны откроют 26 декабря

Новости

К Samsung Pay в России подключились шесть новых банков

В частности, теперь с сервисом работают Тинькофф-банк и «Открытие»

0
Новости

К Samsung Pay в России подключились шесть новых банков В частности, теперь с сервисом работают Тинькофф-банк и «Открытие»

Ситуация

Депутаты Госдумы пожаловались на излишнюю загруженность

Изменения в расписании сказались на выездных мероприятиях в других регионах

4
Ситуация

Депутаты Госдумы пожаловались на излишнюю загруженность Изменения в расписании сказались на выездных мероприятиях в других регионах

Новое место

На Бауманской открылась вторая бургерная Vice Burgers

В меню — девять видов бургеров

2
Новое место

На Бауманской открылась вторая бургерная Vice Burgers В меню — девять видов бургеров

Ситуация

Тимати откроет бутик-отель в Москве

Отель станет частью нового проекта Black Star

3
Ситуация

Тимати откроет бутик-отель в Москве Отель станет частью нового проекта Black Star

Ситуация

В Москве продают квартиру, в которой жил Бунин

Цена однокомнатной квартиры 22,5 миллиона рублей

4
Ситуация

В Москве продают квартиру, в которой жил Бунин Цена однокомнатной квартиры 22,5 миллиона рублей

Weekend

В Музее Москвы пройдет конференция о жизни города с лекциями и дискуссиями

Мероприятие продлится с 9 по 10 декабря

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Weekend

В Музее Москвы пройдет конференция о жизни города с лекциями и дискуссиями Мероприятие продлится с 9 по 10 декабря

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