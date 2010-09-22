Антон Польский
На сайте с 6 февраля 2008
Люди в городе
Прямая речь: Художник Кирилл Кто о защите городской средыThe Village поговорил с известным уличным художником, чьи работы видел почти каждый москвич, о трусливых граффитчиках, беззащитных домах и о проснувшихся офисных леммингах.
Люди в городе
Прямая речь: Художник Кирилл Кто о защите городской среды The Village поговорил с известным уличным художником, чьи работы видел почти каждый москвич, о трусливых граффитчиках, беззащитных домах и о проснувшихся офисных леммингах.
В городе
The Village запускает проект «Комьюнити» о городских инициативахПроект «Комьюнити» поможет горожанам, популярным местам и общественным пространствам делиться идеями и принимать непосредственное участие в создании новой Москвы.
В городе
The Village запускает проект «Комьюнити» о городских инициативах Проект «Комьюнити» поможет горожанам, популярным местам и общественным пространствам делиться идеями и принимать непосредственное участие в создании новой Москвы.
Ситуация
Gorky park: Всё о реконструкции парка им. ГорькогоThe Village cобрал все материалы о реконструкции и изменениях в парке Горького, введенных за последние 4 месяца.
Ситуация
Gorky park: Всё о реконструкции парка им. Горького The Village cобрал все материалы о реконструкции и изменениях в парке Горького, введенных за последние 4 месяца.
Интерьер недели
6 офисов брендов одежды: Adidas, Denis Simachev, Fortytwo, Kira Plastinina, Cara &Co, Катя DobrяkovaThe Village сделал подборку офисов брендов, в которых побывал за последние два года
Интерьер недели
6 офисов брендов одежды: Adidas, Denis Simachev, Fortytwo, Kira Plastinina, Cara &Co, Катя Dobrяkova The Village сделал подборку офисов брендов, в которых побывал за последние два года
Рестораны
Три ресторана Айзека Корреа: Black Market, Corner Burger, Upside Down Cake CoАйзек Корреа, основатель сети Correa's открыл в Москве новый ресторан Black Market. The Village сделал подборку заведений американского ресторатора, открывшихся в городе за последний год
Рестораны
Три ресторана Айзека Корреа: Black Market, Corner Burger, Upside Down Cake Co Айзек Корреа, основатель сети Correa's открыл в Москве новый ресторан Black Market. The Village сделал подборку заведений американского ресторатора, открывшихся в городе за последний год
Транспорт
Трудности перевоза: всё о такси в МосквеДля кого работают трезвое, женское и православное такси. 8 мегаполисов в борьбе с нелегальным извозом. Разговоры с «бомбилами» о жизни и эксперимент: самые быстрые такси в городе
Транспорт
Трудности перевоза: всё о такси в Москве Для кого работают трезвое, женское и православное такси. 8 мегаполисов в борьбе с нелегальным извозом. Разговоры с «бомбилами» о жизни и эксперимент: самые быстрые такси в городе
Интерьер недели
6 офисов дизайн–студий: FIRMA, Bang! Bang!, Red Keds, ISO студия, Студия Артемия ЛебедеваThe Village сделал подборку офисов дизайн-студий, в которых побывал за последние два года
Интерьер недели
6 офисов дизайн–студий: FIRMA, Bang! Bang!, Red Keds, ISO студия, Студия Артемия Лебедева The Village сделал подборку офисов дизайн-студий, в которых побывал за последние два года
Интерьер недели
6 офисов интернет–компаний: Rambler, Yota, Mail.ru, «Яндекс», GoogleThe Village сделал подборку офисов интернет-компаний, в которых побывал за последние два года
Интерьер недели
6 офисов интернет–компаний: Rambler, Yota, Mail.ru, «Яндекс», Google The Village сделал подборку офисов интернет-компаний, в которых побывал за последние два года
Интерьер недели
6 офисов архитектурных бюро: NB Studio, Za Bor, Speech, Wowhaus, «Один к одному», «Студия 44»The Village сделал подборку офисов архитектурных бюро, в которых побывал за последние два года
Интерьер недели
6 офисов архитектурных бюро: NB Studio, Za Bor, Speech, Wowhaus, «Один к одному», «Студия 44» The Village сделал подборку офисов архитектурных бюро, в которых побывал за последние два года
Интерьер недели
7 офисов редакций: Openspace.ru, Сноб и F5, Афиша, Season project, Yoga journal, GQ, ХулиганThe Village сделал подборку редакционных офисов СМИ, в которых побывал за последние два года
Интерьер недели
7 офисов редакций: Openspace.ru, Сноб и F5, Афиша, Season project, Yoga journal, GQ, Хулиган The Village сделал подборку редакционных офисов СМИ, в которых побывал за последние два года
1 000 лет неординарности
Эксперименты The Village: экономика бесплатного, символы Москвы, уличные музыканты, важные вещиThe Village провел 5 экспериментов и подробно описал их ход и результаты
1 000 лет неординарности
Эксперименты The Village: экономика бесплатного, символы Москвы, уличные музыканты, важные вещи The Village провел 5 экспериментов и подробно описал их ход и результаты
Город
На последнем дыхании: пустующие кинотеатры Москвы, часть 2The Village на протяжении года фотографировал здания заброшенных кинотеатров
Город
На последнем дыхании: пустующие кинотеатры Москвы, часть 2 The Village на протяжении года фотографировал здания заброшенных кинотеатров
Город
На последнем дыхании: пустующие кинотеатры МосквыThe Village на протяжении года фотографировал здания заброшенных кинотеатров
Город
На последнем дыхании: пустующие кинотеатры Москвы The Village на протяжении года фотографировал здания заброшенных кинотеатров
Бухучет
Бухучет: гид по алкоголю в МосквеСоветы московских барменов, рейд по московским пабам и барам, как обойти запрет на ночную продажу алкоголя, лучший московский бар по версии читателей The Village
Бухучет
Бухучет: гид по алкоголю в Москве Советы московских барменов, рейд по московским пабам и барам, как обойти запрет на ночную продажу алкоголя, лучший московский бар по версии читателей The Village
Город
Виды на городВсю осень фотограф Катя Демидова по заданию редакции The Village фотографировала затянутые принтами исторические здания Москвы
Город
Виды на город Всю осень фотограф Катя Демидова по заданию редакции The Village фотографировала затянутые принтами исторические здания Москвы
Город
10 лучших офисов The Village собрал лучшие офисы, опубликованные в 2010 году
Город
10 лучших квартир The Village собрал лучшие квартиры, опубликованные в 2010 году
Город
Итоги 2010: Главные события уходящего годаОбозреватель журнала «Итоги» Армас Викстрем вспомнил главные общественно-политические события 2010 года
Город
Итоги 2010: Главные события уходящего года Обозреватель журнала «Итоги» Армас Викстрем вспомнил главные общественно-политические события 2010 года
Люди в городе
Итоги опроса: Что думают москвичи об архитектурном облике столицы?The Village публикует результаты опроса и самые интересные ответы респондентов
Люди в городе